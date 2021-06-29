Дешам: «Мбаппе ужасно расстроен»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020, а также промах нападающего своей команды во время решающего удара в серии пенальти.

Мы сделали всё необходимое для того, чтобы повести 3:1, но за тем проявили слабость, что для нас непривычно. Проиграть в серии пенальти — это всегда жестокий исход для команды.

Килиан Мбаппе ужасно расстроен, как и все игроки. Но никто не должен злиться на него, поскольку он взял на себя ответственность по исполнению пятого пенальти.