ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыЕвро-2020

У украинцев нет шансов против англичан. Но фаворита может потопить давление

вчера, 13:29
00:00 / 00:00

Команде Саутгейта сложно не заметить «легкость» турнирной сетки.

Об Украине

- Победа над Швецией случилась в первом поединке украинцев в плей-офф Евро. И прошли дальше. Исторический успех подарил гол третьего форварда Довбика, которому Шевченко не доверял, пока не получил жуткую травму резервный нападающий Беседин. Артем из «Динамо» выбыл на полгода, а Артем из «Днепра 1» заслужил выход на замену – у Довбика отличное голевое чутье.

- Команда Шевченко допускает много передач в ближайшую от Бущана треть поля. Связано это с нервозностью защитников, юностью Забарного и Миколенко (второй играл до старта плей-офф), а также с ограниченным функционалом Степаненко и Сидорчука. Хавбеки хороши в драках, но позиционно оба уступали многим оппонентам на Евро-2020. Поэтому украинцы предпоследние по допущенным ударам в восьмерке лучших команд Евро-2020, ниже только швейцарцы.

- Против шведов Зинченко напомнил, на каком уровне выступает за клуб – Александр отдал голевую передачу и открыл счет, порадовав беременную жену и всю Украину. Вся команда Шевченко собралась за паузу между матчами с австрийцами и шведами. И хотя соперник превосходил по уровню игры, как и сегодня, многие выложились – Забарный, Зинченко, Кривцов и Ярмоленко. Выпал из основы на прошлый матч, пожалуй, лишь Яремчук, но форвард – зависимая роль. Будут передачи в зону между Стоунзом и Магуйаром – увидим Романа в деле.

- Кроме хорошей связи команды и публики – даже после ужасного матча против Австрии Шевченко и его подопечные поблагодарили фанатов за поддержку, мотивационным фактором для украинцев является трансферное лето. Яремчук заинтересовал клубы Серии А. У Ярмоленко горячая путевка в Турцию с большим количеством нулей в контракте. Для Шапаренко, Матвиенко, Забарного и Бущана европейский чемпионат – шанс получить хорошие предложения то клубов топ-5.

- Против Швеции штаб Шевченко применил схему «3-5-2». Сегодня повторит и ее, и, скорее всего, стартовый состав. Разве что кто-то устал и потребуется отдых после тестов на тренировках. В противном случае увидим всех, что воевали в прошлом матче. Шапаренко быстро выдохся, но умно сыграл отведенное ему время, а Малиновский неважно вышел на замену, вряд ли Шевченко уберет Сыдорчука. Особенно с учетом состава Англии, где тоже два опорника.

Ориентировочный состав Украины (3-5-2): Бущан – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук (Малиновский), Зинченко – Ярмоленко, Яремчук.

Об Англии

- Британцы настолько соскучились по победам со сборными по футболу, что готовы простить Англии скучную до зевков игру. Подход у Саутгейта такой, словно его зовут не валлийским именем Гарет, а итальянским Джерардо. У «Трех львов» на Евро всего по 6.8 ударов за игру по чужим воротам. Сравните с их показателями в других турнирах – 14-17 штук. Англия сознательно упростила игру и старается контролировать действия у собственных ворот, с чем раньше хватало проблем.

- И все-таки созидательности этой Англии не хватает. Сегодня многие ждут в основе Грилиша. Джек порадовал в прошлом матче против немцев – при его поддержке создали оба мяча. Во втором эпизоде плеймейкер «Астон Виллы» сделал ассист, уже второй после голевой передачи против Чехии. Англичане располагают большим выбором атакующих хавбеков – Маунт и Фоден играли частенько, но именно Грилиш добавляет неожиданных решений. Если убедит Саутгейта физически, то ждем его против Караваева сразу же.

- У Англии в 10 последних матчах 9 побед и 1 ничья. Почти не допускаю точных ударов – всего 1.6 за матч. Хотя Пикфорд парочку раз выручил. Но чаще Англия владеет мячом – переходят за 60 %, активно работает флангами, чтобы подавать угловые, жестко встречает – фолят чаще, чем команда Украины. Кейн немного в отрыве от команды, поэтому долго ждал гола, но Англия по стилю – классический фаворит мира сборных.

