Куртуа: «Италия заслужила победу»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Это тяжёлый удар, но мы знали, что игра будет трудной. У нас было две голевых возможности, но их голкипер здорово спас свои ворота.

Думаю, что мы слишком легко пропустили первый гол. Всё могло сложиться иначе, но Италия заслужила победу в этом матче.