ЦСКА может продать Шкурина израильскому клубу

Форвард ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.
На 21-летнего игрока претендует «Хапоэль» из Тель-Авива. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры.
Недавно появлялась информация, что ЦСКА ведёт переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде Шкурина.
Вообще не может работать с молодёжью, сколько было у ЦСКА молодых пацанов ни один так и не заиграл на высоком уровне. Выводить и раскрывать молодёжь на более зрелый уровень вообще не для него. А когда Шкурину доводилось выходить на поле, он всегда был на виду, с хорошим дриблингом и скоростью, забивал, что очень важно для молодого пацана. А вот почему его не хочет оставить Березуцкий? Ну а я желаю в любом случае этому парнишке больших Успехов и Удачи!
Всем Добра !!!
Вообще не может работать с молодёжью, сколько было у ЦСКА молодых пацанов ни один так и не заиграл на высоком уровне. Выводить и раскрывать молодёжь на более зрелый уровень вообще не для него. А когда Шкурину доводилось выходить на поле, он всегда был на виду, с хорошим дриблингом и скоростью, забивал, что очень важно для молодого пацана. А вот почему его не хочет оставить Березуцкий? Ну а я желаю в любом случае этому парнишке больших Успехов и Удачи!
Всем Добра !!!