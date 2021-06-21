«Барселона» возьмёт 525 млн евро в кредит, чтобы погасить часть долга

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вчера, 09:20

Генеральная ассамблея «Барселоны» одобрила предложенное рефинансирование долга на сумму 525 млн евро.

Клуб планирует подписать сделку в августе следующего года с одним или несколькими стабильными операторами финансового рынка через американский инвестиционный банк Goldman Sachs, чтобы удовлетворить финансовые потребности клуба.

Общая сумма долга каталонского клуба выросла до 1,044 млрд евро. «Барселона» собирается взять кредит на срок до 15 лет с процентной ставкой 3%.

Ходят слухи, что «Барса» предложила капитану команды Лионелю Месси контракт на 10 лет, несмотря на все финансовые проблемы.