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«Барселона» возьмёт 525 млн евро в кредит, чтобы погасить часть долга

вчера, 09:20

Генеральная ассамблея «Барселоны» одобрила предложенное рефинансирование долга на сумму 525 млн евро.

Клуб планирует подписать сделку в августе следующего года с одним или несколькими стабильными операторами финансового рынка через американский инвестиционный банк Goldman Sachs, чтобы удовлетворить финансовые потребности клуба.

Общая сумма долга каталонского клуба выросла до 1,044 млрд евро. «Барселона» собирается взять кредит на срок до 15 лет с процентной ставкой 3%.

Ходят слухи, что «Барса» предложила капитану команды Лионелю Месси контракт на 10 лет, несмотря на все финансовые проблемы.

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Все комментарии
G.O.A.T
G.O.A.T ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Ты, Да ты! Барсу оскорбил. Извинсь перед Доном.!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:39, ред.
Я думал одни мы русские в кридитах??!! Оно еще и барселона!!! Сбербанк выдает им.?
fubh
fubh
вчера в 14:26
долг в лярд, ппц
NOVA
NOVA
вчера в 13:46
кто ж им даст?? я б не дал!! в долговую яму их и в низший дивизион этот недо клуб!!
Doping87
Doping87
вчера в 11:41
525 млн € под 3%, я бы не отказался от такого кредита.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:19
Половина суммы наверно Месси уйдет.)
Futurista
Futurista
вчера в 10:52
Кредит для погашения кредита?)...каталонцы пошли по скользкой дорожке...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 10:50
Месси всё пожрал)))))
abramjan
abramjan
вчера в 10:45
Вот и весь секрет переподписанного контракта саматропинщика-пешехода
Брулин
Брулин
вчера в 10:40
Все завязано в этом мире на американский финансовый капитал, в том числе и европейский футбол. Поэтому неудивительно, что и ФИФА находится под их контролем.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Баобаб (раскрыть)
вчера в 10:37
Никто
ДСА
ДСА
вчера в 10:35
Уж лучше Месси продать...
амурец
амурец
вчера в 10:35
гном опять повышения зарплаты потребовал?
112910415
112910415
вчера в 10:15
ситуация не безоблачная, мягко говоря
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14
Жоан Лапорта , -" За процветание Барселоны 🥂🍾 !!! перебиваюсь как могу,с кредита на кредит, жизнь не лёгкая прогулка "!!! Всем Добра, Добрые Люди !!!
Баобаб
Баобаб ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 10:01
Кредиты-зло, а без них никуда. Процентами заманивают малыми, а в итоге(((((
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:53
Барселона на одних туристах на Камп Ноу зарабатывает столько, можно ещё карлику скинуть зарплату тогда и кредиты такие не нужны.
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Барселона должник?!! Не думал.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 09:42
Пусть лучше возьмут Дальневосточную ипотеку под 1.5-2%😂
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:40
Зарплаты пусть лучше сократят
LOpp
LOpp ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 09:35
Не давно банк-открытие мне кредит одобрил в 900 тысяч, хотя я их об этом не просил. Смотрю 7% всего, халява думаю, оказывается это только в первый год 7%, дальше 12%. Когда дело имеешь с Федуном, надо читать полностью все условия)))
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:31
Берут кредит чтоб долг погасить.. странно
LOpp
LOpp
вчера в 09:31
Брать кредит, чтобы погасить долг.. так себе идея.
Лучше бы Месси продали.
swed27
swed27
вчера в 09:30
Нормальный такой должок
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Баобаб (раскрыть)
вчера в 09:25
А какая процентная ставка по кредиту вообще? Ну так, интересно, я дипломник защищаю скоро, а у меня там 20 стоит
Баобаб
Баобаб
вчера в 09:24
Кто бы мне дал кредит под 3%.
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