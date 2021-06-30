ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Игнатьев близок к переходу в «Рубин»

вчера, 14:07

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Рубине».

Футболист ведет переговоры с казанцами. Хавбек перейдет в «Рубин» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 16 матчей и забил в них три гола.

Ранее стало известно, что 34-летний Игнатьев не поехал с железнодорожниками на сборы в Австрию.

Все новости
Слухи«Фенербахче» начал переговоры по трансферу Дзюбы
Сегодня, 11:45 Комментарии62
СлухиТри испанских клуба поспорят за форварда ЦСКА Гайча
Сегодня, 07:55 Комментарии13
Слухи«Зенит» поспорит с «Марселем» за Джованни Симеоне
Сегодня, 05:15 Комментарии37
Слухи«Динамо» хочет перехватить Бальбуэну у «Бетиса»
Вчера, 22:16 Комментарии3
СлухиЩёткин станет игроком «Уфы»
29 июня Комментарии2
Агент Дриусси прокомментировал слухи о возможном переходе в «Кальяри»
29 июня Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:28
Давно его ждал ! Добро пожаловать домой ! Хорошо когда свои воспитанники возвращаться домой !
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:45
Да пусть поиграет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:11
Несколько странное решение Рубина, но посмотрим.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:36
Левонид,а зачем в команде нужен предпенсионер?Усилением перед Еврокубками это никак не назовешь..
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:33
Владу удачи и спасибо за годы проведённые в Локо.
Хороший игрок, но весь свой потенциал не раскрыл.
Ещё раз спасибо, но время пришло уступать молодым, удачи!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:28
Значит Леня видит его в команде
Cat01
Cat01
вчера в 14:26
Там будет лучше
drug01
drug01
вчера в 14:26
Это его команда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:24
Как говорят в Одессе " Два Игнатьевых - это не один Игнатьев" . Только не понятно зачем второй нужен, хотя и первый тоже не особо себя показал,
Legend 6
Legend 6
вчера в 14:14
Рубин хочет скупить всех Игнатьевых.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100