ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Петкович: «Игроки Швейцарии — герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал»

02 июля 2021, 23:50
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).

Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти. Я горжусь своей командой и всеми игроками. Мои игроки сегодня — герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал.

Я испытываю смешанные чувства. Я горд — мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных.

Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Дальнейшее на это уже не влияет. Я оптимист. Мы привезем домой положительные впечатления.

Швейцария впервые в своей истории играла в 1/4 финала чемпионата Европы.

Все новости
Кураньи: «Тедеско — суперкандидат на пост нового тренера сборной России»
Вчера, 19:14 Комментарии26
Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022
Вчера, 18:13 Комментарии20
Клинсманн: «Для меня Англия с самого начала была фаворитом Евро-2020»
Вчера, 16:57 Комментарии9
«Леон — важный игрок для „Баварии“». Нагельсманн не хочет ухода Горецки
Вчера, 16:20 Комментарии2
Месси: «Аргентина – Бразилия – это финал, которого ждали все»
Вчера, 15:54 Комментарии13
«Всё только началось». Ольмо — после поражения от Италии на Евро
Вчера, 14:43 ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 07:32
Это было круто!
3xjdjrs82xh7
3xjdjrs82xh7
03 июля в 02:19
Энрике повезло,думаю Шв победила бы,если бы не судья,который подло удалил игрока.
Много ненужных пасов у Энрике а швейцарцы атаковали до удаления,как львы и никаких лишних пасов поперек,вреред,назад.
Если так же будут играть Италия их опозорит а Мората в команде,как у собаки пятая нога,то есть совершенно лишний,ненужный,мешающий своим же постоянными потерями мяча,научился только постоянно падать от дуновения соперника.
faneng
faneng
03 июля в 01:16
Судья виноват, нельзя было удалять швейцарца!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 00:18
Швейцарцы не ударили лицом в грязь, даже в меньшинстве.
Нашим бы такую самоотдачу...
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 00:14
Удаление конечно сказалось. Были и такие же подкаты и даже жестче , и суби обходились Ж/К. А тут красная, хотя шипами не задел , сбил по инерции коленом. Но счет на табло. Ничего не изменить. До удаления игра могла развернуться в любую сторону, а потом швейцарцам было уже трудно что то изменить, хотя они и старались.
Ждем противостояния Италии и Испании , матч обещает быть жарким.
Всем здоровья.
Землянин
Землянин
02 июля в 23:51, ред.
Отскочили испашки, а Энрике раз 10 успел покраснеть и побелеть обратно 🎃
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 июля в 23:51
Играли хорошо,пенальти били плохо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100