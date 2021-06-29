Фатальный промах Мбаппе и безумная драма Франции. Пока главная сенсация Евро

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сегодня, 01:56

Главная сенсация плей-офф грянула: Франция проиграла Швейцарии. «Соккер.ру» — о длинном и очень драматичном поединке.

Скука вместо динамики

Первый тайм стал испытанием для всех. После бойкой битвы между Испанией и Хорватией, со всеми перипетиями и драмой, начальный отрезок игры Франции и Швейцарии выглядел совершенно унылым и уравновешивал эмоции от игрового дня. Можно было не дожить до перерыва и нечаянно уснуть. Взбодрил гол Сеферовича, который сделал посмешищем Ленгле, а заодно показал Дешаму, что тот зря решил экспериментировать и выставить центр обороны в формате Варан – Ленгле – Кимпембе. С чего вдруг?

Швейцария, клевавшая по левому флангу Цубера кудрявую голову Павара, всё же нашла слабое место. Дальнейшие мучения французов в тайме описанию не подлежат. Мбаппе накрывали по трое, передачи Гризманна пятками раздавались случайным образом, Бензема находился в такой изоляции, которой ему и родное французское «Национальное объединение» не пожелает, а Рабьо, Канте и Погба не очень понимали, как им разгонять эту игру.

1:3 вместо 2:0

Самым динамичным и насыщенным с точки зрения событий оказался отрезок в начале второго тайма с назначением пенальти в ворота Льориса. Это само по себе выглядело диковато и нетривиально. Французы к тому времени провели достаточно затяжную атаку, успели сами попадать в чужой штрафной. И тут судья с удивленными глазами показывает, что ему что-то вещают в ухо. Сходил взглянуть на повтор, а там показывают кино двухминутной давности, как Павар подрезает под корешок Цубера.

Пенальти мог поставить крест на надеждах Франции еще в основное время, но Льорис в отдельном эпизоде оказался эффективнее Льориса в серии – Уго блестящим прыжком отразил удар Родригеса. Рикардо потом режиссер еще долго показывал, как бы намекая, что этот человек станет главным изгоем журналистов и фанатов – смотрите, ловите стоп-кадры. (Правда, после финального свистка с не меньшим упоением режиссер демонстрировал всему миру Мбаппе – с тем же посылом).

Но оказалось, что именно этот пенальти стал тумблером, который включил французов. Даже не выход Комана вместо неуместного Ленгле, который случился в перерыве. К слову, Кингсли оказался не сильно полезнее и всю дорогу словно пытался выиграть спор у Дешама – с таким упоением он бил по воротам в самых безнадежных ситуациях и мешал выходу Тюрама. Зато Дешам показал, что ошибки признавать умеет. Хоть у него и нет усов. К слову, он это показал и возвращением Бензема, который тут отплатил как следует.

После дубля португальцам Карим отметился тем же и здесь. Причем с интервалом в пять минут. Сначала показал чудеса обработки неудобно посланного Мбаппе мяча, а потом – чуйку на немного неуклюжее завершение одной из лучших голевых комбинаций на нынешнем чемпионате. Там опять статистом выступил Родригес, кстати, но ничего – Мбаппе там снова был среди ассистентов. А кто где в итоге оказался – мы знаем. Продолжил красивый отрезок давления озверевших французов шикарный гол Погба с радиоуправляемым мячом. Казалось, что поставлена точка. Правда, испанцам несколько часов назад казалось то же самое, а пришлось помучиться.

Камбэк вместо разгрома

После третьего гола Франции швейцарцы поплыли и стали допускать слишком много ошибок – аккурат как французы в первом тайме. Замены, проводимые Петковичем, казались попыткой ткнуть пальцем в небо. Но за внешним видом немного растерянного и чем-то всегда разочарованного тренера скрылся хитрец, чьи замены сработали. С другой стороны, тут и пример горя от большого выбора. Разве у Петковича были варианты? Кто-то с ног валится – выпускай самого известного из имеющихся – а их раз-два и обчелся.

У Дешама вот выбор большой, он и выпускает зачем-то Сиссоко, продолжая верить в Мбаппе и удерживая на скамейке Бен-Йеддера, который в нынешнем сезоне в «Монако» забивал из ничего. Вера в звезду – она такая. Дорогостоящая. И вот вместо четвертого гола французов мы увидели очередной гол Сеферовича головой – на сей раз в роли Ленгле выступил Варан – Харис прошелся по испанским топ-клубам, так сказать. Рафаэль удобно расположился за спиной Сеферовича и с лучшей позиции рассмотрел гол.

В тот момент французы не очень поняли, что делать: пытаться возить вату как в игре с Португалией или стремиться к доминированию. Эта задумчивость им дорого стоила. Когда Гавранович усадил на пятую точку Кимпембе, собрав тем самым швейцарский хет-трик из опозоренных французских топовых защитников, было уже поздно думать – на табло красовались две тройки, а время истекло.

Лотерея вместо игры

И тут на первый план вышла физическая выносливость. Должна была выйти. Швейцарцы, видимо, боялись, что им сил не хватит, поэтому весь третий тайм пытались прессинговать, пока французы отдыхали и таились. Это даже по жестам Дешама было видно – он призывал команду к спокойствию. К четвертому тайму швейцарцы физически «закончились», а французы как раз накопили силы, поэтому почти весь тайм они провели на чужой половине поля. Но оказалось, что само по себе присутствие там ничего не гарантирует – нужно разыгрывать комбинации.

Поскольку верх непостижимым образом в этом матче оставался за Швейцарией, нужно было уповать на нестандартные розыгрыши и ходы. Таковых нашлось на два-три момента, а с учетом слабой реализации французов, это ничего не могло гарантировать. Сейчас начнется: мог забивать Павар, когда вытащил Зоммер, мог забивать Коман, когда попал в перекладину. Мог, конечно. Мог на шаг дальше оставаться Гавранович, и его гол не отменили бы из-за офсайда.

Из этого состоит футбол. Указывать на такие вещи бессмысленно. Как и анализировать что-либо в серии пенальти. Все исполняли удары примерно одинаково, но во время удара Мбаппе Зоммер угадал – вот и всё. Игра решалась не в серии пенальти, а на протяжении 120 минут. И мы видим, насколько она была разной. На ее отдельных участках решающими оказывались разные факторы: непостижимая «дыра» в обороне французов, психологические ямы и подъемы, беспомощность Мбаппе и заряд Джаки с Цубером. И так далее. Килиан мог меньше возиться с мячом и больше отдавать? Ну так он отдал в двух голевых комбинациях, а Погба забил как раз, когда не стал отдавать. Это всё будет притянуто за уши. Эпизодов-отрезков можно насчитать множество. Но дальше пойти должен был кто-то один. Разве что в эту ночь меньше всего хочется быть на месте Мбаппе.