Дани Алвес: «Месси – величайший в истории, хоть он и аргентинец»

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес высоко отозвался о форварде Лионеле Месси, с которым вместе играл за «Барселону».
Я могу говорить только об игроках, которых видел в своей жизни. Я видел несколько потрясающих талантов, но они не могли поддерживать такой высокий уровень так долго. Итак, несмотря на то, что он аргентинец, я признаю следующее: Месси — величайший игрок в истории.
30 июня Месси стал свободным агентом. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно заявлял, что пока не может подтвердить продление контракта с Лионелем.
Какая же мощная была Барса тогда...играючи любую оборону проходили
Какая же мощная была Барса тогда...играючи любую оборону проходили
Если Лео Месси окажется в составе Зенита, российский клуб станет мощным титаном не только в РПЛ, но и в ЛЧ. А игроки сборной России, выступающие за питерский клуб, играя вместе с Месси, значительно повысят свой уровень
Если Лео Месси окажется в составе Зенита, российский клуб станет мощным титаном не только в РПЛ, но и в ЛЧ. А игроки сборной России, выступающие за питерский клуб, играя вместе с Месси, значительно повысят свой уровень