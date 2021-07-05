«Ракета, чуть не порвавшая сетку». «Спартак» показал гол Хендрикса

«Спартак» играет товарищеский матч против хорватского «Шибеника».
Голом в составе московского клуба отметился полузащитник Йоррит Хендрикс. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала забитый мяч хавбека из-за пределов штрафной.
Ракета Хендрикса, чуть не порвавшая сетку ворот «Шибеника».
Ракета Хендрикса, чуть не порвавшая сетку ворот «Шибеника» 🚀#СпартакШибеник | ⚪ 1:0 ⚫ pic.twitter.com/zdkXbUgxSc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 5, 2021
Ранее «Спартак» сыграл вничью с клубом «Браво» в контрольном матче.