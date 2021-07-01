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«Зенит» поспорит с «Марселем» за Джованни Симеоне

01 июля 2021, 05:15

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Кальяри» Джованни Симеоне, утверждает источник.

Главным конкурентом российского клуба в борьбе за 25-летнего аргентинца является «Марсель», который уже вступил в переговоры с «Кальяри».

Контракт игрока с «красно-синими» действителен до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро. В минувшем сезоне Симеоне забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к нападающему сборной Польши.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
01 июля в 17:26
Потому что сильно любят воровать. А воровать бюджетные деньги легко и приятно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 июля в 16:55
Почему в России никто не хочет думать о будущем и наперёд, это большой вопрос.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
01 июля в 13:29
классный нап 33 игры 6 голов
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ildar_3871 (раскрыть)
01 июля в 12:59, ред.
Куусюси - Зенит....)))))
100 лет так не смеялся...спасибо...за подборку...
Всегда говорил....Зенит - это праздник вне зависимости от результата....
Команда будущего...
Единственная команда в ЛЧ (а скорей всего и в мире) которая играет не на результат а в своё удовольствие....
Из 500 команд континента всегда в 30-ке рейтинга....гегемония и флагманство в РПЛ бонусом...игроки сытые...тренеры довольные...арена в 10-ке лучших в европах...
Захотят осваиватели бюджетокупюр сильную команду построить - построят....
Пока видать и местной гегемонии достаточно....))
А с Куусями-Суперфундами-Брюггами пусть доказывают те кому нужно куда то стремится....
А игроки Зенита уже на верху футбольно-комфортной пирамиды...им то смысл жилы рвать...выше ничего нет....ну не в европы же езжать...навстречу понижения оклада..большему колличеству игр...и какой то конкуренции...)))
Все же понимают что футбол перестал быть спортом (на территории РПЛ) с приходом больших денег....)))
Можно конечно условной Бней Иегуде не проиграть а выиграть...и штук 10 забить......но смысл....на окладе это не скажется...а вдруг вспотеешь...вдруг столкнёшься с игроком соперника...а впереди выходные...отпуск....
Выиграли - хорошо...
Проиграли - "Мы обк...лись" (капитан сборной)
И всё по-прежнему....
Это РФС,РПЛ....тут так принято.....и не игроки Зенита придумали правили...))
sv_1969
sv_1969 ответ ildar_3871 (раскрыть)
01 июля в 12:56
Много наверное...)))
Kosmos58
Kosmos58
01 июля в 12:19
Кто выиграет? Правильно - деньги!
ildar_3871
ildar_3871 ответ sv_1969 (раскрыть)
01 июля в 11:50
А Рукаку сколько получает ?
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 июля в 11:49
Ну конечно про Рубин есть доля истины в Ваших словах!НО .... Маркизио , Малколмы и Баклан Арена это что-то)))
Список бессмысленных трат бесконечен))
sv_1969
sv_1969 ответ ildar_3871 (раскрыть)
01 июля в 11:44
Зарплата тренера финнов 0,19 млн))
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 июля в 11:10
    ildar_3871
    ildar_3871
    01 июля в 11:08
    ФЕНЕРБАХЧЕ» СДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЗЮБЕ

    «Фенербахче» нацелился на нападающего и капитана «Зенита» Артема Дзюбу,

    Отмечается, что турецкий клуб готов предложить 32-летнему форварду все необходимые условия.


    Неужели Рукаку уйдет из Зенита ? )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    01 июля в 11:06
    А мне почему то помнится загубленные карьеры Чори, Ансальди, Бухарова, Набиуллина, Рязанцева и др. из-за их "покупки" в Зенит с единственной целью ослабления Рубина и чтобы другим не достались. А проходной двор Зенита из легионеров я не привожу, он страницу займет. При том, что у Рубина всегда была доля частного капитала ( и сейчас есть ТАИФ), а у Зенита исключительно госбюджет.
    YAMAYKA
    YAMAYKA
    01 июля в 11:03
    Если все же решил уже закончить с футболом Зенит отличный клуб. И не надо улетать из "старого света" и денег заработать.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    01 июля в 11:02, ред.
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 июля в 11:00
      Зениту надо продать Рукаку !
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ildar_3871 (раскрыть)
      01 июля в 10:59
      Бюджету Зенита покупка Алвешей - как комариный укус слону....

      Вот для чего Рубин "феерил и куражился" на рынке не понятно....
      Карлос Эдуардо (имя нарицательное...символ бессмысленности трат) - 20 млн евро..
      M'Вила - 12 млн евро...
      Лестьенн - 10 млн евро...
      Рочина - 10 млн евро....
      Мартинс - 9,5 млн евро....
      ..и ещё 500 игроков которых те то что никто не помнит...но и не знают что они были в РПЛ...))))
      Бауэры,Хаксабановичи,Ливая,Торе,Вокасо,Девичи,Мавинги...))
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      01 июля в 10:55
      10 млн евро туда , 10млн евро сюда , это для Зенита копейки , могли бы и не поправлять )
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 июля в 10:54
      Зарплата тренера сборной Швейцарии в 2 раза меньше, чем у Черчесова.

      А Зарплата Хариса Сеферовича в 2 раза меньше чем у Дзюбы, он французам 2 мяча положил.
      И он не 74т
      oFANATo
      oFANATo ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      01 июля в 10:44, ред.
        sv_1969
        sv_1969
        01 июля в 10:37
        Верните Марокизио лучше!)))Поржем))
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
        01 июля в 10:28
        Поправлю тебя купили за 30, продали за 2. С "выгодой". Бизнес по газпромовски.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
        01 июля в 10:27
        Тем более, когда речь идет о покупке легионера на бюджетные деньги. При том, что детские тренеры по футболу в стране имеют зарплату 20 тысяч. Может лучше эти деньги вкладывать в наш детский футбол , чтобы не покупать потом всякий шлак забугорный за 11 млн евро?
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        01 июля в 10:22
        После всех провалов наших клубов и сборной в Европе в последнем сезоне, прям тошнит от новостей про них. Хочется отписаться и больше не читать это всё.
        ildar_3871
        ildar_3871
        01 июля в 10:03
        Помню Зенит покупал Бруну Алвеш за 40 млн , продали за 4 млн !)
        ermak6848
        ermak6848
        01 июля в 10:02
        всё решит мешок с деньгами...
        112910415
        112910415
        01 июля в 09:59
        Стартует акция "приведи родственника и получишь бонус ! "
        liverpool-today
        liverpool-today
        01 июля в 09:32
        Может тренера сперва найти? Нет?! Не надоело каждый год радовать клубы, которым посчастливилось попасть в одну группу ЛЧ с Зенитом. Им автоматом евро весна обеспечена
        liverpool-today
        liverpool-today
        01 июля в 09:29
        Статистика огонь, точно уровень нашей лиги!!! Надо срочно подписать 😎👆
        димон 37
        димон 37
        01 июля в 09:10
        На что спорить будут?
        particular
        particular
        01 июля в 08:30
        Работа в РПЛ перестала быть интересной, даже, в плане подъёма денег... Не титулов, не репутации, не прогресса... Только пенсионеры ещё искоса посматривают от безнадёги... Поэтому, нормальные - не поедут...
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