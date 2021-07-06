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Мостовой рассказал, за кого будет болеть в матче Италия — Испания

06 июля 2021, 09:34
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.

Жалко, что они играют между собой сейчас. Я болел изначально и за тех, и за других, хотел видеть их в финале. Но такое бывает. Фаворита не выделю, потому что его в этой игре нет. На данный момент Италия выглядит предпочтительней, но лишь чуть-чуть. Ситуация равная. Я буду болеть за Испанию.

Статистика показывает, что Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 13:58
Форца Италия !
don_surio
don_surio
06 июля в 10:44
А я за Италию.
cska1948
cska1948
06 июля в 09:51
Статистика показывает, что Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.
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Значит это случится в первый раз!
Dauletbek
Dauletbek
06 июля в 09:44
С начала чемпионата болел за них, хотел, чтобы один из них стал чемпионом.
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