Кроос: «Матч был равным, пока нам не забили»

Полузащитник сборной Германии отреагировал на вылет с Евро-2020.

Можете представить, какова горечь этого поражения. Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга. А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил.