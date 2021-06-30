Игнатьев близок к переходу в «Рубин»

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вчера, 14:07

Полузащитник «Локомотива» близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Рубине».

Футболист ведет переговоры с казанцами. Хавбек перейдет в «Рубин» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 16 матчей и забил в них три гола.

Ранее стало известно, что 34-летний Игнатьев не поехал с железнодорожниками на сборы в Австрию.