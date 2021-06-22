Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020

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сегодня, 11:55

Сборная России заработала 10,75 млн евро за выступление на чемпионате Европы по футболу.

Каждая сборная гарантированно получит по 9,25 млн евро за участие в турнире. Кроме того, на групповом этапе команды получают бонус в размере 1,5 млн за победу и 750 тыс. за ничью.

Сборная России проиграла командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и одержала победу над финнами (1:0). Российские футболисты заняли последнее место в группе и завершили выступление на Евро.

Напомним, Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок.