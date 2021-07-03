Встреча с Россией на Евро — залог успешного выступления на турнире

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03 июля 2021, 21:16

Сборная Дании в субботу вечером вышла в 1/2 финала Евро-2020. Таким образом, команда России, выбывшая из соревнований на групповом этапе, оказалась соперником будущего полуфиналиста турнира.

Любопытно, что в 5 из 6 участий России в финальных стадиях Евро ей довелось сыграть против полуфиналиста турнира.

В 1996 году россияне играли в одной группе с чехами и немцами, которые впоследствии вышли в финал. В 2004 году в финале сыграли игравшие в группе с Россией Португалия и Греция. В 2008 году Россия сама дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям испанцам (причем с ними же россияне сыграли в группе). В 2016 году Россия играла в одном квартете с Уэльсом, который тоже добрался до полуфинала.

Единственный раз, когда Россия не пересеклась на Евро с будущим полуфиналистом, — Евро-2012. Тогда вышедшие из группы с Россией Чехия и Греция вылетели в 1/4 финала.

Также в числе «достижений» российской сборной на Евро печальный антирекорд.