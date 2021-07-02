Петкович: «Игроки Швейцарии — герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал»

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).

Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти. Я горжусь своей командой и всеми игроками. Мои игроки сегодня — герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал.

Я испытываю смешанные чувства. Я горд — мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных.

Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Дальнейшее на это уже не влияет. Я оптимист. Мы привезем домой положительные впечатления.