«Спартак» не собирается покупать Садика

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27 июня 2021, 14:35

Руководство «Спартака» не планирует осуществлять трансфер форварда «Альмерии» . Об этом заявил директор по развитию и коммуникациям москвичей Антон Фетисов.

Информация об интересе «Спартака» к Умару Садику не соответствует действительности.

Недавно агент Садика заявил, что его клиент слишком дорогой для «Спартака».