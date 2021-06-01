РФС попросил УЕФА договориться с Данией о допуске болельщиков из России

Российский футбольный союз прокомментировал новость об отказе Дании пускать болельщиков из России на матчи предстоящего чемпионата Европы.

Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу.