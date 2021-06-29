Команда зануды Саутгейта снова не пропустила. Немцы прощаются с Лёвом, Англия превратилась в Италию

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вчера, 21:35

Мюллер промахнулся, а Стерлинг и Кейн идут в четвертьфинал.

Тренер Англии отзеркалил схему немцев

Германия не сильнейшая сборная мира, поэтому Лев вынужден играть в три центральных. Вернул в сборную Хуммельса, ставит на вдохновение Рюдигера. Схема «3-4-2-1» прятала уязвимость — у немцев нет центрального форварда уровня Клозе, позволяла ставить на фланги двужильных и умных людей с последним пасом – Госенса и Киммиха.

А вот решение Саутгейта поставить семь игроков разрушения – осторожность на грани с обвинениями в трусости. Англия играла дома, не привыкла к тройке центральных защитников. И хотя тактические гики сегодня нам расскажут, что Уокер в центре – фишка Гвардиолы, тренера атакующего, давайте не путать подходы. Филлипс и Райс – церберы, люди разрушения, так что британцы перенасытили схему футболистами от обороны, чтобы сдержать немцев.

В первом тайме удавалось, а во втором англичане отдали мяч, поэтому умный редактор трансляции правильно показывал миру Грилиша на скамейке. С другой стороны, легко судить чужую осторожность, а Саутгейтсегодня мог завершить домашний турнир – полуфиналы и финал Евро пройдут в Лондоне на «Уэмбли».

Команды напомнили о Франции и Бельгии

В рейтинге зануд Евро-2020 команды Дешама и Мартинеса высоко, как и Англии. Строится такой стиль на понимании, что забить им всем зачастую сложно. Но если бельгийцы выдержали натиск чемпионов Европы португальцев, то французы вчера мысленно готовились к матчу против Испании, поэтому вылетели. Рациональность не всегда работает, особенно если ее применяют те, кто не умеет играть в стиле той же Германии.

Но Англии повезло – отдали сопернику мяч, а темп не поднялся. Помним удар под перекладину, который Пикфорд отразил, но в целом из яркого только радужные капитанские повязки, а еще цвет волос Эда Ширана, что располагался на трибуне рядом с Бекхэмом. К слову, увлекательность матча подтверждает решение показывать известных гостей, ведь событийным поединок не был. Англия и Германия словно ждали, но не знали, чего именно.

Саутгейт устал смотреть на игру без мяча – выпустил хулиганистого Грилиша, что вместе с Райсом оставил ряды ирландской сборной именно для таких поединков. И если немецкие плеймейкеры сегодня не зажгли, то Джек сыграл за двоих, ведь создал два мяча.

Англичане отличаются от других элитных зануд

Турция рассыпалась, будучи молодой по среднему возрасту состава. Уэльс вышел из группы и поплыл – еще одни молодые. Украинцы нервничали на ровном месте и неудачно выходили на вторые таймы – тоже в списке юных. А вот Англия молодая, но морально устойчивая, ведь основные не вчера родились. Команда Саутгейта отличается ото всех «Трех львов» за последние лет сорок.

Сами как немцы, а подопечные Лёва не могли понять, как найти путь к победе на большом турнире после бразильской сказки. Уже отмечали мимикрию как символ Евро. Не совсем итальянская Италия. Унылая Бельгия, что раньше – когда лидеры были моложе, атаковала агрессивнее. Самоуверенная Франция в стиле старой Англии со звездами. А вот «Три льва» стали предельно итальянскими. В чужой штрафной до перерыва мяча чаще всех касался защитник Магуайр, а потом сыграло голевое чутье Стерлинга.

На опережение команда Саутгейта весь турнир играет круто, хватает молодости и сил. В первом матче зажег Филлипс, сегодня он и Райс не успевали и рисковали увидеть перед собой красные карточки, но Англии повезло, поскольку они в костюме Италии – те в победные годы умели поймать удачу.

