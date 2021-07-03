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Встреча с Россией на Евро — залог успешного выступления на турнире

03 июля 2021, 21:16

Сборная Дании в субботу вечером вышла в 1/2 финала Евро-2020. Таким образом, команда России, выбывшая из соревнований на групповом этапе, оказалась соперником будущего полуфиналиста турнира.

Любопытно, что в 5 из 6 участий России в финальных стадиях Евро ей довелось сыграть против полуфиналиста турнира.

В 1996 году россияне играли в одной группе с чехами и немцами, которые впоследствии вышли в финал. В 2004 году в финале сыграли игравшие в группе с Россией Португалия и Греция. В 2008 году Россия сама дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям испанцам (причем с ними же россияне сыграли в группе). В 2016 году Россия играла в одном квартете с Уэльсом, который тоже добрался до полуфинала.

Единственный раз, когда Россия не пересеклась на Евро с будущим полуфиналистом, — Евро-2012. Тогда вышедшие из группы с Россией Чехия и Греция вылетели в 1/4 финала.

Также в числе «достижений» российской сборной на Евро печальный антирекорд.

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Россия
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
minai
minai
04 июля в 23:56
Т.е. наша сборная годится лишь на то, чтобы быть на разогреве у других сборных.
Дожили, мля.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июля в 10:47
Это говорит о том, что впечатление обманчиво! Группы все у нас были сложные и труднопроходимые...
galem72
galem72
04 июля в 10:32
Ну теперь точно черчесу орден нужно выписать в кремле.
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Марселло (раскрыть)
04 июля в 10:19
По количеству граждан не совсем верно судить, в Китае тоже много людей, но футбол не сильно развит
13 RUS
13 RUS
04 июля в 08:46
Усатого теперь на руках будут носить члены рфс
cska1948
cska1948
04 июля в 08:42
Вот уже 25 лет на Евро играем с сильными командами, а так ни чему у них и не научились...
Марселло
Марселло
04 июля в 08:28
В Дании живет 5 млн человек , и какие талантливые ! В России живет 140 млн и нет футболистов !
112910415
112910415
04 июля в 07:56
Срочно улучшить контракт Черчесову!
зигзаг
зигзаг
04 июля в 06:31
Скромная Дания в состоянии 11 человек найти чтобы всех рвать. И Тренер у них отличный!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
04 июля в 01:47
Это что за бред, типа какой-то недоуспех нашей сборной?
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 июля в 00:18
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ karnager (раскрыть)
    04 июля в 00:13
    Проиграли финалисту, а чемпиона победили. Вот такой парадокс
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    04 июля в 00:10
    В 2008ом Россия и Испания должны были встречаться не раньше финала. Т.е. Россия в полуфинале должна была играть с Германией, а Турция с Испанией. Какие же балбесы составляли эту сетку в том чемпионате?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    03 июля в 23:31
    Если проигрывать всем подряд по-любому это будут финалисты и четвертьфиналисты, нашли себе утишение
    karnager
    karnager
    03 июля в 21:59
    Не, ну а че - Дания выигрывает Евро, у России алиби как в 2004 - проиграли победителю. План Черчесова на игру действительно сработал
    aventure61
    aventure61
    03 июля в 21:55
    типа нарвался на убогих,будет тебе счастье.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    03 июля в 21:52
    Я тоже так могу фк Ростов выиграл крупно у финалиста ЛЕ - Аякса, и проиграл минимально победителю ЛЕ - Мначестеру Юнайтед
    sir_Alex
    sir_Alex
    03 июля в 21:51
    Сборнаяя окончательно превратилась в счастливый талисман)))
    zooveterinar
    zooveterinar
    03 июля в 21:47
    Элементарно Ватсон!!!
    протон1
    протон1
    03 июля в 21:47
    Встреча с Россией на Евро это залог успеха для остальных сборных европы. черчесов умеет раздавать очки
    Gahi
    Gahi
    03 июля в 21:42, ред.
    После того как Дания вышла в полуфинал, появилась хорошая возможность у руководителей сборной команды ссылаться на Данию и оправдывать свою невыразительную игру в группе на фоне своих соперников. И все эти результаты, которые были показаны сборной на Чемпионате Европы, должны серьёзно заставить руководителей футбола России пересмотреть всю концепцию развитья всего отечественного футбола, чтобы потом десятилетиями не исправлять пробелы в подготовки молодых футболистов для всех уровней сборных команд страны и клубов в частности. Удачи 
    Dima salev
    Dima salev
    03 июля в 21:41
    Мы гордимся в своих проигрыше как будто победили.
    Нашли над чем гордится.
    Если Дания выиграет чемпионат Европы, потом скажут что мы могли дойти до финала если не проиграли Дании
    SpM_
    SpM_
    03 июля в 21:41
    Всё теперь Черчесов вообще не признает,что провалил Евро 2020.
    Представляю, что будет если Дания вообще в финал попадёт
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    03 июля в 21:41, ред.
    Вы серьёзно?! Не на голубом глазу приводить стату, ну ок всем болелам Ман.Сити , ваша команда проиграла в финале, не потому что не смогли, а из-за проклятья, подробности на фото
    youtomee
    youtomee
    03 июля в 21:41
    ну вот видите, а то накинулись на стасика...просто команды нам попались очень сильные, а так бы мы...
    vadim---1988
    vadim---1988
    03 июля в 21:36
    какой 56 придумывает такую статистику?)
    8rputffcqnfy
    8rputffcqnfy
    03 июля в 21:35
    Кто к нам с мячом придëт - с тремя очками уйдëт...
    Elliada
    Elliada
    03 июля в 21:32
    Звучит как оправдание. Надеюсь Черчесов это не прочитает
    nikot
    nikot
    03 июля в 21:31
    РФС надо подумать,если Дания выиграет Евро,дать нашим ЗМС,у кого он уже есть,дать медали!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    03 июля в 21:30
    Не только на Евро, всё началось ещё с первого чемпионата мира, после развала Союза.
    ЧМ-94. С Россией в группе были Бразильцы и Шведы - одни турнир выиграли, другие стали третьими.
    Обыгрывать наших - хорошая примета, именно поэтому датчане аж четыре закатили - умаслили судьбу. Бельгия вот всего три - домой поехала.
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