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Куртуа: «Италия заслужила победу»

03 июля 2021, 01:41
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Это тяжёлый удар, но мы знали, что игра будет трудной. У нас было две голевых возможности, но их голкипер здорово спас свои ворота.

Думаю, что мы слишком легко пропустили первый гол. Всё могло сложиться иначе, но Италия заслужила победу в этом матче.

Таким образом, бельгийцы не смогли прервать серию вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который ни в одном из матчей за национальную команду не пропускал больше одного гола. Он провел в футболке «Скуадра Адзурры» 31 игру.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
04 июля в 17:19
Курт молодец , даже в Реале ,наверное единственный игрок к которому по сезону нет претензий..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 03:14
Это хорошо когда признают своё бессилие.
ABir
ABir
03 июля в 02:55
Конечно: где Италия, а где Швейцария
swed27
swed27
03 июля в 02:15
Италия - главный претендент на кубок Европы
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 02:14
Не лукавит парень, все верно оценил. Италия была лучше, моментов имела больше . Бельгия так и не показала свою лучшую игру, неплохо смотрелись, но прежней мощи на этом Евро мы не увидели. Похоже команду ждет обновление. Сильное было поколение у Бельгии , но к сожалению так оно ничего и не выиграло.
Италия пока смотрится очень прилично. Посмотрим , как они с Испанией сыграют.
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
03 июля в 01:45
Все хвалят соперника
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