- Помним, сколько раз у британцев была звездная команда. И лишь раз в истории у них победы в большом финале. С 1966-го года не могут нащупать победный пульс, каждый раз придумывают, как вылететь. Теперь прошли немцев, но должны с уважением отнестись к команде Украины, чтобы не получилось, как с хорватами три года назад в России.

- Если у Райса небольшое повреждение, то Хендерсон будет рядом с Филлипсом – хавбека «Лидса», скорее всего, ждет трансфер после такого турнира. Шансы на смену команды у Стерлинга, ведь тащит Англию, а в клуб играл мало. У Саутгейта остался выбор двоих из тройки Маунт – Фоден – Грилиш. В остальном все просто, на такой стадии редко видим много перемен в составе.

Ориентировочный состав Англии (4-2-3-1): Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс (Хендерсон), Филлипс – Стерлинг, Маунт, Грилиш (Фоден) – Кейн.

О поединке

- Отличительная черта этой Англии – пока не пропускали, последний такой участник турнира. В таком положении фаворит уязвим. Сложно перестраиваться, когда оборона пропускает впервые. Предположите мысленно, что Мюллер забил, Германия приободрилась и включилась. Думаете, получила бы Англия легкую победу? Украинцам важно забить первый мяч, но не быстрый гол, а чем позднее – тем лучше.

- Украинцы получили несправедливое поражение от Англии на Евро-2012, когда помощник Кашшаи не увидел чистый гол Девича. После этого британцы отправились в Киев проигрывать Италии в знаменитой серии пенальти с ударом Пирло. К «одиннадцатиметровым» у британцев особое отношение. Успех Пикфорда против колумбийцев вряд ли убедил англичан, что пенальти – их фишка.

- Англия – однозначный фаворит. Но видели, как швейцарцы дрались против Франции и Испании. Знаем, что команда Шевченко сыграла вничью с бандитами Дешама, а коллектив Энрике обыгрывала. Английские игроки и тренер на словах уважают соперника, но тут тонкий психологический момент. Уже себя зажали в рамки, чтобы быть похожими на классическую Италию – рациональные, надежные в защите, скупые в атаке. Франция и Бельгия играли аналогично, и где они сейчас?

- Украина довольно неудобный соперник для Англии. Если бы не промах арбитра, на Евро-2012 могли сыграть 1:1. Тогда получили бы 3 победы фаворита, 3 мировые и 1 поражение. Последние поединки не были результативными – от нуля до двух голов, а после донецкого матча была ничья в Лондоне. Сегодня сыграют в Италии, куда не пускали иностранных фанатов. Тут скрытый козырь команды Шевченко. В Италии проживает минимум 250 тысяч украинцев, а местные зрители скорее поддержат Андрея Николаевича, чем британцев.

Прогноз «Соккер.ру»: полагаем, будет сложный для восприятия матч, в котором Украина проиграет 1:2. Хотя если включат эмоции – получим предсказуемый результат, вплоть до 0:3. Англия отдала меньше сил в прошлом раунде, чем команда Шевченко.

А сенсация возможна, только если Магуайр, Кейн и компания включат легендарную английскую манеру проигрывать самим себе. Говорят правильные слова, но понимают, что впереди ждут чехи или датчане — видят себя в домашнем финале.

