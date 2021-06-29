Стерлинг: «Райс и Филлипс вгрызались в землю. Просто зверюги»

Форвард сборной Англии прокомментировал победу над командой Германии в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы понимали, что нужно показать отличную игру против очень хорошей команды, и, думаю, нам сегодня это удалось. Знали, с какой высокой интенсивностью способны сыграть. Райс и Филлипс выдали классный матч. Они вгрызались в землю, просто зверюги.