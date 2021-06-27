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«Спартак» не собирается покупать Садика

27 июня 2021, 14:35

Руководство «Спартака» не планирует осуществлять трансфер форварда «Альмерии» Умара Садика. Об этом заявил директор по развитию и коммуникациям москвичей Антон Фетисов.

Информация об интересе «Спартака» к Умару Садику не соответствует действительности.

Недавно агент Садика заявил, что его клиент слишком дорогой для «Спартака».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
27 июня в 22:01
Ясно дело. Они же 16 предлагали, а те хотят 30 ....прям почти никакой разницы.
Igrov
Igrov
27 июня в 21:39
значит даже не интересовались, а раздули новость на пустом месте:)
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 июня в 18:02
Федуну не по карману Садик!))
1-я конная
1-я конная
27 июня в 16:38
Решили сосредоточиться на Огородике
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
27 июня в 15:42
Ключевая фраза - он слишком дорог для клуба.
А Спартак хотел в два раза дешевле купить.
Брулин
Брулин
27 июня в 15:42
Зарема в отпуске? Что то новостей нет. Желтуха только
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 июня в 15:35
Зачем комментировать слухи?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 15:35
В народной поняли, что спорить с МС бесперспективняк...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 15:33
Нам сказали, что Садик сам не хочет в спартак.
ABir
ABir
27 июня в 15:25
А точно нужен был Спартаку какой-то Садик?
ДАША Д
ДАША Д
27 июня в 15:16
Пусть в Альмерии чахнет.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 15:03
Щас начнутся обсуждения!)))
Ironigor
Ironigor
27 июня в 14:48, ред.
Всё очень просто, Садик при всём желании Спартака и даже её величества ЗАРЕМХАНА никогда бы даже и не подумал про такой вариант развития своей судьбы !!!)))
oFANATo
oFANATo
27 июня в 14:36, ред.
Зухаир Эссикаль, агент нападающего «Альмерии» Умара Садика, прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».

На данный момент «Спартак» не заинтересован в Умаре. Ранее клуб запрашивал информацию о нём, но не более. Он слишком дорог для клуба.))))))))))))
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