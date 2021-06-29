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Стерлинг: «Райс и Филлипс вгрызались в землю. Просто зверюги»

29 июня 2021, 22:02
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над командой Германии в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы понимали, что нужно показать отличную игру против очень хорошей команды, и, думаю, нам сегодня это удалось. Знали, с какой высокой интенсивностью способны сыграть. Райс и Филлипс выдали классный матч. Они вгрызались в землю, просто зверюги.

Двойник Клоппа пил пиво в фан-зоне перед матчем Англия — Германия.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:51
Да и сам Стерлинг играл норм!
протон1
протон1
29 июня в 23:08
стерлинг мусульманин вроде?
Ironigor
Ironigor
29 июня в 22:31
С такой поддержкой надо было только выигрывать !!!
Сынок Рахима Стерлинга болеет за Папу !!!
STVA 1
STVA 1
29 июня в 22:20, ред.
Победили неудобного соперника
Mangur
Mangur
29 июня в 22:16
Фрг играло плохо. Вот вся подногодная успеха англичан
RUPRICHT
RUPRICHT
29 июня в 22:11
ВОТ МОЛОДЦЫ И ВЫГРЫЗЛИ И ПОБЕДИЛИ!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 22:05
Можно и похвалиться...
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