На Евро-2020 побеждают команды, а не звёзды. Италия, Дания, Испания и Англия покорили единством
Сегодня, 13:30Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии8
Самедов: «От Украины в матче с Англией стоит ожидать сюрпризов»
Вчера, 10:49 Комментарии14
Ещё один скрытый финал Евро-2020. Экономная Бельгия против нетипичной Италии
02 июляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии4
Новые приключения «банановой кожуры». Испания рвётся в полуфинал, швейцарцы хотят ещё одну суперсенсацию
02 июляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
Кот-оракул предсказал победу сборной Испании в матче со Швейцарией
02 июля Комментарии4
Червиченко: «На вторую сенсацию швейцарцев не хватит»
02 июля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lexand
Lexand
вчера в 20:54
Англия по игре - самая скучная команда чемпионата, на больших скоростях и энтузиазме их можно раскатать
Arelaw
Arelaw
вчера в 20:33
Если Англия не будет валять дурака, а серьёзно подойдёт к игре, то крупная победа гарантирована
Roman73
Roman73
вчера в 18:44, ред.
Англия сильнее по всем позициям , так же как Германия и Франция были сильнее Венгрии, так же как Франция была сильнее Швейцарии, так же , как Голландия была сильнее Чехии. Но на поле всегда есть место подвигу , чехи, венгры, швейцарцы не уступили фаворитам, совершили футбольное чудо, . Сегодня пришёл черёд Украины пригнуть выше головы, порадовать мир , опрокинуть все расклады и логику.
Я не требую от украинцев непременно пробиться в полуфинал, но сыграть с полной самоотдачей, показать свой максимум они обязаны.
Хохлы, сегодня надо " умереть " на поле здесь и сейчас , сделайте это , порадуйте свой народ яркой игрой, сделайте 3-2 или 5-3 в любую сторону !
Рейс 821
Рейс 821
вчера в 17:46, ред.
Украинцам поражения
Vadik
Vadik
вчера в 17:10
У британцев больше шансов, но хочется пожелать Украине удачи! Они и так прыгнули выше головы, так зачем останавливаться на достигнутом?
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:05
буду за красивый футбол
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:25
Укры лучше нас, но не на столько! Англичане идут дальше.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 16:11
Может карма за гол фантом Девича
Гериания ответила Англии за свой фантом.
Mi6
Mi6
вчера в 15:50
Соккер завидует Украине! Хорошо что большинство их прогнозов не сбывается!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:23
Посмотрите историю встреч прежде чем писать такие заголовки. Шведы были сильнее англичан.
Разве что судья сегодня будет с первых минут за англосаксов, рейтинг турнира как никак надо держать
volga.kot
volga.kot ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:33
Чудеса бывают 😅
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:31
Украина достойно сыграет, пусть и потерпит поражение
112910415
112910415
вчера в 14:24
У украинцев нет шансов, но победа возможна!
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:22, ред.
что за заголовок? у кого нет шансов против англичан - так это у россиян которые даже не вышли из групы и с этими самыми англичанами не играют, а у украинцев он есть, этот шанс, из-за самого факта проведения поединка - игра еще не сыграна и не прозвучал финальный свисток.
небойсь этот автор тоже писал бы, у Швейцарии нет шансов против Франции.
armeec_
armeec_
вчера в 14:14
На этом Евро, "банановая кожура" часто падает на поле фаворитов.
Как тама не было, но пожелаю Удачи Украине.
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Спасибо за статью....ну что, каламбурчик получился однако...:)))) ...сборная Украины была в шаге от того, чтобы покинуть Евро, но им помогли шведы, которые еще тогда не понимали, что вскоре уступят все тем же украинцам и отправятся домой.... а так, все прекрасно понимают, что сборная Англии будет считаться фаворитом этого матча, все таки по составу англичане в разы сильнее украинцев ( да и на лавке у Гарета есть такие футболисты, которых нет в стартовом составе у Украины....)....обе сборные на Евро не впечатляют по своему.... Англия делает минимум усилий, для того чтобы получить желаемое и не показывает и половины толики того, что может, из за своего неяркого стиля игры..... Украина же показывает слабую оборону и разрозненность в атакующей линии, где Малиновский так и не может найти себя.....думаю, что что сборная Англии сможет за счет мастерства отдельно взятых игроков одержать победу в этом матче, при этом с разницей в два мяча с минимальными рисками и затратами на поле.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:02, ред.
Очень коротко о матче между Украиной и Англией , как пишут в английских СМИ, - " Очевидное превосходство и очень удобный соперник!!!" . Даже возразить нечего!
Не вижу засчёт чего сборная Украины может хотя бы создать неудобства для сборной Англии. Правильный прагматизм Сутгейта привёл к тому что сборная Германии была отправлена домой. При этом сборная Германии не смогла даже забить гол престижа в ворота Англии. Ну а что тогда можно сказать в поддержку Украины, может только гол престижа всё-таки удастся забить молодому Артему Довбику или самому опытному в составе Украины Роману Яремчуку. Малиновский вообще не впечатляет на этом чемпионате, впрочем как и Зинченко. Ну вот как то так. Подождём, увидим как всё закончится. Два мяча я думаю всё-таки влетят в ворота сборной Украины. Мой прогноз 2:0 или 3:1. Всем Добра !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100