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Кроос: «Матч был равным, пока нам не забили»

29 июня 2021, 22:37
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на вылет с Евро-2020.

Можете представить, какова горечь этого поражения. Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга. А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил.

Лучшим игроком этой встречи стал защитник сборной Англии Харри Магуайр.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 23:09, ред.
Очень вязким, напряженным, осторожным был матч. Трудно было кому-то отдать предпочтение. Все же не верилось что такая игра закончится без голов. Так и случилось. Англичане забили первыми, проведя красивую атаку. Все могло вернуться на круги своя, но Мюллер загубил выход один на один. И тут уже замаячило для немцев поражение, они ринулись вперед и пропустили разящую атаку, которую завершил Кейн, наконец-то забивший на этом Евро. Ну далее Англичане спокойно довели матч до победы.
Португалия, Франция, Германия не добрались до 1/4 - это удивительно. С другой стороны это делает Евро очень непредсказуемым.
Сколько нас еще сюрпризов ждет - это загадка. Но все потихонечку прояснится.
Всем здоровья.
Triem
Triem
29 июня в 23:08
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    29 июня в 22:52
    Прзор вам, забыли замкакую сборную играете
    LOpp
    LOpp
    29 июня в 22:44
    И счёт был равным, пока вам не забили.
    Ironigor
    Ironigor
    29 июня в 22:38
    Да уж. Не ваш день!!!
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