«Зенит» может продать Дриусси в «Кальяри»

1624947156

29 июня 2021, 09:12

Нападающий может покинуть «Зенит».

Как сообщается, интерес к аргентинцу проявляет «Кальяри». Потенциальная сумма трансфера может составить 7 млн евро. Дриусси получает в «Зените» 2,5 млн евро, но ему придётся сократить своё зарплату в «Кальяри», чтобы данный переход состоялся.