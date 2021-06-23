Олимпийская чемпионка по гандболу: «Зобнин получает 26 млн рублей в месяц!»

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова отреагировала на информацию о зарплате полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
Пошла после допинг-теста на завтрак... Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов... И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!
Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько этот человек получает в месяц.
Недавно стало известно, что 19-летний форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет получать по новому контракту с клубом 1 миллион рублей в неделю.
Только надеждой и живут болельщики самой зрелищной игры в мире 🌍 !!! Всем Добра !!!
Только надеждой и живут болельщики самой зрелищной игры в мире 🌍 !!! Всем Добра !!!