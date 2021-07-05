Дания играет за Эриксена, Англии помогают стены, а Италия и Испания уповают на магию. Ищем будущего чемпиона Европы

Кто из полуфиналистов получит титул?
Испания
Как попали в полуфинал: Испания стартовала на Евро-2020 с двух ничьих против Швеции (0:0) и Польши (1:1), но в последнем туре группового этапа команда Луиса Энрике разгромила словаков со счетом 5:0 и вышла в плей-офф со второго места, уступив лидерство в квартете шведам. В 1/8 финала «Красная Фурия» поучаствовала в одном из самых безумных матчей турнира: позволили хорватам отыграться со счета 1:3 в концовке основного времени и вырвали победу в овертайме — 5:3.
В четвертьфинальной игре со Швейцарией испанцы получили в дебюте подарочный автогол и почти сразу включили режим сохранения счета, который привел к справедливому наказанию за пассивность в виде ответного гола Шакири. Даже играя в большинстве почти 50 минут, проломить Яна Зоммера не удалось, но в серии пенальти швейцарцам не удалось выбить еще одного фаворита, хотя после попадания Бускетса в штангу первым ударом казалось, что сенсация рядом.
«За» триумф Испании: полузащита, которая может лишить соперников мяча, и атака, которая способна генерировать разнообразные угрозы. Когда испанцы ловят ритм, защищаться против них очень сложно, команда Луиса Энрике не атакует одинаково, к этому невозможно подготовиться. Испания забила 12 голов, что делает ее самой результативной командой Евро-2020, а сколько еще моментов упустили! Чего стоят только два не забитых пенальти.
«Против» триумфа Испании: минусов у Испании, как минимум, не меньше. В пяти матчах турнира у команды Луиса Энрике только одна победа в основное время — над Словакией, все остальные встречи в рамках 90 минут заканчивались ничьими. Испанцы хороши на мяче и в атаке, но совсем не умеют менять ритм: в пассивном контроле становятся крайне уязвимыми, если теряют мяч. Доказано хорватами и швейцарцами. В полуфинал добрались по относительно легкой сетке, проверки топ-сборными впереди.
Италия
Как попали в полуфинал: «Скуадра Адзурра» мощно выступила в группе, где добыла три победы с общим счетом 7:0. В плей-офф побеждают скромнее — дважды по 2:1, причем овертайм внезапно понадобился в игре с австрийцами. А вот победа над Бельгией окрыляет, ведь «красные дьяволы» высоко котировались на Евро, но поплатились за чересчур экономный футбол. Итальянцы были вознаграждены за страсть, никто не оспорит их пребывание в четверке сильнейших команд турнира.
«За» триумф Италии: командная работа, сложно выделить одного игрока или одну линию, команда Роберто Манчини сильна взаимодействиями, а игровой стиль позволяет футболистам раскрывать свои природные таланты. «Скуадра Адзурра» — сильная и страстная, откровенно говоря, по осанке больше других похожи на будущих чемпионов из всей четверки полуфиналистов. Хороший баланс обученности и дикости, да и откровенно слабых мест не наблюдается.
«Против» триумфа Италии: не наблюдалось до повреждения Леонардо Спинаццолы, который получил тяжелую травму в игре с Бельгией. Правша на левом фланге обороны играл заметную роль, помогал Манчини вскрывать вражескую оборону ассиметричным консервным ножом. Сомневаюсь, что запасной защитник «Челси» Эмерсон так умеет, ведь он без игрового тонуса. Италия — команда-оркестр, и есть риск, что без одной из скрипок заиграют вразнобой. Может сказаться возраст основной связки центральных защитников, а еще стоит побеспокоиться о том, что Чиро Иммобиле теряется без пространства в атаке.
Дания
Как попали в полуфинал: два полуфиналиста не смогли выиграть в первых двух матчах Евро-2020, и если испанцы довольствовались ничьими, то датчане проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), да еще и пережили страшный стресс из-за произошедшего с Кристианом Эриксеном. Зато в следующих трех матчах сборная Дании забила 10 голов, добралась до полуфинала и всем своим видом намекает, что готова повторить сенсацию почти 30-летней давности, когда «Динамит» взорвал Евро-1992.
«За» триумф Дании: снова Шмейхель в воротах, а лучший футболист поколения остается вне игры (Микаэль Лаудруп в 1992-м, Кристиан Эриксен сейчас). Параллели с триумфальным Евро-1992 обнаруживаются легко, хотя очевидно, что у команды Каспера Хьюлманда есть и уникальные «фишки». Эриксен выбыл, но когда партнеры встали стеной вокруг него в матче с Финляндией, у сборной Дании появился командный дух, который невозможно вырастить искусственно, не пережив вместе огромное потрясение. Понятно, что на одном духе до полуфинала не доехали бы: это крепкая, хорошо организованная команда с качественными футболистами из топ-чемпионатов на ключевых позициях.
«Против» триумфа Дании: после поражений от Финляндии и Бельгии датчан недооценивали, и мы писали, что 0 очков после двух первых матчей — огромная несправедливость. Теперь ситуация поменялась. Кажется, после крупных побед над Россией и Уэльсом, а также четвертьфинального успеха в матче с Чехией команду Каспера Хьюлманда вознесли слишком высоко. Истина всегда посередине. Дании не повезло на старте турнира, но повезло с сеткой плей-офф, хотя те же чехи создали немало проблем. Думаю, датчан нужно оценивать так же, как мы оценивали бы их шансы в 100% случаев в компании Испании, Италии и Англии. Как минимальные среди этих команд. Попадание в полуфинал для них большой успех, но не сенсация, если смотреть на список жертв.
Англия
Как попали в полуфинал: в пяти первых матчах Евро-2020 англичане не пропустили ни одного мяча, причем после сереньких стартовых матчей против Хорватии (1:0) и Шотландии (0:0) прибавляют и в качестве игры, и в убедительности побед — 1:0 над Чехией в последнем туре группы, 2:0 над Германией в 1/8 финала, 4:0 над Украиной в четвертьфинале. «Три Льва» — единственный полуфиналист Евро-2020 без опыта побед на чемпионатах Европы.
«За» триумф Англии: исключительно сбалансированная и нацеленная на результат игра, которая позволяет весьма среднему вратарю Джордану Пикфорду добраться до полуфинала Евро-2020 «сухим». Англия играет от печки — так часто и выигрываются турниры, ведь если в защите будет надежно, то всегда есть надежда, что Кейн, Стерлинг и другие креативные парни сообразят что-нибудь у чужих ворот. Ставка разрушение чужой игры и индивидуальные действия в атаке пока абсолютно себя оправдывает, а еще на стороне «Трех Львов» родные трибуны: 6 из 7 матчей Евро-2020 англичане проведут на «Уэмбли», если дойдут до финала.
«Против» триумфа Англии: исторически «родоначальников» традиционно подводит самоуспокоенность. У команды Гарета Саутгейта очень хорошая пресса, у фанатов после побед над Германией и Украиной сорвало чеку, и они отбросили в сторону осторожные оценки и теперь уверенно поют о грядущем триумфе. Сборная Англии еще ничего не выиграла, молодая команда может наслушаться фанатских песен и «обыграть» тех же датчан еще до выхода на футбольное поле. Каждый раз, когда англичане начинают по ходу турнира громогласно заявлять, что их команда лучше всех, все заканчивается горькими слезами.
Очень радует Евро-2020 на стадии плей-офф.
Всем добра, здоровья, удачи!
Автору спасибо за интересную статью!
Очень радует Евро-2020 на стадии плей-офф.
Всем добра, здоровья, удачи!
Автору спасибо за интересную статью!
Из четвёрки испанцы кажутся самой слабой командой. Англия непонятная. Может и правда выиграет Евро, но скорее рухнет или с датчанами или в финале. А у Дании ограничен потолок. Команда слаженная, крепкая, но не топовая. Таким трудно победить в турнире с соперниками, превосходящими в классе.
Лично мне был бы интересен финал Италия - Дания. Но как получится, так тому и быть. Удачи всем командам.
Из четвёрки испанцы кажутся самой слабой командой. Англия непонятная. Может и правда выиграет Евро, но скорее рухнет или с датчанами или в финале. А у Дании ограничен потолок. Команда слаженная, крепкая, но не топовая. Таким трудно победить в турнире с соперниками, превосходящими в классе.
Лично мне был бы интересен финал Италия - Дания. Но как получится, так тому и быть. Удачи всем командам.