На Евро-2020 побеждают команды, а не звёзды. Италия, Дания, Испания и Англия покорили единством

Меньше легенд и высокомерия, но больше взаимопонимания.
Англия поставила на старания, а не на легендарность
Магуайр явно не Фердинанд, Кэмпбелл или Терри. Легко может начудить в плей-офф ЛЕ, до финала ЛЧ не дорос. Уокер, Стоунз, Фоден и Стерлинг первую попытку взять «ушастого» провалили. У Лэмпарда десять таких сезонов, как у Маунта. Джеррарда с Хендерсоном разных полей ягоды. Но именно состав, обрамленный вратарем Пикфордом, что провел средний клубный сезон, и форвардом Кейном из клуба без трофеев стремится в финал.
Англия не пропускает в 7 подряд матчах – рекорд всех времен. Когда были Бекхэм, Лэмпард, Джеррард и Руни, то не хватало химии. Эта Англия, хотя странно такое писать, научилась на ошибках. Пока не гарантируем, что не вылетят от Дании, как от Хорватии на ЧМ. Но факт, что «Три льва» уступают по составу сборной времен Лэмпарда, где Оуэн с «Золотым мячом» мог сидеть в запасе, не делает их хуже или менее ценными для миллионов фанатов.
0 пропущенных мячей на Евро-2020, 7 игр без ошибок в защите, серия из 11 поединков без поражений. Англичанам повезло с сеткой турнира. Им не попались бельгийцы и французы, что играют в похоже манере, но по классу игроков на отдельных позициях выше. И немцы с украинцами сыграли против Саутгейта неправильно. Зато Гарет, которого 25 лет назад мама спрашивала, почему не пробил тот пенальти в полуфинале на силу, счастлив – создал настоящий коллектив.
Обратите внимание, сколько сильных игроков на скамейке. Там Рэшфорд, Санчо, Грилиш, Триппьер, Хендерсон, Калверт-Льюин и Чилуэлл. Но не видим ревности, а наблюдаем Райса и Филлипса в основе – явно не великих, но жутко эффективных игроков. Англия знает, что делает. Всего второй раз в истории.
У Италии нет супервезд, но запредельная мотивация
В 2006-м у Липпи был легендарный состав, мощнее, чем сейчас. Но иногда в мире футбола важнее быть целостной командой. Конечно, Буффон, Каннаваро, Пирло, Гаттузо, Тотти или Дель Пьеро – легенды. Но даже Липпи отправлял Сандро на лавку, чтобы получить на поле правильный футбол с чудесным, но не великим форвардом Лукой Тони. Перотта в той сборной Италии был важнее многих, а Индзаги сыграл всего один поединок.
Сейчас история другая. Иммобиле не стал вторым Дель Пьеро в «Ювентусе». Спинаццола не задержался в туринском клубе. Верратти не вырос в нового Пирло по статусу в мире футбола. Но ребята из «Сассуоло» с Жоржиньо — Каморанези нового времени, только бразильским, собрали длинную серию без поражений. Обратите внимание, что и Англия, и Италия, и Испания с Данией заигрывают с былым величие своих национальных команд.
Итальянцы на ЧМ обычно выступают лучше, чем на Евро, но в этот раз настраиваются сломать традицию. Есть архивное видео, где маленький Федерико Кьеза говорит, что будет забивать, когда этого не сможет делать его отец Энрико. Вырос и доказал, что умеет. Вот их секрет. Им нужно доказывать, что могут покорить футбольную Европу. Даже Бонуччи и Кьеллини на международном уровне ничего не выигрывали, не говоря об Ачерби, Инсинье или Локателли.
