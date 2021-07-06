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Не пропустите последнее футбольное шоу Евро-2020. Атакующие Испания и Италия обещают зрелищную игру

вчера, 12:08
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Остальные матчи турнира испортит Англия.

Италия vs Испания vs Евро

- Сборная Испании — трехкратный чемпион Европы (1964, 2008 и 2012), столько же титулов у Германии, которая уже сошла с дистанции на текущем турнире. Если «Красная Фурия» выиграет Евро-2020, то единолично станет самой титулованной сборной Старого Света.

- У Италии отношения с чемпионатами мира (4 титула) складываются более душевно, чем с чемпионатами Европы (единственная победа в 1968 году). После нетривиального успеха полувековой давности, когда в полуфинале выиграли у сборной СССР по жребию, а в финале переиграли Югославию со второй попытки, «Скуадра Адзурра» дважды становилась сильнейшей на планете (ЧМ-1982 и ЧМ-2006), однако на Евро не дотягивалась до «золота». Итальянцы дважды проигрывали в финалах — на Евро-2000 и Евро-2012.

- Самый знаменитый матч Испании и Италии — финал Евро-2012, в котором «Красная Фурия» выиграла со счетом 4:0 и защитила свой титул.

- Испанцы и итальянцы в шестой раз встретятся в финальной части чемпионата Европы, четвертый Евро подряд не может обойтись без такой афиши, причем в 2012-м было два матча — на групповой стадии и в финале.

- Статистика предыдущих встреч в рамках Евро: 6 матчей = 1 победа Испании, 3 ничьих, 2 победы Италии. Голы — 5:4 в пользу испанцев. Одна из трех ничьих тоже не вполне обычная: после нулей в основное и дополнительное время четвертьфинала Евро-2008 «Красная Фурия» взяла верх в серии пенальти.

- Италия выиграла 3 из 4 своих полуфиналов Евро, уступив только сборной СССР (0:2) в 1988-м. Правда, чистая победа только одна — над сборной Германии в 2012-м (2:1). На Евро-1968 прошли СССР благодаря монетке, а голландцев на Евро-2000 выбили с домашнего турнира по итогам серии пенальти.

- Испания выиграла 4 из 4 полуфиналов чемпионата Европы: 2:1 (дополнительное время) у Венгрии на Евро-1964; 1:1 и 5:4 по пенальти у Дании на Евро-1984; 3:0 у России на Евро-2008; 0:0 и 4:2 по пенальти у Португалии на Евро-2012.

Италия и Испания на Евро-2020

- Итальянцы безупречно прошли групповую стадию, одержав три победы с общим счетом 7:0, а в плей-офф выиграли по 2:1 у Австрии (в дополнительное время) и Бельгии.

- Испания добралась до полуфинала с одной победой в основное время по итогам пяти матчей (5:0 над Словакией). Матчи против Швеции, Польши, Хорватии и Швейцарии были ничейными в рамках 90 минут.

- «Красная Фурия» — самая результативная команда Евро-2020 с 12 голами, у «Скуадра Адзурры» 11 забитых мячей (второй показатель наравне с Данией). Таким образом, каждый из сегодняшних полуфиналистов в среднем забивает больше двух голов за игру, что дает нам надежду на событийный матч между ними.

- Сколько ударов нанесут по воротам друг друга сборные Испании и Италии в очном матче? Вопрос интригующий, ведь имеем дело с самыми бьющими командами Евро-2020: у итальянцев 20.2 удара в среднем за игру, у испанцев — 19.8.

- Команды Луиса Энрике и Роберто Манчини входят в топ-3 по владению мячом на турнире: испанцы — абсолютные лидеры с заоблачным показателем 67.5%, у итальянцев третий показатель — 56.1% (уступают еще и Германии). Крайне любопытно, как эти сборные будут делить инициативу, оказавшись лицом к лицу.

Слово главным

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

Будет непростой матч, даже несмотря на то, что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер.

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игроков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты.

Составы, потери, тактика

- Леонардо Спинаццола получил тяжелую травму в матче против Бельгии — порвал ахиллово сухожилие, восстановление займет как минимум полгода. Защитника «Ромы» на левом фланге заменит натурализованный бразилец Эмерсон из «Челси». Таким образом, по ходу Евро-2020 Италия потеряла обоих основных крайних защитников — Флоренци и Спинаццолу.

- Федерико Кьеза сохранит место в стартовом составе, которое отвоевал у Доменико Берарди по ходу плей-офф.

- Чиро Иммобиле плохо сыграл против Бельгии, и теперь у Роберто Манчини есть основания задуматься о смене центрального нападающего — дать шанс с первых минут Андреа Белотти, а может, сыграть с ложной девяткой. Это шанс вернуться в старт в ином амплуа для уже упомянутого Берарди.

Ориентировочный состав сборной Италии (4-3-3): Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Жоржиньо, Верратти, Барелла — Кьеза, Инсинье, Иммобиле (Белотти, Берарди).

- Пабло Сарабия повредил приводящую мышцу в матче против Швейцарии, что открывает дорогу в стартовый состав для Дани Ольмо, который сыграет в атакующей тройке с Ферраном Торресом и Альваро Моратой.

- Луис Энрике окончательно не определился с партнером для Эмерика Ляпорта по центру обороны. Эрик Гарсия играл со Словакией и Хорватией, в матче против Швейцарии в старт вернулся Пау Торрес, чьи неуклюжие действия подарили швейцарцам ответный гол. Думаю, шансы тут 50 на 50.

- Жорди Альба и Сезар Аспиликуэта отыграли по 120 минут против Швейцарии, ротация на позициях крайних защитников не исключена. Альтернативные кандидатуры — Хосе Гайя слева и Маркос Льоренте справа.

Ориентировочный состав сборной Испании (4-3-3): Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Бускетс, Коке, Педри — Ф. Торрес, Ольмо, Мората.

Прогноз «Соккер.ру»: лучшая игра испанцев может доставить проблемы Италии, но «Красная Фурия» нестабильна даже по ходу матчей, так что количество отрезков «лучшей игры» будет ограничено. А в пассивном режиме ожидания Испания крайне уязвима, тем более перед такой командой, как Италия, которая выглядит более целостной и зрелой. Ставка на успех «Скуадра Адзурры», а счет скорее в качестве пожелания, нежели прогноза — 3:2.

А если вдруг захотите поиграть в этом поединке против букмекеров, то добро пожаловать сюда, тут мы подобрали самые интересные коэффициенты на этот матч.

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112910415
112910415
вчера в 19:13
итальянцы победят
к сожалению
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 19:11
1:0
Макарона забивают в конце 1 го тайма.
Дальше - автобусное катеначчо до финального.
Всё, что надо знать заранее об этом матче.
azkan
azkan
вчера в 18:11
Все за сборную Италии) Может поболеть за испанцев. А то они как то одиноки совсем)
Jack_riсher
Jack_riсher
вчера в 14:49
Смотрю на этих тренеров,а потом на чудика с усами и понимаю почему наша сборная не умеет играть.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 14:29
Да Италия выглядит покрепче. Сегодня нестабильная испанская оборона ощутит на себе всю мощь.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:21
Буду за Италию. Удачи команде Манчини.
volga.kot
volga.kot ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:02
Италия и есть сильнейший!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:34
Испанцы очень не похожи на себя, так что Италия их преодолеть должна
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Всё вроде было сказано за последние дни перед этим противостоянием всеми футбольными и даже далекими от футбола специалистами. Не буду сейчас повторять сказанное ранее, что большинство из экспертов отдают победу сборной Италии, что вполне оправдано после пройденного пути этих двух великих сборных. Перед началом чемпионата Европы сборная Италии этими же экспертами стояла только лишь на пятом месте. А я почему-то сразу говорил что Италия будет обязательно играть в финале !!! Не буду забегать вперёд, но скажу лишь, что остался сделать всего один шаг и одержать очень нужную для себя победу. И к этому сборная Италии готова лучше чем сборная Испании. Не буду разбираться в нюансах этого противостояния, скажу лишь одно, - ИТАЛИЯ ПОБЕДИТ !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🙋‍♂️
А вот это факт которого точно уже нет в сборной Испании !!!
shlomo
shlomo
вчера в 12:37
Спасибо за статью....ну что, вывеска достойная финала.... команды примерно сопоставимы по уровню, обладающие большим атакующим потенциалом и учитывая текущую форму, высока вероятность обмена забитыми мячами....Италия на одном дыхании прошлась по групповому этапу, досрочно обеспечив выход в плей-офф, где уже "скуадра адзура" испытала трудности (закончив обе встречи с одинаковым счётом 2:1....).... а Испания после тяжёлого старта и низкой реализации, набрала не плохие обороты и в крайних двух матчах удалось отличиться аж 11 раз.... команда играет в доминирующий футбол, создают большое количество опасных моментов у ворот соперника, у своих же не идеальны...Италия сильна при игре вторым номером, опасны в контратаках и их тактика идеально подходит под соперника, который владеет под 70% мячем времени.... так что игра пройдёт на встречных курсах.....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:14
Удачи итальянцам и пусть победит сильнейший
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