Мостовой рассказал, за кого будет болеть в матче Италия — Испания

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.

Жалко, что они играют между собой сейчас. Я болел изначально и за тех, и за других, хотел видеть их в финале. Но такое бывает. Фаворита не выделю, потому что его в этой игре нет. На данный момент Италия выглядит предпочтительней, но лишь чуть-чуть. Ситуация равная. Я буду болеть за Испанию.