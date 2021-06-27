Первая сенсация Евро-2020. Чехи использовали удаление от Карасёва, у голландцев 0 ударов в створ

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вчера, 21:52

Фаворита побили заслуженно, красная карточка по делу.

У чехов сработала сложная линия обороны

Соучек и Голеш располагались максимально близко к четверке защитников. Этот непростой прием от команды Шилгавы, что требовал максимальной концентрации внимания, в этом поединке полностью сработал. Голеш собрал три отбора, а Челустка три перехвата еще до перерыва. Дополнительно физические крепкие чехи просто играли на отбой, когда мяч оказывался в штрафной площади – 12 выносов за первый тайм и еще 9 после. Неудивительно, что у голландцев ничего не получилось с самого начала поединка. Не было соединения линий позиционной атаки и центра нападения. Вина хавбеков и форвардов, которые плохо отскакивали за передачами.

Парни Де Бура ни разу не попали в створ за весь матч

Нечасто такое увидишь в поединках сборной Нидерландов, которая умеет агрессивно атаковать, держать мяч и действовать раскованно. Но чехи разрушили стартовый план Франка на матч – из 5 ударов фаворита ни один не добрался до Томаша Вацлика в первом тайме, а после в его сторону пробили один раз, но мимо. Это значило, что план соперника полностью сработал. Также в этом видим немой упрек Депаю и Малену. Особенно второму, ведь неслучайно Де Бур убрал его с поля, выпустив в атаку Квинси Промеса. И случилось это после ключевого решения арбитра Сергея Карасёва.

В меньшинстве фаворит не сумел перестроиться

Если в полном составе не удается заполучить пространство, то когда твой защитник намеренно играет рукой перед штрафной площадью и получает красную карточку, изменить подход еще сложнее. Карасёв проконсультировался с международными коллегами и принял законное решение, так что де Лигт может винить исключительно себя, сознательно сгреб мяч рукой, потеряв равновесие. Что было у чехов – концентрация, того не хватало сегодня симпатичным на групповом этапе голландцам. Даже у железного и опытного Вейналдума не пошла игра, поэтому чехи в большинстве перешли к неспешным атакам и совершенно забыли о тревоге у своих ворот.

Де Бура подводит банальность и шаблонность

Давайте честно. Нидерландам помог родной стадион, в Будапеште у них уже не было такого темпа, как в Амстердаме. А если вникать в схемы де Бура, то увидите команду, которая ставит на класс отдельных исполнителей – де Лигта, Блинда, Вейналдума, де Йонга и Депая. К ним по ходу турнира присоединился Думфрис, но тут есть один грязный тактический секрет. Если посмотреть зоны, откуда приходила угроза, то увидите тотальный перегруз их левого фланга, куда смещались все кому не лень. То есть от Дензела на правом фланге специально отвлекали внимание, был крутым впереди, как герои его тезки Вашингтона в большинстве фильмов. Но не сегодня. Если де Бура заставляют проявлять смекалку и оригинальность – Нидерланды вянут, как цветки, которые забывают поливать.

Шилгавы создал уверенную в себе команду

Чехия, конечно же, слабее, нежели Нидерланды. Это было понятно до матча, и события оного не изменили впечатления. Но крепкие ребята Шилгавы использовали хоккейное преимущество в количестве людей у чужих ворот – стандарт. Было грамотное возвращение с дальней штанги на ближнюю, удачная игра Каласа и Голеша – вот вам и причина, почему Нидерланды пропустили в меньшинстве. Но все-таки основная проблема в работе тренерского штаба. Куман полностью подходил команде Нидерландов, а вот де Бур хуже вписался. И хотя Франк пытался сыграть в ван Гала со схемой «3-4-1-2», для чехов такая тактика не стала опасной. Восточноевропейская сборная спокойно козыряла «4-2-3-1», где все держались сообща. Голландцев мог спасти только индивидуальный класс или же жесткая ошибка чехов в обороне. Ни того, ни другого не было.

Выход Вегхорста – еще один упрек Франку де Буру

Бывают поединки, когда тренер фаворита виноват еще до выхода на поле. Так случилось и в этот раз. В принципе, Нидерландам никто не создавал проблем на групповом этапе. Украина испугала двумя голами, но затем добавили третий грубый ляп в защите. Австрийцы и северные македонцы были хорошо изучены тренерским штабом де Бура, оказались удобными. Но первый соперник, похожий на кость в горле, причем такую толстую, от большой рыбы, получил моральное и голевое преимущество. Например, когда пришлось отыгрываться в меньшинстве, то оказалось, что единственный план де Бура – выход рослого Вегхорста. Но парни со сложным характером в таких поединках редко помогают, особенно если ломать кирпич вторым кирпичом – чехи были готовы к борьбе.

Будет минимум один неожиданный полуфиналист

В принципе, читалось. Дания могла пойти путем команды Хиддинка в 2008-м – обыграть Нидерланды в следующем раунде. Но судьба распорядилась так, что в полуфинале точно будет минимум один неожиданный герой, чехи или датчане. Конечно, в силу доброго десятка обстоятельств команда Хьюлманда будет фаворитом многих сердец. Но отдаем должное сборной Чехии – снова, как в 1996-м и 2004-м эта сборная играет классно. В этот раз без больших звезд масштаба Чеха и Недведа, но играют грамотно, четко, без паники. Без феерии в атаке, с отличным центральным нападающим Шиком, с шиком от Соучека и Голеша в опорной зоне. Плавно действуют, без заминок. Так могла в теории и команда России, что в случае победы над Уэльсом оказалась в шаге от полуфинала вместо Дании.

Жребий снова благоволил, но не использовали преимущество, а вот чехи не испугались классной по именам команды Нидерландов. Хватило одной глупости от молодого таланта де Лигта, чтобы аутсайдер получил солидное преимущество в два мяча. Все по делу, тактически Шилгавы намного круче отработал сегодняшний поединок, а де Бур провалился. Посмотрите на количество ударов – 6:12, но по точным счет уже 0:5. Как отметил коллега Чистяков – голландцев всегда немножко жаль, ведь эти ребята очень, очень часто яркие и без трофеев.

Но ведь все по делу, так что хвалим Карасёва за грамотный арбитраж, а Чехию – за физическую и тактическую подготовку. С нетерпением ждем главный поединок за право назваться генеральной сенсацией турнира на данный момент. Или Чехия, или Дания будет в полуфинале Евро-2020. Не исключено, что Нидерланды видели себя в четверке, когда узнали сетку турнира, за что и поплатились.