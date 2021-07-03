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К. Шмейхель: «Нас очень трудно сломить»

03 июля 2021, 09:53
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель порассуждал о предстоящем матче против команды Чехии.

У нашей команды много сильных сторон. Но изначально мы сильны как команда. Начинаем обороняться с линии атаки. Нас очень трудно сломить. У нас отличный командный дух, что мы в течение последнего месяца четко продемонстрировали. Нас поддерживает великолепная страна, мы постоянно чувствуем ее любовь. Играть в таких условиях — просто класс.

Резервным арбитром на матч Чехия — Дания назначен российский рефери Сергей Карасёв.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
03 июля в 16:50
Давай, не подведи отца!
Roman73
Roman73
03 июля в 14:36
Дания талантлива и на кураже на момент, но у неё есть слабое звено это как раз Каспер Шмайхель. Шмайхель добротный средний , но не выдающийся вратарь. Он неплох на линии, в ближнем бою, но часто пропускает издали и сомнителен на выходах . Он может подвести.
swed27
swed27
03 июля в 10:04
Датчане и правда довольно крепкие ребята
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