Льорис — о промахе Мбаппе с пенальти: «Мы все ответственны за вылет»

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29 июня 2021, 02:21

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020 поддержал партнёра по национальной команде, форварда «Пари Сен-Жермен» , который не забил решающий пенальти.

В футболе мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Мы все ответственны за вылет. Это болезненный исход, и здесь не на кого указывать пальцем. Мы вместе боролись с соперником, и оправданий искать не нужно. Мы должны отдать должное швейцарской команде, они были великолепны.

Стоит отметить, что Мбаппе не забил ни одного гола за 4 матча Евро-2020.