«Зенит» может продать Дриусси в «Кальяри»

Нападающий Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит».
Как сообщается, интерес к аргентинцу проявляет «Кальяри». Потенциальная сумма трансфера может составить 7 млн евро. Дриусси получает в «Зените» 2,5 млн евро, но ему придётся сократить своё зарплату в «Кальяри», чтобы данный переход состоялся.
Ранее у Дриусси были варианты с продолжением карьеры в МЛС.
Дриусси хоть и неплохой игрок, но в основу не попадает, а платить такую зарплату лавочнику расточительно. Так что питерцам необходимо проявить гибкость - или продать подешевле, или платить ему часть зарплаты. На крайняк искать покупателей где-нить в Китае...
Дриусси хоть и неплохой игрок, но в основу не попадает, а платить такую зарплату лавочнику расточительно. Так что питерцам необходимо проявить гибкость - или продать подешевле, или платить ему часть зарплаты. На крайняк искать покупателей где-нить в Китае...