«Спартак» не собирается покупать Садика

Руководство «Спартака» не планирует осуществлять трансфер форварда «Альмерии» Умара Садика. Об этом заявил директор по развитию и коммуникациям москвичей Антон Фетисов.
Информация об интересе «Спартака» к Умару Садику не соответствует действительности.
Недавно агент Садика заявил, что его клиент слишком дорогой для «Спартака».
А Спартак хотел в два раза дешевле купить.
А Спартак хотел в два раза дешевле купить.
На данный момент «Спартак» не заинтересован в Умаре. Ранее клуб запрашивал информацию о нём, но не более. Он слишком дорог для клуба.))))))))))))
На данный момент «Спартак» не заинтересован в Умаре. Ранее клуб запрашивал информацию о нём, но не более. Он слишком дорог для клуба.))))))))))))