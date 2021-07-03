Луис Энрике: «Это была самая спокойная серия пенальти, которую я видел»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1, 3:1 в серии пенальти).
Это была самая спокойная серия пенальти, которую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать.
Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку.
Лучшим игроком матча Швейцария — Испания был признан голкипер испанцев Унаи Симон.
Нужно отдать должное сборной Швейцарии, бились как могли, но при всём уважении к ним , для Испании они не должны быть равным соперником. Только лишь бесхребетность испанцев позволила Швейцарии навязать им равную борьбу.
Это одна из самых слабых сборных Испании на моей памяти.
Нужно отдать должное сборной Швейцарии, бились как могли, но при всём уважении к ним , для Испании они не должны быть равным соперником. Только лишь бесхребетность испанцев позволила Швейцарии навязать им равную борьбу.
Это одна из самых слабых сборных Испании на моей памяти.
Здоровье чуть чуть поправлю и будет меня здесь меньше на много. Можешь феерить !!!)))
Здоровье чуть чуть поправлю и будет меня здесь меньше на много. Можешь феерить !!!)))
И тут "Остапа понесло")
Шансы Испании на победу в 1/2 с такой сборной Италии настолько - призрачны!
И тут "Остапа понесло")
Шансы Испании на победу в 1/2 с такой сборной Италии настолько - призрачны!
Сборной Испании подфартило с удалением швейцарца...
Сборной Испании подфартило с удалением швейцарца...