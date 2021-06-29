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«Зенит» может продать Дриусси в «Кальяри»

29 июня 2021, 09:12

Нападающий Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит».

Как сообщается, интерес к аргентинцу проявляет «Кальяри». Потенциальная сумма трансфера может составить 7 млн евро. Дриусси получает в «Зените» 2,5 млн евро, но ему придётся сократить своё зарплату в «Кальяри», чтобы данный переход состоялся.

Ранее у Дриусси были варианты с продолжением карьеры в МЛС.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
29 июня в 10:17
Какая-то сумма в 2.5 кк евро не шибко везучая, кто ее получает, тот уходииь сам не хочет или сбагрить не получается.
VeniaminS
VeniaminS
29 июня в 09:42
Что ли больше не устраивает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 09:40
Нужно продавать, даже часть зарплаты взять на себя. Зениту нужно место для легионера.
Дриусси хоть и неплохой игрок, но в основу не попадает, а платить такую зарплату лавочнику расточительно. Так что питерцам необходимо проявить гибкость - или продать подешевле, или платить ему часть зарплаты. На крайняк искать покупателей где-нить в Китае...
oFANATo
oFANATo ответ Garrincha58 (раскрыть)
29 июня в 09:37
У них принято отдавать в фарм клуб.....
Garrincha58
Garrincha58
29 июня в 09:25
уже не смешно куда его только не продавали, а через год уйдёт свободным агентом в Зените так принято
sv_1969
sv_1969 ответ Zenit_84 (раскрыть)
29 июня в 09:24, ред.
Да нет. Ясно что Зенит хочет избавиться от баласта но большая зрЯплата препятствует.
Zenit_84
Zenit_84
29 июня в 09:22
Итальянские утки, похоже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 09:14
Скорее бы уж...
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