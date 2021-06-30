29 голов, 4 овертайма и 5 камбэков. Первый раунд плей-офф Евро – ярчайший в истории

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вчера, 13:26

Сказочные футбольные дни для гурманов.

5 сюрпризов в 8 поединках плей-офф Евро-2020

«Нет в Европе аж двух десятков сборных, что умеют играть в футбол». «Расширение финальной части сделает турнир слабым, скучным и плохим». Так говорили скептики. А кто следит за играми сборных, то просит расширить и чемпионат мира, поскольку и европейцам нужны новые квоты, и в мире национальные команды быстро учатся, с ними сложнее играть. Венгрия заняла последнее место в группе с чемпионами, а в других квартетах могла вырвать четыре очка и путевку плей-офф. Так что отставить ханжество и нытье. А также ставку на предсказуемость. Проход Украины, поражения Франции и Нидерландов, овертаймы для испанцев и итальянцев – пять событий, на которые не ставили большинство прогнозистов. Сразу 5 неожиданностей – много для этой стадии, где обычно одна сенсация, вроде вылета Англии от Исландии, как пять лет назад. Или вообще без оных, как бывало еще чаще.

3.63 гола за матч – великолепный показатель

Знаем, что шесть мячей увидели в овертаймах. Но даже без них получаем по 2.85 за игру, и это прекрасный показатель для любого раунда плей-офф такого серьезного турнира. Для сравнения, в аналогичном отрезке Евро-2016 показали всего 19 голов, на десять меньше. Средняя результативность остальных раундов прежних турниров даже с учетом овертаймов не радовала. Помогли редкие матчи в стиле Франция – Исландия с семью голами, но все понимают, что поединок Хорватии и Испании из другой оперы. В Копенгагене был камбэк на последних минутах, веселья хватило на два часа игры, фаворит с трудом прибил аутсайдера, что достойно уступил и вылетел с высоко поднятой головой, ведь по ходу турнира прибавил.

3 удаления, Карасев – лучший россиянин на Евро

Как шутили ранее, арбитры РФС задержатся на турнире дольше всех. Не исключено, что бригаде Карасева доверят еще один поединок, поскольку Сергей работает здорово, четко и спокойно. С удалением Де Лигта разобрался. Повтор дает понять, что игра рукой была намеренной, а поскольку футболист атаки лишился шанса на явный голевой момент, то вопросов нет никаких. Также все очевидно с красными карточками Уилсона и Даниэльссона. Там явно пункт «серьезное нарушение правил», а именно «подкат или нападение, угрожающее безопасности соперника». Там есть и чрезмерная сила, и жестокость, а в случае с Бесединым – травма, что тоже по современным трактовкам уже пару лет влияет на цвет карточки. Все строго по букве закона, арбитры пока хороши на Евро. И в двух случаях удаления сказались на характере матчей, добавили игре сюжетных твистов. При этом за весь групповой этап было 2 удаления, а тут пошла жара – прямые красные, градус борьбы поднялся.

5 камбэков по ходу игр, хотя могли увидеть больше

Пусть для шведов и хорватов ответные мячи не открыли путь в четвертьфиналы, но показали характер и жажду играть до конца. Итальянцев с украинцами, швейцарцев – еще одних авторов невероятного камбэка, или португальцев с их 23 ударами в сторону ворот Куртуа нельзя упрекнуть в апатии. То, как Джака праздновал с Петковичем – в истории Евро, как и невероятная перестрелка хорватов и испанцев. А поскольку в один день два матча завершились со счетом 3:3 в основное время, хотя по ходу поединков записные фавориты вроде бы уверенно побеждали с разницей в два мяча, тоже понедельник вообще выдался уникальным. И отдаем должное конкретно Швейцарии. Если хорватам повезло с первым голом, то подопечные Петковича сначала не реализовали пенальти, а потом били без промаха.

233 удара и незабываемые голы в разных матчах

На этом Евро даже овертаймы получаются яркими. Италия вернулась в 2006-й, обыграла австрийцев вместо немцев. Гол Довбика стал вторым самым поздним в истории чемпионатов Европы, на 120-й минуте и 37 секунде. Только Шентюрк в 2008-м, когда турки шокировали хорватов, забил чуть позднее – на 121-й минуте и первой секунде. А если говорим о победном мяче, то удар Артёма самый поздний подобный. Украинец побил рекорд гола Платини против Португалии на 118-й минуте и 53-й секунде в 1984 году. Удар Погба тоже бы ценили аналогично, не будь ответных мячей швейцарцев и промах Мбаппе в серии. Но когда есть 29 голов и 233 удара, то хватает красивых действий. Одна передача Ярмоленко на Зинченко чего стоит – такой пас выполнить сложно. Как и передачу Педри на вратаря собственной команды. Шутка, конечно. Хотя не забываем, что за каждым решением на Евро стоят эмоции миллионов. В России, Венгрии или Чехии матч Англии и Германии могут справедливо назвать скучноватым, но для британских фанатов победа родной команды – событие, что дарит невероятную радость.

53 года спустя без немцев, португальцев и французов

Посмотрите на сетку для сборной Дании, на чьем месте могла быть Россия, если бы банально не проиграла в Копенгагене. В скучном, ярком, случайном стиле, или даже в незаслуженном. Подопечные Хьюлманда прошли валлийцев, сыграют с чехами. А дальше их ждет победитель пары Англии и Украины. Все было в собственных руках, ногах и головах команды России, но в плей-офф сходили с ума от счастья и безумно огорчались другие. Зато футбольная Европа получила праздник, который так долго ждала. Немцы, португальцы, голландцы и французы синхронно вылетели в первом раунде плей-офф впервые в истории Евро с групповыми раундами. Более того, не увидим в полуфиналах ни одной их этих четырех успешных национальных команд впервые за 53 года. Последний раз такое было на Евро-68, когда выиграла сборная Италии. Это лишь второй подобный случай в истории турнира.

Необычный Евро дарит много сюрпризов. Украинцы, датчане или чехи еще могут выйти в полуфинал, если английская невезучесть проявится из-под рациональной брони Саутгейта. И Швейцарию не стоит недооценивать. Опасная команда, что собрана их разносторонних бойцов. Франция не сыграет против Испании, голландцы не доберутся в полуфинал по «легкому пути», а пока главный фаворит – Италия, встретит бельгийцев, что ставят на результат, ведь понимают – это их последний шанс в этом составе в предельном для успеха в футболе возрасте. Отдали много эмоций и сил, но надеемся, что четвертьфиналы не подведут. Евро-2020, не останавливайся!