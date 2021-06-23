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Зарплата Газизова в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц

вчера, 18:53

Стали известны подробности контракта бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в московском клубе.

Сообщается, что зарплата функционера составляла 6,65 млн рублей в месяц.

Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги чемпионов, работник получает бонус в 100 млн рублей.

Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги Европы, Газизов должен был получить бонус в 30 млн рублей.

Если по результатам сезона «Спартак» стал бы чемпионом России, то гендиректор получил бы бонус в 50 млн рублей.

Недавно Зарема Салихова рассказала, что Газизов считал, что Доменико Тедеско является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

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протон1
протон1
вчера в 23:02
да эти люди доллоровые миллионеры.вот почему черчес тоже за кресло держится
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:13
ОН сам её выпросил? А Федуну незаработанных денег не жаль.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:46
А нельзя было округлить до 7 лямов!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
И чем он ответил? 4 очка отобрал у благодетеля...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:02
Наш Слуцкий заслужил такую зарплату , он добился чего то , а Газизов аферист !)
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:59
Ни за что получал деньги , Спартак ему платил чтобы его поддержать , а что он сделал в Спартаке такого , ничего , просто ходил на работу !
mangox33
mangox33
вчера в 19:59
Похоже так Федуна еще не кидали
ДСА
ДСА
вчера в 19:53
Мозгов нет у того кто это подписывал.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
вчера в 19:28
В стране заправок много, цены регулярно повышаются.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:24
Не самая маленькая...
Лукойл пора национализировать
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 19:13
Он заслуживает зарплату 20 тыс рублей в месяц
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:02
На телефоне у меня тоже иногда так получается 🤷‍♂️😔
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:01
Извини на жалобу нажал
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:00
Ничего так сходил за хлебушком
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:59, ред.
БАШКИРСКИЙ ОСТАП БЕНДЕР !!!)))
СТАВКИ СДЕЛАНЫ, ИГРА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:55
Газизов остался доволен.
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