Дешам: «Мбаппе ужасно расстроен»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020, а также промах нападающего своей команды Килиана Мбаппе во время решающего удара в серии пенальти.
Мы сделали всё необходимое для того, чтобы повести 3:1, но за тем проявили слабость, что для нас непривычно. Проиграть в серии пенальти — это всегда жестокий исход для команды.
Килиан Мбаппе ужасно расстроен, как и все игроки. Но никто не должен злиться на него, поскольку он взял на себя ответственность по исполнению пятого пенальти.
Одолев Францию, Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного турнира.
Скоро узнаем о дальнейшей судьбе Дидье.
Всем здоровья.
Скоро узнаем о дальнейшей судьбе Дидье.
Всем здоровья.