Испанцы ушли от сравнений с прошлым и переродились
Были ближе всех в списке, чтобы развалиться, но выстояли. У Луиса Энрике прекрасные середняки. Не нужно сравнивать с составами Дель Боске или Арагонеса, достаточно вспомнить заявку на Евро-2000. Двадцать лет назад у Испании на поле были Каньисарес, Сальгадо, Йерро, Эльгера, Гвардиола, Мендьета и Рауль. Что выиграло то поколение? Хави с Иньестой повезло больше, изменили психологию футбольной Испании.
«Красная Фурия» была в списке главных неудачников, примерно как португальцы до Роналду, а потом немного с ним, ведь помним Евро-2004 и поражение от Греции. Сейчас испанцы, хотя полагаются на работу в стиле предшественников – контроль мяча, связаны с величием прошлого лишь через Бускетса и Альбу. Аспиликуэта, Ольмо, Коке, Сарабия, Мората, Льоренте, Ферран Торрес и Педри. Каждый в списке дебютировал после Евро-2012.
На том турнире Испания уничтожила Италию в финале. Этому поколению будет сложнее, зато снова видим команду-звезду, а не команду звезд. Вот где Рауль, а где Мората. Где Гвардиола, а где Педри. Где Мендьета, а где Ольмо. Но Энрике, невзирая на странный старт и грубые ошибки в защите, выгрыз вместе с командой путевку в полуфинал. Причем героем серии стал вратарь Симон – дебютант прошлого года, что гимн ЛЧ слышал лишь как зритель.
Дания играет первым номером, доказывая высоченный класс
И Уэльс, и Чехию прошли на классе, поскольку он есть. С финнами, бельгийцами и россиянами играли аналогично. Стали первыми, кто вышел в полуфинал после двух стартовых поражений. Но помним личную историю. Если Италия сейчас будет сражаться за Спинаццолу, то у Дании турнир прошел на фоне стресса и облегчения – когда Эриксен упал, но очнулся. Сильная моральная встряска настроила, хотя раньше без Кристиана играли откровенно плохо.
Глубинные плеймейкеры, невероятные латерали, роскошная работа центральных хавбеков и защитников – Дания великолепна. У них и Брейтуэт чувствует себя хорошо, и Дольберг, хотя рисковал стать потерянным талантом. Для молодого Дамсгорда или опытного Кьера это приключение может стать уникальным. Но не спешите именовать Данию сборной, что положилась строго на традицию Евро – соперники России часто заходят далеко.
В полуфинале будет три команды из первой четверки по владению мячом. Только Англия играет иначе, но умеет давить, как показала вчера. Саутгейт против Хьюлманда, Манчини против Энрике – будут интересные тренерские дуэли. А также сражения сплоченных коллективов. Все, кто пытался выехать на классе, не имея единства – в первую очередь, бельгийцы и французы, где явно есть проблемы и не хватило драйва, уже вылетели.
Один в поле не воин, но при поддержке коллег горы свернет
И автоголы, и рекорд по результативным ударам головами говорят о важности фланговой игры. Прострелы, навесы, дальние удары срабатывают. Не индивидуализм, а усилия всех и каждого. Так даже интереснее. Италии, Испании, Англии и Дании нужно сделать по два перевоплощающих шага, чтобы обрести статус чемпионов Европы. Все заслужили кубок, и это прекрасный итог первых двух раундов плей-офф.
Роналду, Погба, Левандовски и Де Брюйне едут домой, а Филлипс, Хейбьерг, Инсинье и Ольмо остаются. Символично и красиво. Жаль, что в полуфинале не увидим Эриксена – Кристиан заслужил успех вместе с Данией, ведь прошел трудный путь в «Интере». Но трагичная деталь вписывается в историю классного турнира. Не в супервездах дело, сборные играют сердцем, как чехи, швейцарцы и датчане – неожиданные герои.
Разумеется, если бы из группы с бельгийцами второй вышла Россия, то при аналогичном подходе прошли и валлийцев, и чехов – не самые сильные команды мира. Иногда все полуфиналисты скатывались в жуткую рациональность. Работали на фоне усталости и без клубных фишек – сыгранности, сложнейших тактик и игры мышцами без драйва со страстью. Всем было сложно. Итальянцы мучились с австрийцами, испанцы — с хорватами и швейцарцами.