Пикфорд пока ни разу не пропустил на Евро

В этом опасность. В четвертьфинале против шведов или украинцев Исак или Яремчук могут выйти один на один, как Мюллер, но попасть. На этом турнире будущие неудачи почему-то написаны на лицах – тень поражения была в глазах Зобнина, Мбаппе, а теперь и немецкого балагура. Англию откровенно простили, но это не значит, что Саутгейта не стоит похвалить за переформатирование вечного фаворита-неудачника в команду, что козыряет резкостью.

Грилиш отдал пас на Шоу, Люк сделал ассист. Филлипс и Райс получили по желтой карточке, но дальше не глупили, как частенько бывало с хавбеками Англии. Британская сборная может вызывать у вас отторжение, у них аллергия на яркий и открытый футбол – Саутгейт после момента Мюллера мгновенно выпустил Хендерсона, чтобы удерживать преимущество. Но согласитесь, что для страны, где фанаты десятилетиями скептически относятся к родной сборной и оплакивают надежды, рациональность – выход.

Тренерам сборных платят за результат, а не за наполнение матчей. Не сказать ведь, что сборная России, что проиграла дважды испанцам в 2008-м году, была безупречной. Но у команды Хиддинка была душа и она выдали результат – полуфинал. Если Англия дойдет до этой стадии, то там встретит победителя пары Чехия – Дания. Итальянский подход может сработать против очарования турнира, как сегодня сработал Кейн, что сыграл бледно, но сделал, что умеет – забил.

Цифры большого противостояния

0 – столько голов пропустил Пикфорд на Евро-2020. Вратарь с прической, как у футболистов 50-х, на групповой стадии встретился с мячом всего четыре раза. Сегодня добавил еще три спасения, хотя не сказать, что немцы во всех девяти атаках с ударами сыграли верно.

3 – количество команд «группы смерти», что вылетели на первой стадии плей-офф. Не стоит рассказывать о нагрузках, причина не в том, что они друг друга хорошо погоняли. Франция, Португалия и Германия сами виноваты, ни одна из этих команд не была готова на 100 %.

17 – столько лет Лев верой и почти правдой служил сборной Германии. Сначала в качестве ассистента, а дальше как главный тренер. Выигрывал чемпионат мира и Кубок конфедераций, не раз становился призером Евро, был третьим на ЧМ . Ханс-Дитер Флик возвращается в команду, а вот Лева стоило проводить на лет пять раньше. Немцы потеряли себя, они стали безликими.

24 – победы на втором этаже от англичан. Умеют, могут, практикуют. Впервые за 25 лет реально претендует на попадание в четверку лучших команд Европы. И немцев обыграли в рамках первенства второй раз подряд. Но в 2000-м дело было в группе. В каком-то смысле Саутгейт сегодня взял личный реванш за полуфинал в 1996-м и неудачную для него серию пенальти.

80 % — таков процент ударов Англии добирался до створа ворот Нойера. Снова работает аналогия с классической сборной Италии, которая не тратила силы на лишние действия. Джек Грилиш перевернул игру двумя передачами – предголевой и ассистом, но все англичане были настроены победить немцев их же оружием. Саутгейт применил чужую схему, Стерлинг сработал лучше, чем Мюллер – 3 обводки, 2 удара, 1 гол. Стоунз собрал по три отбора и выноса от ворот, не допустив ошибок, в отличие от Гинтера, Хуммельса и Рюдигера.

У Евро-2020 есть чудная логика, и хотя она не всем придется по душе, что-то есть в жертве Англии футбольному провидению в виде полного отказа от эмоций в пользу результата. Успехи Грилиша, что словно огонек романтизма в темной пещере расчетливости, прекрасно сочетаются с тотальным подходом Саутгейта. Тренеру важно, чтобы после финального свистка от радости бесились его соотечественники, все остальное значения не имеет. Но еще посмотрим на этих хитрецов, когда пропустят первыми!