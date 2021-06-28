Модрич: «Хорватия продемонстрировала хорошую игру и характер»

Капитан сборной Хорватии поделился мыслями после поражения от Испании (3:5) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы повели в счете после случайного гола. После этого они играли лучше — по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет.

Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться.