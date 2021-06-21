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Матыцин: «Бюджет российской части Евро соответствует масштабу мероприятий»

вчера, 22:19

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что бюджет российской части чемпионата Европы полностью соответствует масштабу мероприятий.

Как только право на проведение матчей Евро было получено нашей страной, правительство Российской Федерации подтвердило все необходимые гарантии. И еще раз они были подтверждены в прошлом году, после переноса Евро на 2021 год. Была утверждена правительственная программа, ресурсное обеспечение которой в целом составило 3 млрд 190,4 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 2 млрд 528,9 млн.

В основном поддержка федерального бюджета была направлена на покрытие затрат, связанных с непосредственной организацией турнира.

На разработку и внедрение системы идентификации болельщиков Fan ID было выделено 524,7 млн рублей. Открыты три стационарных центра выдачи персонифицированных карт зрителей, в том числе два центра в Санкт-Петербурге и один центр в Москве. В дни проведения матчей работают три временных центра выдачи персонифицированных карт зрителей у стадиона «Санкт-Петербург».

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:00
Вааще не чего не понял!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:28
Так всё в порядке...
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