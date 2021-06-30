Игнатьев близок к переходу в «Рубин»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Рубине».
Футболист ведет переговоры с казанцами. Хавбек перейдет в «Рубин» на правах свободного агента.
В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 16 матчей и забил в них три гола.
Ранее стало известно, что 34-летний Игнатьев не поехал с железнодорожниками на сборы в Австрию.
Хороший игрок, но весь свой потенциал не раскрыл.
Ещё раз спасибо, но время пришло уступать молодым, удачи!!!
Хороший игрок, но весь свой потенциал не раскрыл.
Ещё раз спасибо, но время пришло уступать молодым, удачи!!!