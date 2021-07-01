«Зенит» поспорит с «Марселем» за Джованни Симеоне

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01 июля 2021, 05:15

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Кальяри» , утверждает источник.

Главным конкурентом российского клуба в борьбе за 25-летнего аргентинца является «Марсель», который уже вступил в переговоры с «Кальяри».

Контракт игрока с «красно-синими» действителен до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро. В минувшем сезоне Симеоне забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к нападающему сборной Польши.