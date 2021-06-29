Мбаппе: «Прошу прощения за этот пенальти»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020 опубликовал пост в инстаграме, в котором принёс извинения за свой промах в серии пенальти.
Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели.
Я прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу. Заснуть будет тяжело, но, к сожалению, я очень люблю взлёты и падения в этом виде спорта.
Я знаю, что вы, болельщики, разочарованы, но я всё равно хотел бы поблагодарить вас за поддержку и непрекращающуюся веру в нас.
Теперь самое главное — стать сильнее перед следующими матчами. Поздравляю и желаю удачи Швейцарии.
Отметим, что Мбаппе не забил ни одного гола за 4 матча Евро-2020.
Мбаппе примерил костюм Неймара, стал пижоном. Просто печально за парня. Ведь талантливый. Но попал под влияние клоуна
Мбаппе примерил костюм Неймара, стал пижоном. Просто печально за парня. Ведь талантливый. Но попал под влияние клоуна
Хотя по игре,особой разницы не видно,ну разве что французский бегунок по-шустрее.
Хотя по игре,особой разницы не видно,ну разве что французский бегунок по-шустрее.