Зарплата Газизова в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц

Стали известны подробности контракта бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в московском клубе.

Сообщается, что зарплата функционера составляла 6,65 млн рублей в месяц.

Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги чемпионов, работник получает бонус в 100 млн рублей.

Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги Европы, Газизов должен был получить бонус в 30 млн рублей.

Если по результатам сезона «Спартак» стал бы чемпионом России, то гендиректор получил бы бонус в 50 млн рублей.