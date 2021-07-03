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Дани Алвес: «Месси – величайший в истории, хоть он и аргентинец»

03 июля 2021, 19:35

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес высоко отозвался о форварде Лионеле Месси, с которым вместе играл за «Барселону».

Я могу говорить только об игроках, которых видел в своей жизни. Я видел несколько потрясающих талантов, но они не могли поддерживать такой высокий уровень так долго. Итак, несмотря на то, что он аргентинец, я признаю следующее: Месси — величайший игрок в истории.

30 июня Месси стал свободным агентом. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно заявлял, что пока не может подтвердить продление контракта с Лионелем.

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зигзаг
зигзаг
04 июля в 06:30
Титулы, рекорды, трофеи Месси ставят его высоко над другими.

Какая же мощная была Барса тогда...играючи любую оборону проходили
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 21:10
Теперь он просто безработный.
Arelaw
Arelaw ответ Против ЦСКА (раскрыть)
03 июля в 20:29
А кто? Марадона? Или Пеле?
Arelaw
Arelaw
03 июля в 20:25
Пока Месси не подписал новый контракт, клубу "Зенит" из Санкт-Петербурга следует поторопиться и подписать этого гениального футболиста. Финансово российский клуб потянет запросы аргентинского форварда. Если что, то можно продать несколько легионеров, засидевшихся в Питере и не приносящих должных результатов.
Если Лео Месси окажется в составе Зенита, российский клуб станет мощным титаном не только в РПЛ, но и в ЛЧ. А игроки сборной России, выступающие за питерский клуб, играя вместе с Месси, значительно повысят свой уровень
Elliada
Elliada
03 июля в 20:24
Если Месси согласился бы играть за Испанию, тогда был бы лучшим
sv_1969
sv_1969 ответ vitya valdes (раскрыть)
03 июля в 20:01
Сколько людей столько и мнений
vitya valdes
vitya valdes
03 июля в 19:48
Величайший Роналду!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 июля в 19:41
У футбола есть Король, но это не Месси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 19:39
Величайший уже не кому не нужен!
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