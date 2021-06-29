Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге

Арбитр Сергей Карасёв рассказал о зарплатах в Европе и в Российской Премьер-Лиге

У всех судей гонорар за матч одинаковый. Одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.

В матчах УЕФА нет разницы. Матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идёт ещё какая-то надбавка.