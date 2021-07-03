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Манчини: «Игроки сборной Италии провели выдающийся матч»

03 июля 2021, 01:30
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Мы заслужили победу. Парни провели выдающийся матч, и нам явно пришлось нелегко в последние 10 минут встречи, как мы очень устали, но до этого могли увеличить наше преимущество.

Я не видел, чтобы мы испытывали проблемы в первые 25 минут. Шансы были у обеих команд, шла открытая игра. Нам было трудно только в последние 10 минут, когда бельгийцы стали делать дальние забросы.

У нас не было задачи-минимум. Мы просто хотели сделать всё, что в наших силах. Впереди ещё две игры. Посмотрим, что будет дальше. Давайте пока насладимся этой победой, а потом будем думать об Испании. Поздравляю ребят, они проделали отличную работу.

Лучшим игроком встречи был признан итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 02:25
Победа вполне заслуженная.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 01:51, ред.
Просто повезло Роберто Манчинни в своё время стать частью Зенита , где он для себя черпал знания как стать лучшим тренером сборной Италии !!!))) И если бы не этот факт никто не знает чем бы всё сегодня закончилось !!!))) Да, и господин Орлов тому свидетель !!!)
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