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Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге

29 июня 2021, 08:39

Арбитр Сергей Карасёв рассказал о зарплатах в Европе и в Российской Премьер-Лиге

У всех судей гонорар за матч одинаковый. Одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.

В матчах УЕФА нет разницы. Матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идёт ещё какая-то надбавка.

Сколько платят за матч группового этапа Лиги чемпионов? Это где-то как четыре игры в РПЛ. В России в принципе есть зависть, не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, поэтому о судьях, о сотрудниках ДПС, еще о каких-то профессиях будут думать плохое.

Карасёв может получить назначение на финал Евро-2020.

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Все комментарии
mat73
mat73
29 июня в 17:09
сто кусков за два часа уже неплохо, что еще им надо, почему продаются ???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 июня в 16:34
Правдолюб Карасев. Уважуха по судейству. Жаль , что в нашем чемпе это песчинка на морском берегу и всего хлама Казарцевых , Вилковых.... , что выносится из морских глубин.
particular
particular
29 июня в 16:27
А меня Карасёв впечатляет... Говорит и делает прямо, открыто и понятно...
Константин Белых
Константин Белых
29 июня в 16:06
Карась если не затупит может стать топом как Чакыр Мерк или Кюйтес. Главное не продаться Зениту в РПЛ. На данный момент-супер судья.
dok66
dok66
29 июня в 15:00
Карась молодец ! Матч с чехами отсудил здорово , не смотря на то, что чехи болелы перед матчем его просто гнобили. Ему сейчас нужна передышка , а там смотришь и на финал замахнется !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
29 июня в 15:00, ред.
Как сказал Акинфеев это проблемы "быдла без пальцев" сколько они там за заводах получают, главное что бы футболисты с судьями хорошо жили и с них за ошибки не спрашивали!

Кстати Карасёв забыл рассказать как их принимающая команда обязана встретить, разместить и кормит, а после проводить и всё должно быть на высшем уровне.
Байкал-38
Байкал-38
29 июня в 14:53
Для некоторых одна игра в РПЛ равняется четырём финалам ЛЧ... поэтому у нас один Карасёв нормальный судья.
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 14:47
Нормально так.
zsb1961
zsb1961
29 июня в 14:11
Поменялись приоритеты. Сварщик за 100000 руб. в месяц, должен работать, минимум часов 8 в день. Он производит продукцию. А тут, 90 минут и ... 100000 руб.
Betman
Betman
29 июня в 11:36
Едва ли не единственный российский судья, который вызывает симпатию. Так ещё и оказалось, что он металлист и на гитаре шпилит будь здоров. В общем, респект и уважуxа Сергею! Очень надеюсь вновь увидеть его на этом Евро.
RamonCSKA
RamonCSKA
29 июня в 10:33
Да Карасёв то более менее норм судит, не без грубых ошибок конечно
112910415
112910415
29 июня в 10:07
пожелаем назначения хотя бы на полуфинал !
YVG
YVG
29 июня в 09:35
Безбородов и Кукуян на жизнь не жалуются.
Project Pandora
Project Pandora ответ beefs (раскрыть)
29 июня в 09:20
Читай внимательно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 09:18
Что-то хорошее - это взятка на сумму с шести нулями?
Cat01
Cat01
29 июня в 09:12
Ждём в финале
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 09:09
Давайте сравним не с зарубежными зарплатами, а с нашими, российскими.
Как-никак в России живем.
Так вот, за полтора часа игрового времени наш судейка получает 100 тысяч на руки.
Простому работяге на заводе нужно отработать 4-5 месяцев (месяцев, КАРЛ!)
А если учесть, что в месяц судьи проводят несколько матчей, то у них не такая и бедная жизнь.
Опять же, судейство Карасёва на международном уровне и в РПЛ просто небо и земля.
Наверно, по принципу "как платят, так и работаю".
Так а кто мешает идти судить зарубежные чемпионаты? Если возьмут и если местные зарплаты с налогами (особенно налоги, они там сильно кусаются) устроят.
Высококлассного судью с руками оторвут.
Поэтому не надо плакаться на трудную жизнь российского судьи...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 09:08
Зависть у нас в крови с рождения.
КЭТиК
КЭТиК
29 июня в 08:58
Жирует Карасев.
beefs
beefs
29 июня в 08:54
а сумму так и не назвал...
Давайте думать
Давайте думать
29 июня в 08:51
А премиальные от газпрома какие у отечественных рефери?
Ironigor
Ironigor
29 июня в 08:43
Удачи тебе и попадание на финал Евро-2020 !!!
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