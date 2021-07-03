Куртуа: «Италия заслужила победу»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.
Это тяжёлый удар, но мы знали, что игра будет трудной. У нас было две голевых возможности, но их голкипер здорово спас свои ворота.
Думаю, что мы слишком легко пропустили первый гол. Всё могло сложиться иначе, но Италия заслужила победу в этом матче.
Таким образом, бельгийцы не смогли прервать серию вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который ни в одном из матчей за национальную команду не пропускал больше одного гола. Он провел в футболке «Скуадра Адзурры» 31 игру.
Италия пока смотрится очень прилично. Посмотрим , как они с Испанией сыграют.
Всем здоровья.
Италия пока смотрится очень прилично. Посмотрим , как они с Испанией сыграют.
Всем здоровья.