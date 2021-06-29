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Льорис — о промахе Мбаппе с пенальти: «Мы все ответственны за вылет»

29 июня 2021, 02:21
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020 поддержал партнёра по национальной команде, форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который не забил решающий пенальти.

В футболе мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Мы все ответственны за вылет. Это болезненный исход, и здесь не на кого указывать пальцем. Мы вместе боролись с соперником, и оправданий искать не нужно. Мы должны отдать должное швейцарской команде, они были великолепны.

Стоит отметить, что Мбаппе не забил ни одного гола за 4 матча Евро-2020.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
29 июня в 10:57
А сколько профукали на ставках знатоки?Вам поделом и распиаренным Французам!!!
milanetto9
milanetto9
29 июня в 09:44
Бензема виноват он какой- то не фартовый для сборной)))),хотя отыграл он куда лучше черепашки
112910415
112910415
29 июня в 07:16
не поверили, что с этим соперником надо выложиться на 100 % ...
vastudio
vastudio
29 июня в 03:08
А ты не взял ни один мяч....друзья-подельники))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
29 июня в 02:41
Это истинная правда
Jack_riсher
Jack_riсher
29 июня в 02:39
Надо было менять Мбаппе на Бен-Йедера, не выпускать Комана,и перестроится в 4 защитника после 3-1.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 02:29
Проиграла вся команда , не надо было в основное время дурака валять.
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