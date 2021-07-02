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Бускетс вышел на 5-е место по количеству матчей за сборную Испании

02 июля 2021, 19:18
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии.

Эта игра стала для хавбека 126-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на пятое место, сравнявшись с бывшим голкипером Андони Субисарретой. Впереди Бускетса по числу сыгранных матчей за сборную Испании находятся Андрес Иньеста (131), Хави (133), Икер Касильяс (167) и Серхио Рамос (180).

Напомним, что Бускетс также занимает четвёртое место по числу сыгранных матчей в составе «Барселоны».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
02 июля в 19:27
Последний из могикан
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 июля в 19:21
Там и до 4 не далеко!
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