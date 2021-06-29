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Дешам: «Мбаппе ужасно расстроен»

29 июня 2021, 02:40
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020, а также промах нападающего своей команды Килиана Мбаппе во время решающего удара в серии пенальти.

Мы сделали всё необходимое для того, чтобы повести 3:1, но за тем проявили слабость, что для нас непривычно. Проиграть в серии пенальти — это всегда жестокий исход для команды.

Килиан Мбаппе ужасно расстроен, как и все игроки. Но никто не должен злиться на него, поскольку он взял на себя ответственность по исполнению пятого пенальти.

Одолев Францию, Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного турнира.

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Все комментарии
xysan_8181
xysan_8181
29 июня в 16:40
Кого хвалить он не тот игрок который.хочет стать лучшим! он думает если сменит клуб ему мяч купят.халявный как Кристине.
konst19
konst19
29 июня в 06:52
Вылет Франции просматривался с первой игры. По справедливости они не должны были выходить из группы
112910415
112910415
29 июня в 06:19
ладно, жизнь продолжается
протон1
протон1
29 июня в 03:27
да не стоит шас голову пеплом обливать. с кем не бывает
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 03:08
Тут расстроена вся Франция , ведь чемпионы мира все же. Такого фиаско просто никто не ожидал . Франция перед матчем была явным фаворитом, но и у фаворитов бывают черные дни. Конечно , если бы вылетели от Германии, Италии , Бельгии, то было бы не так обидно , все же это команды одного уровня, но вылет от швейцарцев стал для всех полной неожиданностью, и Дешаму могут этого не простить.
Скоро узнаем о дальнейшей судьбе Дидье.
Всем здоровья.
vastudio
vastudio
29 июня в 02:56
Ничо))) Полезно .Немного опустится с небес на грешную землю. Ещё бы Холанд поиграл с Норвегией))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 июня в 02:46
Не он один
Василий 50
Василий 50
29 июня в 02:43
Пусть голову пеплом посыпает
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