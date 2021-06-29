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Зоммер: «Горжусь камбэком сборной Швейцарии»

29 июня 2021, 01:47
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер прокомментировал волевую победу над Францией (3:3, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Какой матч! Какой футбольный вечер! Это был наш шанс, наконец, пройти раунд 1/8 финала, потому что мы никогда ещё этого не делали. Это невероятно, мы играли от сердца и с характером. Потрясающе.

После незабитого пенальти ситуация стала очень плохо складываться для нас. Я очень горжусь командой, тем, какой камбэк они совершили. Мы не переставали верить. Даже до игры мы говорили — не важно, что происходит в игре, не важно, если мы проигрываем или дела идут плохо, мы играем до конца и никогда не сдаёмся.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 июня в 14:56
так Мбаппе не промазал, Янн отбил
112910415
112910415
29 июня в 07:14
воля, характер, вдохновение -
и невозможное возможно !
ДСА
ДСА
29 июня в 04:46
Одним фаворитом стало меньше
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 02:02
Часто лидеры команд мажут пенальти.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 02:01
Надо признать, что команда провела выдающийся матч. Большинство экспертов отдавали предпочтение чемпионам мира, но их прогнозы не оправдались. Не было подавляющего преимущества французов, швейцарцы огрызались весь матч и даже могли повести два мяча.
После незабитого пенальти и трех пропущенных мячей , кто то мог и расклеиться, но швейцарцы бились до конца, и в итоге сначала сравняли счет, а потом вырвали победу в серии пенальти.
Удивительный результат, но вполне справедливый.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
29 июня в 01:57
Мбаппе победил сборную Франции !!!)
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