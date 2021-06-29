Зоммер: «Горжусь камбэком сборной Швейцарии»

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии прокомментировал волевую победу над Францией (3:3, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Какой матч! Какой футбольный вечер! Это был наш шанс, наконец, пройти раунд 1/8 финала, потому что мы никогда ещё этого не делали. Это невероятно, мы играли от сердца и с характером. Потрясающе.

После незабитого пенальти ситуация стала очень плохо складываться для нас. Я очень горжусь командой, тем, какой камбэк они совершили. Мы не переставали верить. Даже до игры мы говорили — не важно, что происходит в игре, не важно, если мы проигрываем или дела идут плохо, мы играем до конца и никогда не сдаёмся.