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ЦСКА может продать Шкурина израильскому клубу

29 июня 2021, 18:30

Форвард ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

На 21-летнего игрока претендует «Хапоэль» из Тель-Авива. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры.

Недавно появлялась информация, что ЦСКА ведёт переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде Шкурина.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 16:55
Может это лучше, чем скамейку полировать.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 09:10
Я так понимаю, израилетяне от шкурок как раз и избавляются или я че путаю)))
pomor45
pomor45
29 июня в 23:07
Порешили шкурный вопрос по- еврейски.
SHMEL
SHMEL
29 июня в 23:07, ред.
Не могу понять, почему так мало ему доверяют и пытаются избавиться? В те минуты, которые ему доверяли на поле он выглядел довольно-таки неплохо. У парня отличное голевое чутьё, он ещё молод, развивается.
Союзник противников
Союзник противников
29 июня в 21:45
Ну и слава богу.Не нужен.
Cules2013
Cules2013
29 июня в 21:45
шутки про обрезание уже были?
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
29 июня в 21:37
Если не дают играть, как развиваться???
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 21:33
Ну, с дриблингом у него на самом деле не всё так хорошо. Есть умение играть на грани оффсайда и правильно открываться, но в целом недостаток техники не позволяет ему играть на высоком уровне. И это уже не исправимо в его возрасте
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 20:53
У меня технический, сегодня не в моде.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
29 июня в 20:41
Сельскохозяйственный институт за плечами !!!)))
makkie
makkie
29 июня в 20:38
Лучше обратно в Белоруссию, к Батьке)
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 20:37
У тебя не не тренерские, а фермерские замашки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 20:33
Отчасти соглашусь, но именно при ВМГ вырос и заиграл Дивеев, сейчас он в топ-3 российских ЦЗ. Трудно сказать, что получилось с Ильей. Насколько мне известно инициатором его перехода был Ермакович - близкий друг и помощник ВМГ. Я бы, конечно его оставил. Все лучше Ндиайе. Но там возможны нюансы из-за его отказа играть за сб. Беларуси по политическим мотивам
nikoladolgov
nikoladolgov
29 июня в 20:23
Еще один еврейчик затесался ?
particular
particular
29 июня в 20:22
Избавляются от парня, себестоимость голов которого была бы просто потрясающей..:))
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
29 июня в 20:06
Ага в Беларусь картофель 🥔 сажать ,а не АПЛ. )))
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 20:04
Ганчаренко Чалова чуть-чуть в АПЛ не вывел. А ты говоришь, что зажимает молодёжь.
Ironigor
Ironigor ответ Твой Арсен (раскрыть)
29 июня в 19:53, ред.
Благодаря гению Ганчаренко, губителю молодых талантов!
Вообще не может работать с молодёжью, сколько было у ЦСКА молодых пацанов ни один так и не заиграл на высоком уровне. Выводить и раскрывать молодёжь на более зрелый уровень вообще не для него. А когда Шкурину доводилось выходить на поле, он всегда был на виду, с хорошим дриблингом и скоростью, забивал, что очень важно для молодого пацана. А вот почему его не хочет оставить Березуцкий? Ну а я желаю в любом случае этому парнишке больших Успехов и Удачи!
Всем Добра !!!
Сп62
Сп62
29 июня в 19:40
Звонок Виктору Михайловичу и он заберёт с руками.
Байкал-38
Байкал-38 ответ vinyardrip (раскрыть)
29 июня в 19:31
А ЦСКА, что преступника купил и Шкурин скрывался в России что ли? Наговариваешь ты на армейцев! Мы преступников братьям выдаём по закону.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
29 июня в 19:27
Вы пошто братушек иудеям продаете?!)
YVG
YVG
29 июня в 19:27, ред.
Как же так быстро? Заболотный лучше?
vinyardrip
vinyardrip ответ Байкал-38 (раскрыть)
29 июня в 19:22
Ну да. Сидел бы на нарах и все. Так что да, зря
Zenit_84
Zenit_84
29 июня в 19:21
не понадобился что ли?
Твой Арсен
Твой Арсен
29 июня в 19:19
Лучше бы в аренду отдали. В прошлом году у него 573 игровых минут. Делим на 90 мин. Получаем 6 полных матчей. За 6 матчей 3 гола. Нормально в принципе. На самом деле он 2 раза только провел полный матч по 90 минут, остальные минуты набрались выходами на замены. В этом году после 1 января - 94 игровые минуты всего: 5 раз выходил на замены. Короче играть толком даже не дали.
Mi6
Mi6
29 июня в 18:53
Давали бы играть - показал бы себя
Vova999999999
Vova999999999
29 июня в 18:52
МЮ тоже вот также когда-то разбазарил Погба. ЦСКА вы не правы.
chromage
chromage
29 июня в 18:51
Получается "Продажная Шкура в Израиль"? Вполне логично.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 18:49
Можно даже подарить или отправить в Краснодар.
112910415
112910415
29 июня в 18:45
почему ? зачем ?
это же багаж Ганчаренко !
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