К. Шмейхель: «Нас очень трудно сломить»

Голкипер сборной Дании порассуждал о предстоящем матче против команды Чехии.

У нашей команды много сильных сторон. Но изначально мы сильны как команда. Начинаем обороняться с линии атаки. Нас очень трудно сломить. У нас отличный командный дух, что мы в течение последнего месяца четко продемонстрировали. Нас поддерживает великолепная страна, мы постоянно чувствуем ее любовь. Играть в таких условиях — просто класс.