Мбаппе: «Прошу прощения за этот пенальти»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020 опубликовал пост в инстаграме, в котором принёс извинения за свой промах в серии пенальти.

Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели.

Я прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу. Заснуть будет тяжело, но, к сожалению, я очень люблю взлёты и падения в этом виде спорта.

Я знаю, что вы, болельщики, разочарованы, но я всё равно хотел бы поблагодарить вас за поддержку и непрекращающуюся веру в нас.

Теперь самое главное — стать сильнее перед следующими матчами. Поздравляю и желаю удачи Швейцарии.