Дани Алвес: «Месси – величайший в истории, хоть он и аргентинец»

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03 июля 2021, 19:35

Защитник «Сан-Паулу» высоко отозвался о форварде , с которым вместе играл за «Барселону».

Я могу говорить только об игроках, которых видел в своей жизни. Я видел несколько потрясающих талантов, но они не могли поддерживать такой высокий уровень так долго. Итак, несмотря на то, что он аргентинец, я признаю следующее: Месси — величайший игрок в истории.

30 июня Месси стал свободным агентом. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно заявлял, что пока не может подтвердить продление контракта с Лионелем.