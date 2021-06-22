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Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020

сегодня, 11:55

Сборная России заработала 10,75 млн евро за выступление на чемпионате Европы по футболу.

Каждая сборная гарантированно получит по 9,25 млн евро за участие в турнире. Кроме того, на групповом этапе команды получают бонус в размере 1,5 млн за победу и 750 тыс. за ничью.

Сборная России проиграла командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и одержала победу над финнами (1:0). Российские футболисты заняли последнее место в группе и завершили выступление на Евро.

Напомним, Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:43
Черчесов стал богаче на несколько миллионов !
Анд-м
Анд-м
сегодня в 13:43
На корпаратив в рфс хватит и ладно))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:41
Дорогое нынче пушечное мясо.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 13:31
Зарплата Стаса за четыре года.
По меркам миллионеров пешеходов - копейки !
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:20
А ведь еще на предприятиях, где ребята работают по основным специальностям, получат премии от руководства!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:11
теперь покажите статью расходов на сборную, хотябы за этот турнир, а за год? я думаю тут многие ох***ют от этих цифр))) но такое не спешат показывать
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:10
Хватит на мясо и новенькие шампуры)
minai
minai
сегодня в 13:09
    k2jcpu7u2hrb
    k2jcpu7u2hrb
    сегодня в 12:55
    Молодцы,обрадовали многих.
    galem72
    galem72 ответ злой болельщик (раскрыть)
    сегодня в 12:53
    Больным детям у нас в скрепах помогают смс'ками. Зачем же рушить систему? Так ведь и всех вылечить можно. А на что потом людям скидываться?
    Shustriy
    Shustriy
    сегодня в 12:50
    Зобнин не дал больше заработать. Решил на датчан поработать.
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:49
    Герои, просто герои!
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    сегодня в 12:49
    Ща прилетят (или уже дома) кто на мальдивы,кто на сейшилы - все нормально у них)))
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:48
    Возможно,я живу в безвременьи,
    возможно,я опять не прав,
    но про итогам выступления
    положен не доход,а штраф...
    Стасодзюб
    Стасодзюб ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 12:45
    Распилят на толпу)))))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:43
    эти деньги получат футболисты или РФС?
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    сегодня в 12:42, ред.
    дзюбе нужно все деньги отдать))) и зарплату в зените повысить с пяти лямов до десяти,как ни как лучший игрок сборной страны))))
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter
    сегодня в 12:41
      BBK33
      BBK33
      сегодня в 12:39
      Ну это просто пи...ц! Они еще и заработали!
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 12:39
      Хватит на охрану
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Николай Еремеев (раскрыть)
      сегодня в 12:30
      Хотя бы один футболист отказался бы от таких призовых.
      Его как белую ворону заклюют свои же!
      злой болельщик
      злой болельщик
      сегодня в 12:25
      Все деньги конфисковать и отправить на лечение больных детей, больше пользы будет, нам такой футбол не нужен.
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев
      сегодня в 12:22, ред.
      А им слабо все призовые деньги . которых они не заслужили . отдать в фонд помощи детям инвалидам и т.д.!Боюсь это из области фантастики !
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 12:21
      Примерно 700 - 800 млн. рублей ! Интересно, по какому принципу РФС будет делить эти деньги среди всех причастных к позору. Так и вижу, подходят футболисты к окошечку кассы, кассир протягивает им платёжную ведомость, закрывая рукой сумму, чтобы другие не видели, а затем передаёт конвертик с деньгами. Ребята отходят в сторонку, поворачиваются ко всем спиной и пересчитывают купюры, после чего чешут репу и довольные уходят. Подумал вот о чём: любой из нас с вами за сумму, в разы меньшую, может выйти на поле и также, как наши сборники, "отпахать" пару минут.
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      сегодня в 12:20
      они заработали бабло, а мы гастрит и депрессию
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 12:19
      Дзюба с Черчесовым по премии и по ордену получат !
      ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ !
      zun89fgfrhwj
      zun89fgfrhwj
      сегодня в 12:17
      Безобразно хвастливая сборная , невероятно надутый и бессмысленный тренер, Много шума из ничего- особенно от коссентаторов МАтча типа Губернева. Арустамяна, Черданцева.В СССР у них бы бошки полетели а тут все как ничего не было , ну продули 2 из 3 , ну пропустили немало, так тоже случано, могли забить еще больше- да не забили, не фарт , мол, а так мы могли и до полуфинала дойти) ЛОжЬ . Ложь и глупость
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 12:14
      Без премий их всех оставить.
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 12:14
      собрали бы отцов больных детей 35...40 человек, на лечение которых все каналы клянчут деньги, и отправили бы на т.н. ЧЕ... люди заработали бы деньги, вылечили бы своих детей.. а так, этот чабан-австрияк свалит в свой дворец, 56ы-бараны поедут по курортам отдыхать, а дети будут продолжать болеть в НИЩЕЙ стране...
      kust07
      kust07
      сегодня в 12:11
      В какой карман деньги уйдут?! Чек и отчёт предоставьте)))
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