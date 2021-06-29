Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге

Арбитр Сергей Карасёв рассказал о зарплатах в Европе и в Российской Премьер-Лиге
У всех судей гонорар за матч одинаковый. Одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.
В матчах УЕФА нет разницы. Матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идёт ещё какая-то надбавка.
Сколько платят за матч группового этапа Лиги чемпионов? Это где-то как четыре игры в РПЛ. В России в принципе есть зависть, не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, поэтому о судьях, о сотрудниках ДПС, еще о каких-то профессиях будут думать плохое.
Карасёв может получить назначение на финал Евро-2020.
Кстати Карасёв забыл рассказать как их принимающая команда обязана встретить, разместить и кормит, а после проводить и всё должно быть на высшем уровне.
Кстати Карасёв забыл рассказать как их принимающая команда обязана встретить, разместить и кормит, а после проводить и всё должно быть на высшем уровне.
Как-никак в России живем.
Так вот, за полтора часа игрового времени наш судейка получает 100 тысяч на руки.
Простому работяге на заводе нужно отработать 4-5 месяцев (месяцев, КАРЛ!)
А если учесть, что в месяц судьи проводят несколько матчей, то у них не такая и бедная жизнь.
Опять же, судейство Карасёва на международном уровне и в РПЛ просто небо и земля.
Наверно, по принципу "как платят, так и работаю".
Так а кто мешает идти судить зарубежные чемпионаты? Если возьмут и если местные зарплаты с налогами (особенно налоги, они там сильно кусаются) устроят.
Высококлассного судью с руками оторвут.
Поэтому не надо плакаться на трудную жизнь российского судьи...
Как-никак в России живем.
Так вот, за полтора часа игрового времени наш судейка получает 100 тысяч на руки.
Простому работяге на заводе нужно отработать 4-5 месяцев (месяцев, КАРЛ!)
А если учесть, что в месяц судьи проводят несколько матчей, то у них не такая и бедная жизнь.
Опять же, судейство Карасёва на международном уровне и в РПЛ просто небо и земля.
Наверно, по принципу "как платят, так и работаю".
Так а кто мешает идти судить зарубежные чемпионаты? Если возьмут и если местные зарплаты с налогами (особенно налоги, они там сильно кусаются) устроят.
Высококлассного судью с руками оторвут.
Поэтому не надо плакаться на трудную жизнь российского судьи...