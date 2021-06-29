Кроос: «Матч был равным, пока нам не забили»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на вылет с Евро-2020.
Можете представить, какова горечь этого поражения. Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга. А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил.
Лучшим игроком этой встречи стал защитник сборной Англии Харри Магуайр.
Португалия, Франция, Германия не добрались до 1/4 - это удивительно. С другой стороны это делает Евро очень непредсказуемым.
Сколько нас еще сюрпризов ждет - это загадка. Но все потихонечку прояснится.
Всем здоровья.
Португалия, Франция, Германия не добрались до 1/4 - это удивительно. С другой стороны это делает Евро очень непредсказуемым.
Сколько нас еще сюрпризов ждет - это загадка. Но все потихонечку прояснится.
Всем здоровья.