«Зенит» поспорит с «Марселем» за Джованни Симеоне

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Кальяри» Джованни Симеоне, утверждает источник.
Главным конкурентом российского клуба в борьбе за 25-летнего аргентинца является «Марсель», который уже вступил в переговоры с «Кальяри».
Контракт игрока с «красно-синими» действителен до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро. В минувшем сезоне Симеоне забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах Серии А.
Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к нападающему сборной Польши.
100 лет так не смеялся...спасибо...за подборку...
Всегда говорил....Зенит - это праздник вне зависимости от результата....
Команда будущего...
Единственная команда в ЛЧ (а скорей всего и в мире) которая играет не на результат а в своё удовольствие....
Из 500 команд континента всегда в 30-ке рейтинга....гегемония и флагманство в РПЛ бонусом...игроки сытые...тренеры довольные...арена в 10-ке лучших в европах...
Захотят осваиватели бюджетокупюр сильную команду построить - построят....
Пока видать и местной гегемонии достаточно....))
А с Куусями-Суперфундами-Брюггами пусть доказывают те кому нужно куда то стремится....
А игроки Зенита уже на верху футбольно-комфортной пирамиды...им то смысл жилы рвать...выше ничего нет....ну не в европы же езжать...навстречу понижения оклада..большему колличеству игр...и какой то конкуренции...)))
Все же понимают что футбол перестал быть спортом (на территории РПЛ) с приходом больших денег....)))
Можно конечно условной Бней Иегуде не проиграть а выиграть...и штук 10 забить......но смысл....на окладе это не скажется...а вдруг вспотеешь...вдруг столкнёшься с игроком соперника...а впереди выходные...отпуск....
Выиграли - хорошо...
Проиграли - "Мы обк...лись" (капитан сборной)
И всё по-прежнему....
Это РФС,РПЛ....тут так принято.....и не игроки Зенита придумали правили...))
100 лет так не смеялся...спасибо...за подборку...
Всегда говорил....Зенит - это праздник вне зависимости от результата....
Команда будущего...
Единственная команда в ЛЧ (а скорей всего и в мире) которая играет не на результат а в своё удовольствие....
Из 500 команд континента всегда в 30-ке рейтинга....гегемония и флагманство в РПЛ бонусом...игроки сытые...тренеры довольные...арена в 10-ке лучших в европах...
Захотят осваиватели бюджетокупюр сильную команду построить - построят....
Пока видать и местной гегемонии достаточно....))
А с Куусями-Суперфундами-Брюггами пусть доказывают те кому нужно куда то стремится....
А игроки Зенита уже на верху футбольно-комфортной пирамиды...им то смысл жилы рвать...выше ничего нет....ну не в европы же езжать...навстречу понижения оклада..большему колличеству игр...и какой то конкуренции...)))
Все же понимают что футбол перестал быть спортом (на территории РПЛ) с приходом больших денег....)))
Можно конечно условной Бней Иегуде не проиграть а выиграть...и штук 10 забить......но смысл....на окладе это не скажется...а вдруг вспотеешь...вдруг столкнёшься с игроком соперника...а впереди выходные...отпуск....
Выиграли - хорошо...
Проиграли - "Мы обк...лись" (капитан сборной)
И всё по-прежнему....
Это РФС,РПЛ....тут так принято.....и не игроки Зенита придумали правили...))
Список бессмысленных трат бесконечен))
Список бессмысленных трат бесконечен))
за Азмуна они нам каждый год платят миллионы долларов .
Он просто не понимает в футболе ничего . Не обращайте на него внимания !
за Азмуна они нам каждый год платят миллионы долларов .
Он просто не понимает в футболе ничего . Не обращайте на него внимания !
«Фенербахче» нацелился на нападающего и капитана «Зенита» Артема Дзюбу,
Отмечается, что турецкий клуб готов предложить 32-летнему форварду все необходимые условия.
Неужели Рукаку уйдет из Зенита ? )
«Фенербахче» нацелился на нападающего и капитана «Зенита» Артема Дзюбу,
Отмечается, что турецкий клуб готов предложить 32-летнему форварду все необходимые условия.
Неужели Рукаку уйдет из Зенита ? )
Штутгарт - Зенит 5-0
Спартак-Зенит 6-0
Грассхоппер - Зенит 3-1
Суперфунд - Зенит 3-1
Куусюси - Зенит 3-1
Зенит - Сельта 3-4
Севилья - Зенит 4-1
Реал - Зенит 5-2
Янг Бойс - Зенит 2-1
Интер Баку - Зенит 5-0
Шуртан - Зенит 2-1
Бенфика - Зенит 2-0
Динамо - Зенит 7-1
Асмарал - Зенит 8-3
Ротор - Зенит 6-1
Черноморец - Зенит 6-0
Твенте - Зенит 3-0
Осер - Зенит 2-0
Апоэл - Зенит 2-1
Томь - Зенит 2-1
Спартак-зенит 3-2
Зенит-Рубин 0-2
Зенит-Рубин 1-2
Зенит - Терек 0-2
Малага-зенит 3-0
Зенит-Милан 2-3
Андерлехт-Зенит 1-0
Штутгарт - Зенит 5-0
Спартак-Зенит 6-0
Грассхоппер - Зенит 3-1
Суперфунд - Зенит 3-1
Куусюси - Зенит 3-1
Зенит - Сельта 3-4
Севилья - Зенит 4-1
Реал - Зенит 5-2
Янг Бойс - Зенит 2-1
Интер Баку - Зенит 5-0
Шуртан - Зенит 2-1
Бенфика - Зенит 2-0
Динамо - Зенит 7-1
Асмарал - Зенит 8-3
Ротор - Зенит 6-1
Черноморец - Зенит 6-0
Твенте - Зенит 3-0
Осер - Зенит 2-0
Апоэл - Зенит 2-1
Томь - Зенит 2-1
Спартак-зенит 3-2
Зенит-Рубин 0-2
Зенит-Рубин 1-2
Зенит - Терек 0-2
Малага-зенит 3-0
Зенит-Милан 2-3
Андерлехт-Зенит 1-0
Вот для чего Рубин "феерил и куражился" на рынке не понятно....
Карлос Эдуардо (имя нарицательное...символ бессмысленности трат) - 20 млн евро..
M'Вила - 12 млн евро...
Лестьенн - 10 млн евро...
Рочина - 10 млн евро....
Мартинс - 9,5 млн евро....
..и ещё 500 игроков которых те то что никто не помнит...но и не знают что они были в РПЛ...))))
Бауэры,Хаксабановичи,Ливая,Торе,Вокасо,Девичи,Мавинги...))
Вот для чего Рубин "феерил и куражился" на рынке не понятно....
Карлос Эдуардо (имя нарицательное...символ бессмысленности трат) - 20 млн евро..
M'Вила - 12 млн евро...
Лестьенн - 10 млн евро...
Рочина - 10 млн евро....
Мартинс - 9,5 млн евро....
..и ещё 500 игроков которых те то что никто не помнит...но и не знают что они были в РПЛ...))))
Бауэры,Хаксабановичи,Ливая,Торе,Вокасо,Девичи,Мавинги...))
А Зарплата Хариса Сеферовича в 2 раза меньше чем у Дзюбы, он французам 2 мяча положил.
И он не 74т
А Зарплата Хариса Сеферовича в 2 раза меньше чем у Дзюбы, он французам 2 мяча положил.
И он не 74т