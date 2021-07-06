Не пропустите последнее футбольное шоу Евро-2020. Атакующие Испания и Италия обещают зрелищную игру

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вчера, 12:08

Остальные матчи турнира испортит Англия.

Италия vs Испания vs Евро

- Сборная Испании — трехкратный чемпион Европы (1964, 2008 и 2012), столько же титулов у Германии, которая уже сошла с дистанции на текущем турнире. Если «Красная Фурия» выиграет Евро-2020, то единолично станет самой титулованной сборной Старого Света.

- У Италии отношения с чемпионатами мира (4 титула) складываются более душевно, чем с чемпионатами Европы (единственная победа в 1968 году). После нетривиального успеха полувековой давности, когда в полуфинале выиграли у сборной СССР по жребию, а в финале переиграли Югославию со второй попытки, «Скуадра Адзурра» дважды становилась сильнейшей на планете ( ЧМ -1982 и ЧМ -2006), однако на Евро не дотягивалась до «золота». Итальянцы дважды проигрывали в финалах — на Евро-2000 и Евро-2012.

- Самый знаменитый матч Испании и Италии — финал Евро-2012, в котором «Красная Фурия» выиграла со счетом 4:0 и защитила свой титул.

- Испанцы и итальянцы в шестой раз встретятся в финальной части чемпионата Европы, четвертый Евро подряд не может обойтись без такой афиши, причем в 2012-м было два матча — на групповой стадии и в финале.

- Статистика предыдущих встреч в рамках Евро: 6 матчей = 1 победа Испании, 3 ничьих, 2 победы Италии. Голы — 5:4 в пользу испанцев. Одна из трех ничьих тоже не вполне обычная: после нулей в основное и дополнительное время четвертьфинала Евро-2008 «Красная Фурия» взяла верх в серии пенальти.

- Италия выиграла 3 из 4 своих полуфиналов Евро, уступив только сборной СССР (0:2) в 1988-м. Правда, чистая победа только одна — над сборной Германии в 2012-м (2:1). На Евро-1968 прошли СССР благодаря монетке, а голландцев на Евро-2000 выбили с домашнего турнира по итогам серии пенальти.

- Испания выиграла 4 из 4 полуфиналов чемпионата Европы: 2:1 (дополнительное время) у Венгрии на Евро-1964; 1:1 и 5:4 по пенальти у Дании на Евро-1984; 3:0 у России на Евро-2008; 0:0 и 4:2 по пенальти у Португалии на Евро-2012.

Италия и Испания на Евро-2020

- Итальянцы безупречно прошли групповую стадию, одержав три победы с общим счетом 7:0, а в плей-офф выиграли по 2:1 у Австрии (в дополнительное время) и Бельгии.

- Испания добралась до полуфинала с одной победой в основное время по итогам пяти матчей (5:0 над Словакией). Матчи против Швеции, Польши, Хорватии и Швейцарии были ничейными в рамках 90 минут.

- «Красная Фурия» — самая результативная команда Евро-2020 с 12 голами, у «Скуадра Адзурры» 11 забитых мячей (второй показатель наравне с Данией). Таким образом, каждый из сегодняшних полуфиналистов в среднем забивает больше двух голов за игру, что дает нам надежду на событийный матч между ними.

- Сколько ударов нанесут по воротам друг друга сборные Испании и Италии в очном матче? Вопрос интригующий, ведь имеем дело с самыми бьющими командами Евро-2020: у итальянцев 20.2 удара в среднем за игру, у испанцев — 19.8.

- Команды Луиса Энрике и Роберто Манчини входят в топ-3 по владению мячом на турнире: испанцы — абсолютные лидеры с заоблачным показателем 67.5%, у итальянцев третий показатель — 56.1% (уступают еще и Германии). Крайне любопытно, как эти сборные будут делить инициативу, оказавшись лицом к лицу.

Слово главным

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

Будет непростой матч, даже несмотря на то, что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер.

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игроков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты.

Составы, потери, тактика

- Леонардо Спинаццола получил тяжелую травму в матче против Бельгии — порвал ахиллово сухожилие, восстановление займет как минимум полгода. Защитника «Ромы» на левом фланге заменит натурализованный бразилец Эмерсон из «Челси». Таким образом, по ходу Евро-2020 Италия потеряла обоих основных крайних защитников — Флоренци и Спинаццолу.

- Федерико Кьеза сохранит место в стартовом составе, которое отвоевал у Доменико Берарди по ходу плей-офф.

- Чиро Иммобиле плохо сыграл против Бельгии, и теперь у Роберто Манчини есть основания задуматься о смене центрального нападающего — дать шанс с первых минут Андреа Белотти, а может, сыграть с ложной девяткой. Это шанс вернуться в старт в ином амплуа для уже упомянутого Берарди.

Ориентировочный состав сборной Италии (4-3-3): Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Жоржиньо, Верратти, Барелла — Кьеза, Инсинье, Иммобиле (Белотти, Берарди).

- Пабло Сарабия повредил приводящую мышцу в матче против Швейцарии, что открывает дорогу в стартовый состав для Дани Ольмо, который сыграет в атакующей тройке с Ферраном Торресом и Альваро Моратой.

- Луис Энрике окончательно не определился с партнером для Эмерика Ляпорта по центру обороны. Эрик Гарсия играл со Словакией и Хорватией, в матче против Швейцарии в старт вернулся Пау Торрес, чьи неуклюжие действия подарили швейцарцам ответный гол. Думаю, шансы тут 50 на 50.

- Жорди Альба и Сезар Аспиликуэта отыграли по 120 минут против Швейцарии, ротация на позициях крайних защитников не исключена. Альтернативные кандидатуры — Хосе Гайя слева и Маркос Льоренте справа.

Ориентировочный состав сборной Испании (4-3-3): Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Бускетс, Коке, Педри — Ф. Торрес, Ольмо, Мората.

Прогноз «Соккер.ру»: лучшая игра испанцев может доставить проблемы Италии, но «Красная Фурия» нестабильна даже по ходу матчей, так что количество отрезков «лучшей игры» будет ограничено. А в пассивном режиме ожидания Испания крайне уязвима, тем более перед такой командой, как Италия, которая выглядит более целостной и зрелой. Ставка на успех «Скуадра Адзурры», а счет скорее в качестве пожелания, нежели прогноза — 3:2.

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