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РФС попросил УЕФА договориться с Данией о допуске болельщиков из России

сегодня, 14:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания21.06.2021 в 22:00 Не начался

Российский футбольный союз прокомментировал новость об отказе Дании пускать болельщиков из России на матчи предстоящего чемпионата Европы.

Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу.

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112910415
112910415
сегодня в 17:50
скверная какая история ...
не факт, что всё получится
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:52
Что такое? Вас ист даст? - Не "звездеть", отключим газ! ))
Gahi
Gahi
сегодня в 16:45
Соревнования проходят под эгидой УЕФА так что эта организация и должна добиваться и создавать для всех болельщиков одинаковые условия. Если принимающая сторона не хочет впускать к себе болельщиков, то наверное было бы логичным не проводить на территории такой страны данные соревнования, а провести их на территории тех странах, где рады будут всем болельщикам и готовы для этого создать все условия для них. А так это всё выглядит со стороны, как будто нужно просить милостыню чтобы пустили Вас посмотреть не Чемпионат Европы, а чемпионат Дании. Удачи 
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:59
Сила в правде, а правда в том, что опять политика вмешивается в спорт, поэтому не просить, требовать надо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:57
Не слишком то и надо!
beefs
beefs
сегодня в 15:50
сейчас футбол и по телеку прекрасно видно, скоро на стадионы ходить не будут...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:33
Шпана европейская оперилась !?? Сталина на них нехватает !!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:24
Вежливый отказ.Иначе Дания вымрет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:21
Надо не просить, а требовать и угрожать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:20
Наши не запретят , наши утрутся и пустят всех желающих.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:16
Вы же сейчас за датчан переживаете!!!
Это так, наши фанаты за бугром объединятся и погоняют викингов.))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:13
Ну и наши запретят им въезжать в Россию и дальше что.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:06
Требовать надо, а не просить...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:58
А может и не надо??? Здоровее будут.
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