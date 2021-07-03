Луис Энрике: «Это была самая спокойная серия пенальти, которую я видел»

Главный тренер сборной Испании подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1, 3:1 в серии пенальти).

Это была самая спокойная серия пенальти, которую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать.

Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку.