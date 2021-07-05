Дания играет за Эриксена, Англии помогают стены, а Италия и Испания уповают на магию. Ищем будущего чемпиона Европы

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вчера, 21:00

Кто из полуфиналистов получит титул?

Испания

Как попали в полуфинал: Испания стартовала на Евро-2020 с двух ничьих против Швеции (0:0) и Польши (1:1), но в последнем туре группового этапа команда Луиса Энрике разгромила словаков со счетом 5:0 и вышла в плей-офф со второго места, уступив лидерство в квартете шведам. В 1/8 финала «Красная Фурия» поучаствовала в одном из самых безумных матчей турнира: позволили хорватам отыграться со счета 1:3 в концовке основного времени и вырвали победу в овертайме — 5:3.

В четвертьфинальной игре со Швейцарией испанцы получили в дебюте подарочный автогол и почти сразу включили режим сохранения счета, который привел к справедливому наказанию за пассивность в виде ответного гола Шакири. Даже играя в большинстве почти 50 минут, проломить Яна Зоммера не удалось, но в серии пенальти швейцарцам не удалось выбить еще одного фаворита, хотя после попадания Бускетса в штангу первым ударом казалось, что сенсация рядом.

«За» триумф Испании: полузащита, которая может лишить соперников мяча, и атака, которая способна генерировать разнообразные угрозы. Когда испанцы ловят ритм, защищаться против них очень сложно, команда Луиса Энрике не атакует одинаково, к этому невозможно подготовиться. Испания забила 12 голов, что делает ее самой результативной командой Евро-2020, а сколько еще моментов упустили! Чего стоят только два не забитых пенальти.

«Против» триумфа Испании: минусов у Испании, как минимум, не меньше. В пяти матчах турнира у команды Луиса Энрике только одна победа в основное время — над Словакией, все остальные встречи в рамках 90 минут заканчивались ничьими. Испанцы хороши на мяче и в атаке, но совсем не умеют менять ритм: в пассивном контроле становятся крайне уязвимыми, если теряют мяч. Доказано хорватами и швейцарцами. В полуфинал добрались по относительно легкой сетке, проверки топ-сборными впереди.

Италия

Как попали в полуфинал: «Скуадра Адзурра» мощно выступила в группе, где добыла три победы с общим счетом 7:0. В плей-офф побеждают скромнее — дважды по 2:1, причем овертайм внезапно понадобился в игре с австрийцами. А вот победа над Бельгией окрыляет, ведь «красные дьяволы» высоко котировались на Евро, но поплатились за чересчур экономный футбол. Итальянцы были вознаграждены за страсть, никто не оспорит их пребывание в четверке сильнейших команд турнира.

«За» триумф Италии: командная работа, сложно выделить одного игрока или одну линию, команда Роберто Манчини сильна взаимодействиями, а игровой стиль позволяет футболистам раскрывать свои природные таланты. «Скуадра Адзурра» — сильная и страстная, откровенно говоря, по осанке больше других похожи на будущих чемпионов из всей четверки полуфиналистов. Хороший баланс обученности и дикости, да и откровенно слабых мест не наблюдается.

«Против» триумфа Италии: не наблюдалось до повреждения Леонардо Спинаццолы, который получил тяжелую травму в игре с Бельгией. Правша на левом фланге обороны играл заметную роль, помогал Манчини вскрывать вражескую оборону ассиметричным консервным ножом. Сомневаюсь, что запасной защитник «Челси» Эмерсон так умеет, ведь он без игрового тонуса. Италия — команда-оркестр, и есть риск, что без одной из скрипок заиграют вразнобой. Может сказаться возраст основной связки центральных защитников, а еще стоит побеспокоиться о том, что Чиро Иммобиле теряется без пространства в атаке.

Дания

Как попали в полуфинал: два полуфиналиста не смогли выиграть в первых двух матчах Евро-2020, и если испанцы довольствовались ничьими, то датчане проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), да еще и пережили страшный стресс из-за произошедшего с Кристианом Эриксеном. Зато в следующих трех матчах сборная Дании забила 10 голов, добралась до полуфинала и всем своим видом намекает, что готова повторить сенсацию почти 30-летней давности, когда «Динамит» взорвал Евро-1992.

«За» триумф Дании: снова Шмейхель в воротах, а лучший футболист поколения остается вне игры (Микаэль Лаудруп в 1992-м, Кристиан Эриксен сейчас). Параллели с триумфальным Евро-1992 обнаруживаются легко, хотя очевидно, что у команды Каспера Хьюлманда есть и уникальные «фишки». Эриксен выбыл, но когда партнеры встали стеной вокруг него в матче с Финляндией, у сборной Дании появился командный дух, который невозможно вырастить искусственно, не пережив вместе огромное потрясение. Понятно, что на одном духе до полуфинала не доехали бы: это крепкая, хорошо организованная команда с качественными футболистами из топ-чемпионатов на ключевых позициях.

«Против» триумфа Дании: после поражений от Финляндии и Бельгии датчан недооценивали, и мы писали, что 0 очков после двух первых матчей — огромная несправедливость. Теперь ситуация поменялась. Кажется, после крупных побед над Россией и Уэльсом, а также четвертьфинального успеха в матче с Чехией команду Каспера Хьюлманда вознесли слишком высоко. Истина всегда посередине. Дании не повезло на старте турнира, но повезло с сеткой плей-офф, хотя те же чехи создали немало проблем. Думаю, датчан нужно оценивать так же, как мы оценивали бы их шансы в 100% случаев в компании Испании, Италии и Англии. Как минимальные среди этих команд. Попадание в полуфинал для них большой успех, но не сенсация, если смотреть на список жертв.

Англия

Как попали в полуфинал: в пяти первых матчах Евро-2020 англичане не пропустили ни одного мяча, причем после сереньких стартовых матчей против Хорватии (1:0) и Шотландии (0:0) прибавляют и в качестве игры, и в убедительности побед — 1:0 над Чехией в последнем туре группы, 2:0 над Германией в 1/8 финала, 4:0 над Украиной в четвертьфинале. «Три Льва» — единственный полуфиналист Евро-2020 без опыта побед на чемпионатах Европы.

«За» триумф Англии: исключительно сбалансированная и нацеленная на результат игра, которая позволяет весьма среднему вратарю Джордану Пикфорду добраться до полуфинала Евро-2020 «сухим». Англия играет от печки — так часто и выигрываются турниры, ведь если в защите будет надежно, то всегда есть надежда, что Кейн, Стерлинг и другие креативные парни сообразят что-нибудь у чужих ворот. Ставка разрушение чужой игры и индивидуальные действия в атаке пока абсолютно себя оправдывает, а еще на стороне «Трех Львов» родные трибуны: 6 из 7 матчей Евро-2020 англичане проведут на «Уэмбли», если дойдут до финала.

«Против» триумфа Англии: исторически «родоначальников» традиционно подводит самоуспокоенность. У команды Гарета Саутгейта очень хорошая пресса, у фанатов после побед над Германией и Украиной сорвало чеку, и они отбросили в сторону осторожные оценки и теперь уверенно поют о грядущем триумфе. Сборная Англии еще ничего не выиграла, молодая команда может наслушаться фанатских песен и «обыграть» тех же датчан еще до выхода на футбольное поле. Каждый раз, когда англичане начинают по ходу турнира громогласно заявлять, что их команда лучше всех, все заканчивается горькими слезами.