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Мбаппе: «Прошу прощения за этот пенальти»

29 июня 2021, 03:07
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020 опубликовал пост в инстаграме, в котором принёс извинения за свой промах в серии пенальти.

Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели.

Я прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу. Заснуть будет тяжело, но, к сожалению, я очень люблю взлёты и падения в этом виде спорта.

Я знаю, что вы, болельщики, разочарованы, но я всё равно хотел бы поблагодарить вас за поддержку и непрекращающуюся веру в нас.

Теперь самое главное — стать сильнее перед следующими матчами. Поздравляю и желаю удачи Швейцарии.

Отметим, что Мбаппе не забил ни одного гола за 4 матча Евро-2020.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Шишанутый (раскрыть)
29 июня в 17:07
да чё-то всех бездарей в Реал потянуло за зарплатой.
Шишанутый
Шишанутый
29 июня в 16:56
Если бы дело было только в пенальти но ты весь Евро провалил как и все важные матчи в Псж. Надеюсь Перес Мбапе не купит. Не хотел бы видеть этого бездаря в Реале. Псж вот его уровень, пусть там и сидит!!
BagioR
BagioR
29 июня в 14:17, ред.
Если бы дело было только в пенальти.
Мбаппе примерил костюм Неймара, стал пижоном. Просто печально за парня. Ведь талантливый. Но попал под влияние клоуна
BreezeCOOL
BreezeCOOL
29 июня в 11:54
Только очищение РФПЛом помогут смыть этот позор!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ildar_3871 (раскрыть)
29 июня в 10:33
ПОРА И ДЗЮБЕ ТРАНСФЕР ПОДНИМАТЬ ДО 200 ЛЯМОВ,ВЕДЬ ОН ЖЕ ХОТЬ ПЕНАЛЬ ЗАБИЛ.
Хотя по игре,особой разницы не видно,ну разве что французский бегунок по-шустрее.
ildar_3871
ildar_3871
29 июня в 08:25
А вы над Дзюбой смеетесь !)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 июня в 07:53
Так бывает, это футбол.
stanichnik
stanichnik
29 июня в 07:53, ред.
В финальных матчах не забивать пенальти обиднее, Шевченко и Баджо подтвердят!
xysan_8181
xysan_8181
29 июня в 07:10
Мбаппе как вуся Сборная Россий которая просто опозорилась.и просят прошения.Усатый таракан дальше продолжит работать.так решила федерация футбола.усатому доверяют.
konst19
konst19
29 июня в 06:49
Причём здесь пенальти? Ты весь евро провалил.
Землянин
Землянин
29 июня в 06:26, ред.
Тут уже лотерея, тем Ты и так асистировал в 2-х мячах, решать надо было в игровое время
112910415
112910415
29 июня в 06:18
вся команда недоработала
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 июня в 03:53
Это всё сопли
Василий 50
Василий 50
29 июня в 03:49
Кому нужны эти разговоры?
протон1
протон1
29 июня в 03:20
при чем тут климат?
vastudio
vastudio
29 июня в 03:13
Едь уже в Реал...звезда))))
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 03:12
Обидно - это понятно. Но виноваты все. Упускать преимущество в два мяча в концовке - это непозволительно.
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