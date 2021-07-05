«Спартак» Руя Витории понравится болельщикам, но с ходу повторить результат Тедеско будет сложно

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вчера, 17:54

Делимся первыми впечатлениями.

Наследство Тедеско

Пока мы наслаждаемся решающими матчами чемпионата Европы, российский клубы готовятся к старту нового сезона, который уже не за горами — осталось меньше трех недель до первого тура РПЛ -2021/22. Уже сейчас без особого страха ошибиться можно назвать команду, которая за два месяца между двумя розыгрышами чемпионата России изменится сильнее всего, причем не в кадровом смысле, а с точки зрения философии игры.

«Спартак» финишировал на втором месте в предыдущем сезоне, завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов и устроил теплые проводы Доменико Тедеско, который сумел заразить команду неравнодушием и добился хороших результатов, играя в специфический по меркам «красно-белых», но понятный и эффективный футбол. Уход Тедеско стал для «Спартака» стрессом, привел к спорам вокруг нового тренера и эффектному выходу Заремы Салиховой из совета директоров.

Резкий переход

Смена главного тренера накануне ответственного сезона столетия клуба — шоковое событие, ведь априори было понятно, что у нового специалиста не будет времени на внедрение новых идей, особенно с учетом чемпионата Европы. Сборники присоединятся к «Спартаку» за неделю-две до старта сезона. Как мы знаем от Заремы Салиховой, процедура выбора главного тренера была нарушена, что и привело к ее демаршу. Однако в такой ситуации вероятность успешного попадания пальцем в небо имеет примерно такие же шансы на успех, как и тщательный выбор с соблюдением всех протоколов. А иногда даже и выше, ведь в футболе многие успешные впоследствии решения принимаются на чутье.

Протоколы, процедуры и ритуалы важны на длительной дистанции, и «Спартаку» их действительно не хватает, но когда кровь из носу нужен тренер, который не провалит сезон столетия, может сработать смелый и в чем-то иррациональный ход. Рационально было бы выбирать из кандидатов, которые предпочитают схему с тремя центральными защитниками и способны развить заложенные Доменико Тедеско идеи. Назначение Руя Витории — это переход на совершенно другие игровые рельсы, спортивный директор Дмитрия Попов пригласил тренера, который способен воплотить его неоднократно озвученную мечту о «Спартаке», который играет в атаку и доминирует с мячом.

Романтики в «Спартаке» не приживаются, но Витория и не похож на предыдущих

Периодически «Спартак» «возвращается к истокам» и предпринимает попытки возврата к мифологическим стеночкам, забеганиям и кружевам. В последнее десятилетие фирменный стиль «красно-белым» возвращали Валерий Карпин (на одном из этапов своей продолжительной работы), Дмитрий Аленичев и Олег Кононов. Традиционно романтики заканчивали свой путь побитыми, а по ходу дела не раз «переобувались», отказываясь от провозглашенных во всеуслышание принципов в пользу сиюминутного результата.

Руй Витория автоматически оказывается под угрозой из-за того, что он пришел в «Спартак» с планами построить атакующий футбол. Кроме того, португалец занял тренерский мостик после популярного в команде и добившегося хороших результатов в прошедшем сезоне Тедеско, который применял совершенно иные игровые принципы. С другой стороны, и отличия от российских коллег налицо:

Во-первых, Витория очень уважительно отзывается о работе предшественника:

Безусловно, мы постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие «Спартака».

Во-вторых, он не кричит на каждом углу об атакующем футболе, как Аленичев или Кононов. Даже в ответ на прямой вопрос обозначил свои игровые принципы общими словами и без лозунгов:

Люблю быстрый футбол, агрессивную оборону и компактность. Мои команды всегда ищут возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю «автобусы» в своей штрафной. Хочу создать боевитую и стабильную команду, без этих качеств невозможно бороться за чемпионство, титулы выигрывают те, кто обладает характером. С первого дня футболистов ждет много работы с мячом, «Спартак» должен обрести свое лицо.

В-третьих, Руй до прихода в «Спартак» сделал себе имя в «Бенфике», а не в тульском «Арсенале», что является показателем его тренерского класса.

В-четвертых, Витория не похож на стопроцентного романтика. Хосеп Гвардиола в своей книге посвятил главу действиям защитников «Бенфики» под началом Руя. Высокая линия обороны и контроль мяча для португальца — средство достижения поставленных целей, а не искусственная самоцель. То есть это романтичный футбол в рамках прагматичного подхода, а не слепое следование стилю.

Новое лицо «Спартака»

Во время учебно-тренировочного сбора в Австрии «Спартак» провел три контрольных матча:

1:2 против «Нефтчи» (Азербайджан)

2:2 против «Браво» (Словения)

4:2 против «Шибеника» (Хорватия)

Три игры дали богатую пищу для размышлений, и хотя пока рано делать выводы о потенциале и возможностях команды, тем более 7 спартаковских сборников пока не тренировались под руководством Руя Витории, уже понятно, во что собирается играть «Спартак» после смены тренерского штаба, и где главные уязвимости команды.

- «Спартак» переходит на схему с двумя центральными защитниками. Витория предпочитает расстановку 4-2-3-1, на позиции «десятки» наигрываются Бакаев и Игнатов.

- По 2 пропущенных мяча и «привозы» в каждом матче. Кутепов, Ещенко, Гапонов и даже Жиго перевыполнили план результативных ошибок, в обороне с точки зрения индивидуальных действий «Спартак» выглядит безобразно.

- Проблема правого защитника снова актуальна. В прошлом году искали долго и нашли Виктора Мозеса, который справлялся с ролью латераля, однако на роль классического крайнего бека нигериец не рассматривается, за эту позицию на сегодняшний день спорят Рассказов и Ещенко. И это страшная конкуренция, особенно с учетом того, что на противоположной бровке Айртон, чьи оборонительные навыки оставляют желать лучшего.

- Основной вратарь пока не избран. На австрийских сборах Максименко, Селихов и Ребров получили равное количество игрового времени, и если Артем уже на полставки тренер вратарей, но два Александра при новом тренерском штабе стартуют примерно с одинаковых позиций. Каждый может стать первым номером.

- «Спартаку» нужен злой опорник. На сборах в опорной зоне играли Хендрикс, Умяров, Тимофеев и Литвинов. Вернутся из сборных Зобнин и Крал. Команде, которая планирует играть с мячом и высоко поднимать линию обороны, не обойтись без футболиста с хорошим отбором и умением останавливать/затормаживать атаки. В разношерстной компании парня с такими скиллами не видать, разве что универсального Зобнина придется снова переучивать.

- Игра в атаке выглядит свежо и привлекательно. Даже несмотря на отсутствие ведущих футболистов, в созидательном плане «Спартак» показал содержательный и результативный футбол, причем команда прибавляла от игры к игре. Руй Витория быстро поменял настройки команды: «красно-белые» стремятся действовать компактно и агрессивно, предпочитают играть с мячом, а не ждать шансов для контратак, причем уже видны автоматические розыгрыши на флангах и на подступах к штрафной — фрагменты, из которых строится позиционное нападение. «Спартак» учится играть в давление.

- Равнодушных не было. Заслужил место в главной команде Михаил Игнатов, забивший два гола, классно смотрелся самый титулованный футболист «красно-белых» Виктор Мозес, есть результативные действия у вернувшихся из аренд Ломовицкого, Глушенкова, Мелкадзе — все дрались за право остаться в «Спартаке», это хороший знак.