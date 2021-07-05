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«Ракета, чуть не порвавшая сетку». «Спартак» показал гол Хендрикса

05 июля 2021, 14:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб ШибеникШибеникМатч завершен

«Спартак» играет товарищеский матч против хорватского «Шибеника».

Голом в составе московского клуба отметился полузащитник Йоррит Хендрикс. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала забитый мяч хавбека из-за пределов штрафной.

Ракета Хендрикса, чуть не порвавшая сетку ворот «Шибеника».

Ранее «Спартак» сыграл вничью с клубом «Браво» в контрольном матче.

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1-я конная
1-я конная
05 июля в 15:02
Ракета? Торпэда!
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