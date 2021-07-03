У украинцев нет шансов против англичан. Но фаворита может потопить давление

1625308156

вчера, 13:29

Команде Саутгейта сложно не заметить «легкость» турнирной сетки.

Об Украине

- Победа над Швецией случилась в первом поединке украинцев в плей-офф Евро. И прошли дальше. Исторический успех подарил гол третьего форварда Довбика, которому Шевченко не доверял, пока не получил жуткую травму резервный нападающий Беседин. Артем из «Динамо» выбыл на полгода, а Артем из «Днепра 1» заслужил выход на замену – у Довбика отличное голевое чутье.

- Команда Шевченко допускает много передач в ближайшую от Бущана треть поля. Связано это с нервозностью защитников, юностью Забарного и Миколенко (второй играл до старта плей-офф), а также с ограниченным функционалом Степаненко и Сидорчука. Хавбеки хороши в драках, но позиционно оба уступали многим оппонентам на Евро-2020. Поэтому украинцы предпоследние по допущенным ударам в восьмерке лучших команд Евро-2020, ниже только швейцарцы.

- Против шведов Зинченко напомнил, на каком уровне выступает за клуб – Александр отдал голевую передачу и открыл счет, порадовав беременную жену и всю Украину. Вся команда Шевченко собралась за паузу между матчами с австрийцами и шведами. И хотя соперник превосходил по уровню игры, как и сегодня, многие выложились – Забарный, Зинченко, Кривцов и Ярмоленко. Выпал из основы на прошлый матч, пожалуй, лишь Яремчук, но форвард – зависимая роль. Будут передачи в зону между Стоунзом и Магуйаром – увидим Романа в деле.

- Кроме хорошей связи команды и публики – даже после ужасного матча против Австрии Шевченко и его подопечные поблагодарили фанатов за поддержку, мотивационным фактором для украинцев является трансферное лето. Яремчук заинтересовал клубы Серии А. У Ярмоленко горячая путевка в Турцию с большим количеством нулей в контракте. Для Шапаренко, Матвиенко, Забарного и Бущана европейский чемпионат – шанс получить хорошие предложения то клубов топ-5.

- Против Швеции штаб Шевченко применил схему «3-5-2». Сегодня повторит и ее, и, скорее всего, стартовый состав. Разве что кто-то устал и потребуется отдых после тестов на тренировках. В противном случае увидим всех, что воевали в прошлом матче. Шапаренко быстро выдохся, но умно сыграл отведенное ему время, а Малиновский неважно вышел на замену, вряд ли Шевченко уберет Сыдорчука. Особенно с учетом состава Англии, где тоже два опорника.

Ориентировочный состав Украины (3-5-2): Бущан – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук (Малиновский), Зинченко – Ярмоленко, Яремчук.

Об Англии

- Британцы настолько соскучились по победам со сборными по футболу, что готовы простить Англии скучную до зевков игру. Подход у Саутгейта такой, словно его зовут не валлийским именем Гарет, а итальянским Джерардо. У «Трех львов» на Евро всего по 6.8 ударов за игру по чужим воротам. Сравните с их показателями в других турнирах – 14-17 штук. Англия сознательно упростила игру и старается контролировать действия у собственных ворот, с чем раньше хватало проблем.

- И все-таки созидательности этой Англии не хватает. Сегодня многие ждут в основе Грилиша. Джек порадовал в прошлом матче против немцев – при его поддержке создали оба мяча. Во втором эпизоде плеймейкер «Астон Виллы» сделал ассист, уже второй после голевой передачи против Чехии. Англичане располагают большим выбором атакующих хавбеков – Маунт и Фоден играли частенько, но именно Грилиш добавляет неожиданных решений. Если убедит Саутгейта физически, то ждем его против Караваева сразу же.

- У Англии в 10 последних матчах 9 побед и 1 ничья. Почти не допускаю точных ударов – всего 1.6 за матч. Хотя Пикфорд парочку раз выручил. Но чаще Англия владеет мячом – переходят за 60 %, активно работает флангами, чтобы подавать угловые, жестко встречает – фолят чаще, чем команда Украины. Кейн немного в отрыве от команды, поэтому долго ждал гола, но Англия по стилю – классический фаворит мира сборных.

- Помним, сколько раз у британцев была звездная команда. И лишь раз в истории у них победы в большом финале. С 1966-го года не могут нащупать победный пульс, каждый раз придумывают, как вылететь. Теперь прошли немцев, но должны с уважением отнестись к команде Украины, чтобы не получилось, как с хорватами три года назад в России.

- Если у Райса небольшое повреждение, то Хендерсон будет рядом с Филлипсом – хавбека «Лидса», скорее всего, ждет трансфер после такого турнира. Шансы на смену команды у Стерлинга, ведь тащит Англию, а в клуб играл мало. У Саутгейта остался выбор двоих из тройки Маунт – Фоден – Грилиш. В остальном все просто, на такой стадии редко видим много перемен в составе.

Ориентировочный состав Англии (4-2-3-1): Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс (Хендерсон), Филлипс – Стерлинг, Маунт, Грилиш (Фоден) – Кейн.

О поединке

- Отличительная черта этой Англии – пока не пропускали, последний такой участник турнира. В таком положении фаворит уязвим. Сложно перестраиваться, когда оборона пропускает впервые. Предположите мысленно, что Мюллер забил, Германия приободрилась и включилась. Думаете, получила бы Англия легкую победу? Украинцам важно забить первый мяч, но не быстрый гол, а чем позднее – тем лучше.

- Украинцы получили несправедливое поражение от Англии на Евро-2012, когда помощник Кашшаи не увидел чистый гол Девича. После этого британцы отправились в Киев проигрывать Италии в знаменитой серии пенальти с ударом Пирло. К «одиннадцатиметровым» у британцев особое отношение. Успех Пикфорда против колумбийцев вряд ли убедил англичан, что пенальти – их фишка.

- Англия – однозначный фаворит. Но видели, как швейцарцы дрались против Франции и Испании. Знаем, что команда Шевченко сыграла вничью с бандитами Дешама, а коллектив Энрике обыгрывала. Английские игроки и тренер на словах уважают соперника, но тут тонкий психологический момент. Уже себя зажали в рамки, чтобы быть похожими на классическую Италию – рациональные, надежные в защите, скупые в атаке. Франция и Бельгия играли аналогично, и где они сейчас?

- Украина довольно неудобный соперник для Англии. Если бы не промах арбитра, на Евро-2012 могли сыграть 1:1. Тогда получили бы 3 победы фаворита, 3 мировые и 1 поражение. Последние поединки не были результативными – от нуля до двух голов, а после донецкого матча была ничья в Лондоне. Сегодня сыграют в Италии, куда не пускали иностранных фанатов. Тут скрытый козырь команды Шевченко. В Италии проживает минимум 250 тысяч украинцев, а местные зрители скорее поддержат Андрея Николаевича, чем британцев.

Прогноз «Соккер.ру»: полагаем, будет сложный для восприятия матч, в котором Украина проиграет 1:2. Хотя если включат эмоции – получим предсказуемый результат, вплоть до 0:3. Англия отдала меньше сил в прошлом раунде, чем команда Шевченко.

А сенсация возможна, только если Магуайр, Кейн и компания включат легендарную английскую манеру проигрывать самим себе. Говорят правильные слова, но понимают, что впереди ждут чехи или датчане — видят себя в домашнем финале.