Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020

Сборная России заработала 10,75 млн евро за выступление на чемпионате Европы по футболу.
Каждая сборная гарантированно получит по 9,25 млн евро за участие в турнире. Кроме того, на групповом этапе команды получают бонус в размере 1,5 млн за победу и 750 тыс. за ничью.
Сборная России проиграла командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и одержала победу над финнами (1:0). Российские футболисты заняли последнее место в группе и завершили выступление на Евро.
Напомним, Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок.
По меркам миллионеров пешеходов - копейки !
По меркам миллионеров пешеходов - копейки !
возможно,я опять не прав,
но про итогам выступления
положен не доход,а штраф...
возможно,я опять не прав,
но про итогам выступления
положен не доход,а штраф...
Его как белую ворону заклюют свои же!
Его как белую ворону заклюют свои же!
ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ !
ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ !