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Олимпийская чемпионка по гандболу: «Зобнин получает 26 млн рублей в месяц!»

вчера, 17:52

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова отреагировала на информацию о зарплате полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

Пошла после допинг-теста на завтрак... Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов... И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!

Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько этот человек получает в месяц.

Недавно стало известно, что 19-летний форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет получать по новому контракту с клубом 1 миллион рублей в неделю.

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протон1
протон1
вчера в 22:57
ахиреть. вот они будут после таких зп играть? больше пол страны бедствует. за какие такие заслуги когда вов помирают в долгах комунальных. алло вы чтооо?
pomor45
pomor45
вчера в 22:48, ред.
Джулье́тто Кье́за — итальянский журналист, писатель и общественный деятель, писал, что в России в сущности нет крупного частного бизнеса. Оторви любую крупную компанию, считающуюся в России частной, от госкормушки, или госпротекции, и она в несколько месяцев разорится и будет поглощена любым западным конкурентом. Коррумпированность российского бизнеса просто зашкаливает. Футбол в сфере коррупции занимает весьма видное место во всём мире. Поэтому и зарплаты футболистов зашкаливают, что надо, чтобы помалкивали - и они, и их родственники. Прикармливают одним словом. Просто в России, как водится, всё принимает гипертрофированные формы.
BagioR
BagioR
вчера в 21:52
Не хорошо считать чужие деньги.
Пепс
Пепс
вчера в 21:37
Да, сидят у гос кормушки футболисты и актеришки имеющие по 200-300 штук в день... Непорядок ни фига
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:30
Спасибо дюковым
stachel
stachel ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 21:01
Роман, это ты что ли?! Я не наезжаю на тебя и не обвиняю, что ТОЛЬКО ты виноват в разгроме. И Дюбу с Магой я тоже не защищаю. Только хотел сказать, твоя з/п не соответствует уровню твоего мастерства, ибо формируется не рыночными механизмами, а административными (лимитом). Отмени лимит и твоя з/п рухнет раз в 5. В результате, тебя купит условный Тенарифе за пару лямов и поедешь месить испанский пердив. А дальше насколько таланта хватит.
Timur132
Timur132 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:59
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 20:58
    Конечно никто не виноват! Ни Зобнин, ни Черчесов, ни Семёнов, ни Дзюба ... Так и живём - сплошной. ПОФИГИЗМ !!!
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Ты скорее всего не понял почему сравнивают Жигули с Мерседесом !!! И твой пример ну никак не отражает сказанного мной.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Tostao (раскрыть)
    вчера в 20:50
    И за счет государства кормить безлимитных легионеров.? Наберут подешевле которые и на госбюджет.? Так предлагаешь? Лимит ужесточить и отстегнуть клубы от бюджета. Частный владелец (пока из у нас 3) будет платить адекватную цену.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Мы не законы обсуждаем. Закон может вам не нравиться, быть плохим, но это закон. Так вот по закону Луккойл - частная компания. ЭТО акционерное общество 32% акций которого принадлежит Федуну, 36% - Алекперову. Оба пакета по отдельности являются блокирующими. А Федун и Алекперов получают дивиденды и не маленькие с этих акций. Которые по закону могут тратить по своему усмотрению
    Знатог
    Знатог
    вчера в 20:38
    Эй, писатель, исправьте, вы хотели написать, он получает 26 тысяч.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 20:36
    "Когда за «Жигули» мы платим как за «Мерседес», «Жигуль» начинает думать, что он автомобиль премиального класса. " Мы никогда не платили и не платим за Жигули как за Мерс. Мне пришлось некоторое время в советские времена, когда Жигули были по очереди , по талонам работать в Германии. Я читал европейские газеты и смотрел ТВ и прекрасно помню как рекламировали ЛАДУ. Слоган был такой (дословно) "Покупайте новый автомобиль ЛАДА по цене сильно подержанного ОПЕЛЯ." Опель после его покупки Дженерал Моторс немцы перестали считать своим и говорили " Любой немецкий автомобиль после 10 лет эксплуатации становится новым Опелем" А немцы толк в автомобиля знают. Надеюсь мой ответ не обидел тебя?
    Timur132
    Timur132 ответ Арсений Горбачев (раскрыть)
    вчера в 20:31, ред.
    Вы серьёзно хотите сказать, что Лукойл - это частная компания?
    Забыли в какой стране живёте?
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 20:29
    Алексей Спиридонов: "Дзюба пусть идёт лесом! Черчесов - не тренер, стоит у мангала".

    Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче Евро-2020 и вылет с турнира.

    "Дзюба идет лесом! Команду надо омолодить, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками. Впечатлений никаких от сборной нет. Проблема в том, что Черчесов взял не тех, кого надо. Он набрал своих друзей, с которых имеет какие-то деньги. Надо было брать Месси и Роналду", — сказал Спиридонов "СЭ".
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 20:26
    в том и вся разница между ними, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА!!!! Роман о такой награде и не мечтает, понимает что максимум золото РПЛ и то под большим вопросом.
    Арсений Горбачев
    Арсений Горбачев ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Это какая же гос компания опекает Спартак?
    доктоР7
    доктоР7 ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Вы правы - Дзюба футболист! К Головину вопросы...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ kyxy (раскрыть)
    вчера в 20:16
    О том и речь. Благотворительность от футбола надо сделать системной и открытой.
    Tostao
    Tostao ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:16
    Отменить лимит, установить потолок зарплат в клубах.
    Futurista
    Futurista ответ Tostao (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Этих уже не переделать...молодежь возможно...
    Tostao
    Tostao ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:13, ред.
    Это как сказать. Если денег платить будут в разы(в десятки раз) меньше, чтобы получать нормально
    придётся больше работать, чтобы попасть в зарубежный клуб. Так было раньше, в 90-е. А то устроились в тёплой ванне РПЛ с паспортами и думают, что поймали Бога за бороду.
    Timur132
    Timur132 ответ доктоР7 (раскрыть)
    вчера в 20:12
    "Например - Головин отдал голевой на Миранчука"
    Это как раз Дзюба отдал голевую передачу на Миранчука.
    kyxy
    kyxy ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Полностью согласен, но наверно им тоже расставаться со своими деньгами. Хотя бы 5% зп игроков от 1 млн долларов в год, уходило бы в какой нибудь фонд.
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 20:10
    Находиться в одном коллективе с дзюбой и каждый день жать ему руку - уже стресс для нормального человека. Я уже не говорю, что для нормального футболиста. Футболисты из них те - кто делают результат. Например - Головин отдал голевой на Миранчука, Соболев заработал пенальти. Зобнин отдал голевой на Поульсена. Остальные - не футболисты, а деревья. Зобнина не ругайте, все могут ошибаться, и в самый ответственный момент. Не беда, что этот момент - определяющий в матче. Иначе - наброс г@ВНА на вентилятор. Это надо понимать.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:09
    Эту сборную надо официально распустить и набрать новых игроков. Плевать на ЧМ-2022, с нынешними уродами нам ничего там не светит. Почему Бердыев без работы?
    Timur132
    Timur132 ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 20:07
    "А что мастерского сделал Дзюба, зарплата которого, уверен, не меньше,чем у Зобнина?"
    Про слишком высокую зарплату Дзюбы, и остальных игроков его уровня, тоже много говорят, не надо делать вид, что вы этого не знаете.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ kyxy (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Помогать надо постоянно. Особенно таким категориям людей для которых такие суммы просто неподьемные.
    Timur132
    Timur132 ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 20:02, ред.
    Этот "один из самых популярных клубов СНГ" существует на деньги государственной компании, а значит на бюджетные деньги, а значит и зарплату Зобнина обеспечивает государственный бюджет. Если бы он существовал только на деньги от продаж билетов, прав на трансляцию и продаж атрибутики, то такие игроки как Зобнин не получали бы в нём и одного миллиона. Так что возмущение абсолютно оправдано.
    kyxy
    kyxy ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Каждый клуб вроде помогает. Даже ребенку из далёкой Якутии Спартак помог. Уверен что и другие клубы помогают
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