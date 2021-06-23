Зарплата Газизова в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц

Стали известны подробности контракта бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в московском клубе.
Сообщается, что зарплата функционера составляла 6,65 млн рублей в месяц.
Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги чемпионов, работник получает бонус в 100 млн рублей.
Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги Европы, Газизов должен был получить бонус в 30 млн рублей.
Если по результатам сезона «Спартак» стал бы чемпионом России, то гендиректор получил бы бонус в 50 млн рублей.
Недавно Зарема Салихова рассказала, что Газизов считал, что Доменико Тедеско является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
Лукойл пора национализировать
Лукойл пора национализировать
СТАВКИ СДЕЛАНЫ, ИГРА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ !!!
СТАВКИ СДЕЛАНЫ, ИГРА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ !!!