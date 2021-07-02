Бускетс вышел на 5-е место по количеству матчей за сборную Испании

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02 июля 2021, 19:18

Полузащитник сборной Испании вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии.

Эта игра стала для хавбека 126-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на пятое место, сравнявшись с бывшим голкипером . Впереди Бускетса по числу сыгранных матчей за сборную Испании находятся (131), Хави (133), (167) и (180).

Напомним, что Бускетс также занимает четвёртое место по числу сыгранных матчей в составе «Барселоны».