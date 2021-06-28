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Модрич: «Хорватия продемонстрировала хорошую игру и характер»

28 июня 2021, 23:39
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился в доп. время

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями после поражения от Испании (3:5) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы повели в счете после случайного гола. После этого они играли лучше — по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет.

Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться.

Ранее наставник сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чего не хватило его команде в матче с Испанией.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 июня в 06:55
сделали всё, что могли !
и чуть больше, как говорится
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 июня в 01:58
Который переоделся в Мбаппе !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 01:49
Подвох прятался за углом.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 июня в 00:35
Подвох может случится у Франции.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 00:34
Пенальти !!! Ухххххххх!!!
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 июня в 00:04
Первая просто супер, ну эта тоже держит в напряжении, тем более что ни одна ставка моя не сыграла !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 00:00
На данный момент и Франция со Швейцарией весело бодаются. Правда она все же несколько поунылее , гораздо медленнее играют. Первая игра была просто великолепна.
Ironigor
Ironigor
28 июня в 23:56
Модрич это человек оркестр !!!! Дирижёр любой команды где бы не играл !!! Человек который отдаётся футболу от начало до финального свистка . Мало таких рабочих лошадок в современном футболе. Небуду перечислять всё что и с кем он достиг, просто скажу как его называли в Испании- "Бриллиантовый Лука" и ещё одна за его работоспособность- "Пони" , и я думаю это характеристики его заслуг перед футболом. Сегодня просто не хватило свежести всем игрокам Хорватии, всё что они могли сделать на данный момент времени они всё из себя выжали. Эти парни достойно выглядели в этом противостоянии с Испанией !!! Это лучшая игра на Чемпионате Европы на сей день !!! Игрокам сборной Хорватии Респект и огромное Уважение !!! Настоящие мужчины и бойцы на поле !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
28 июня в 23:47
Сыграло золотое правило: не забиваешь ты, забивают тебе...
drug01
drug01
28 июня в 23:46
Молодцы ьак держать
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