Датчанам непросто жилось против чехов, а англичанам стало не по себе на отрезке второго тайма с немцами. Но выстояли и разыграют трофей в Лондоне на «Уэмбли». Во вторник классика – Италия против Испании. А в среду последний шанс на сенсацию – Англия против Дании. Командный класс против командного класса, красота.
Попав в "группу смерти" её считали поставщиком очков, а она была в пяти минутах от 1/8-й. Действующий чемпион мира, действующий чемпион Европы, многократный победитель этих двух турниров - венгры проиграли лишь раз всем им, да и то лишь 10 минут не дождались ничьей. И как бы не ошибающийся и всё делающий правильно Черчесов не смеялся над речью капитана Венгрии, - именно они - лучшая команда среди всех вылетевших после группового этапа. Молодцы венгры, отдельное уважение!
По сути статьи. Италия и Дания - команды, здесь всё понятно. Там не звёзды решают, а единство мысли и действий. А вот два других полуфиналиста не особо выделяются командной игрой.
У Англии назубок заученная тактика - она ею следует и за счёт высокого класса не рассыпается. Очень интересно посмотреть на игру родоначальников футбола, когда они будут поставлены в положение отыгрывающихся. Вот тогда команда и проявляется - смогут ли, выдержат испытание счётом и нервами? Пока мы этого не видели. Возможно, посмотрим в игре с датчанами и там же узнаем команда Англия, или же пока ещё просто набор классных исполнителей.
Примерно такая же ситуация с Испанией, они тоже ещё не попадали под давление и необходимость переворачивать игру. Хотя в игре с поляками уже у них возникли проблемы, а как их едва не сломали хорваты - все видели. Не представляю я, чтобы сплочённая и сильная команда за 10 последних минут растеряла всё своё огромное преимущество - это не вяжется с командной игрой высокого уровня. С хорватами испанцы просто развалились в последние 10 минут. И тут ситуация как и с Англией - на фоне действительно командной Италии мы и посмотрим насколько Испания сильна командной игрой.
Попав в "группу смерти" её считали поставщиком очков, а она была в пяти минутах от 1/8-й. Действующий чемпион мира, действующий чемпион Европы, многократный победитель этих двух турниров - венгры проиграли лишь раз всем им, да и то лишь 10 минут не дождались ничьей. И как бы не ошибающийся и всё делающий правильно Черчесов не смеялся над речью капитана Венгрии, - именно они - лучшая команда среди всех вылетевших после группового этапа. Молодцы венгры, отдельное уважение!
По сути статьи. Италия и Дания - команды, здесь всё понятно. Там не звёзды решают, а единство мысли и действий. А вот два других полуфиналиста не особо выделяются командной игрой.
У Англии назубок заученная тактика - она ею следует и за счёт высокого класса не рассыпается. Очень интересно посмотреть на игру родоначальников футбола, когда они будут поставлены в положение отыгрывающихся. Вот тогда команда и проявляется - смогут ли, выдержат испытание счётом и нервами? Пока мы этого не видели. Возможно, посмотрим в игре с датчанами и там же узнаем команда Англия, или же пока ещё просто набор классных исполнителей.
Примерно такая же ситуация с Испанией, они тоже ещё не попадали под давление и необходимость переворачивать игру. Хотя в игре с поляками уже у них возникли проблемы, а как их едва не сломали хорваты - все видели. Не представляю я, чтобы сплочённая и сильная команда за 10 последних минут растеряла всё своё огромное преимущество - это не вяжется с командной игрой высокого уровня. С хорватами испанцы просто развалились в последние 10 минут. И тут ситуация как и с Англией - на фоне действительно командной Италии мы и посмотрим насколько Испания сильна командной игрой.