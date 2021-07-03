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Луис Энрике: «Это была самая спокойная серия пенальти, которую я видел»

03 июля 2021, 00:01
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1, 3:1 в серии пенальти).

Это была самая спокойная серия пенальти, которую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать.

Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку.

Лучшим игроком матча Швейцария — Испания был признан голкипер испанцев Унаи Симон.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 11:47
Хорошая мина при плохой игре
Hamman
Hamman
03 июля в 10:00
Видели мы твоё лицо после не забитого пенальти Бускетсом.
Нужно отдать должное сборной Швейцарии, бились как могли, но при всём уважении к ним , для Испании они не должны быть равным соперником. Только лишь бесхребетность испанцев позволила Швейцарии навязать им равную борьбу.
Это одна из самых слабых сборных Испании на моей памяти.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 01:50
А игры-то и нет, тягомотина
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 01:16
Врятли Испания возьмёт трофей с такой игрой!
Ironigor
Ironigor ответ Raul-Ossetia (раскрыть)
03 июля в 00:47, ред.
Живу как могу .Ты что так сильно переживаешь ???)
Здоровье чуть чуть поправлю и будет меня здесь меньше на много. Можешь феерить !!!)))
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia ответ Ironigor (раскрыть)
03 июля в 00:44
    Q-J-G
    Q-J-G
    03 июля в 00:35
    Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые способны выиграть турнир.

    И тут "Остапа понесло")
    Шансы Испании на победу в 1/2 с такой сборной Италии настолько - призрачны!
    Q-J-G
    Q-J-G
    03 июля в 00:30, ред.
    Ничего удивительного, играя 43 минуты в меньшинстве, швейцарцы устали...На пенальти не осталось сил... Швейцария-Франция пробили пенальти отлично, несмотря на то, что отыграли четыре тайма.
    Сборной Испании подфартило с удалением швейцарца...
    drug01
    drug01
    03 июля в 00:23
    Просто не повезло
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    03 июля в 00:18
    Намазали в серии очень много. Особо косячили швейцарцы, а ведь французам забили все.
    Ironigor
    Ironigor
    03 июля в 00:15
    Просто Фортуна была сегодня на стороне Испании !!!
    Землянин
    Землянин
    03 июля в 00:03, ред.
    Энрике 11 раз уже успел покраснеть и побелеть за время пенальти, ага 🎃
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