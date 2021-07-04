На Евро-2020 побеждают команды, а не звёзды. Италия, Дания, Испания и Англия покорили единством

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вчера, 13:30

Меньше легенд и высокомерия, но больше взаимопонимания.

Англия поставила на старания, а не на легендарность

Магуайр явно не Фердинанд, Кэмпбелл или Терри. Легко может начудить в плей-офф ЛЕ , до финала ЛЧ не дорос. Уокер, Стоунз, Фоден и Стерлинг первую попытку взять «ушастого» провалили. У Лэмпарда десять таких сезонов, как у Маунта. Джеррарда с Хендерсоном разных полей ягоды. Но именно состав, обрамленный вратарем Пикфордом, что провел средний клубный сезон, и форвардом Кейном из клуба без трофеев стремится в финал.

Англия не пропускает в 7 подряд матчах – рекорд всех времен. Когда были Бекхэм, Лэмпард, Джеррард и Руни, то не хватало химии. Эта Англия, хотя странно такое писать, научилась на ошибках. Пока не гарантируем, что не вылетят от Дании, как от Хорватии на ЧМ . Но факт, что «Три льва» уступают по составу сборной времен Лэмпарда, где Оуэн с «Золотым мячом» мог сидеть в запасе, не делает их хуже или менее ценными для миллионов фанатов.

0 пропущенных мячей на Евро-2020, 7 игр без ошибок в защите, серия из 11 поединков без поражений. Англичанам повезло с сеткой турнира. Им не попались бельгийцы и французы, что играют в похоже манере, но по классу игроков на отдельных позициях выше. И немцы с украинцами сыграли против Саутгейта неправильно. Зато Гарет, которого 25 лет назад мама спрашивала, почему не пробил тот пенальти в полуфинале на силу, счастлив – создал настоящий коллектив.

Обратите внимание, сколько сильных игроков на скамейке. Там Рэшфорд, Санчо, Грилиш, Триппьер, Хендерсон, Калверт-Льюин и Чилуэлл. Но не видим ревности, а наблюдаем Райса и Филлипса в основе – явно не великих, но жутко эффективных игроков. Англия знает, что делает. Всего второй раз в истории.

У Италии нет супервезд, но запредельная мотивация

В 2006-м у Липпи был легендарный состав, мощнее, чем сейчас. Но иногда в мире футбола важнее быть целостной командой. Конечно, Буффон, Каннаваро, Пирло, Гаттузо, Тотти или Дель Пьеро – легенды. Но даже Липпи отправлял Сандро на лавку, чтобы получить на поле правильный футбол с чудесным, но не великим форвардом Лукой Тони. Перотта в той сборной Италии был важнее многих, а Индзаги сыграл всего один поединок.

Сейчас история другая. Иммобиле не стал вторым Дель Пьеро в «Ювентусе». Спинаццола не задержался в туринском клубе. Верратти не вырос в нового Пирло по статусу в мире футбола. Но ребята из «Сассуоло» с Жоржиньо — Каморанези нового времени, только бразильским, собрали длинную серию без поражений. Обратите внимание, что и Англия, и Италия, и Испания с Данией заигрывают с былым величие своих национальных команд.

Итальянцы на ЧМ обычно выступают лучше, чем на Евро, но в этот раз настраиваются сломать традицию. Есть архивное видео, где маленький Федерико Кьеза говорит, что будет забивать, когда этого не сможет делать его отец Энрико. Вырос и доказал, что умеет. Вот их секрет. Им нужно доказывать, что могут покорить футбольную Европу. Даже Бонуччи и Кьеллини на международном уровне ничего не выигрывали, не говоря об Ачерби, Инсинье или Локателли.

Испанцы ушли от сравнений с прошлым и переродились

Были ближе всех в списке, чтобы развалиться, но выстояли. У Луиса Энрике прекрасные середняки. Не нужно сравнивать с составами Дель Боске или Арагонеса, достаточно вспомнить заявку на Евро-2000. Двадцать лет назад у Испании на поле были Каньисарес, Сальгадо, Йерро, Эльгера, Гвардиола, Мендьета и Рауль. Что выиграло то поколение? Хави с Иньестой повезло больше, изменили психологию футбольной Испании.

«Красная Фурия» была в списке главных неудачников, примерно как португальцы до Роналду, а потом немного с ним, ведь помним Евро-2004 и поражение от Греции. Сейчас испанцы, хотя полагаются на работу в стиле предшественников – контроль мяча, связаны с величием прошлого лишь через Бускетса и Альбу. Аспиликуэта, Ольмо, Коке, Сарабия, Мората, Льоренте, Ферран Торрес и Педри. Каждый в списке дебютировал после Евро-2012.

На том турнире Испания уничтожила Италию в финале. Этому поколению будет сложнее, зато снова видим команду-звезду, а не команду звезд. Вот где Рауль, а где Мората. Где Гвардиола, а где Педри. Где Мендьета, а где Ольмо. Но Энрике, невзирая на странный старт и грубые ошибки в защите, выгрыз вместе с командой путевку в полуфинал. Причем героем серии стал вратарь Симон – дебютант прошлого года, что гимн ЛЧ слышал лишь как зритель.

Дания играет первым номером, доказывая высоченный класс

И Уэльс, и Чехию прошли на классе, поскольку он есть. С финнами, бельгийцами и россиянами играли аналогично. Стали первыми, кто вышел в полуфинал после двух стартовых поражений. Но помним личную историю. Если Италия сейчас будет сражаться за Спинаццолу, то у Дании турнир прошел на фоне стресса и облегчения – когда Эриксен упал, но очнулся. Сильная моральная встряска настроила, хотя раньше без Кристиана играли откровенно плохо.

Глубинные плеймейкеры, невероятные латерали, роскошная работа центральных хавбеков и защитников – Дания великолепна. У них и Брейтуэт чувствует себя хорошо, и Дольберг, хотя рисковал стать потерянным талантом. Для молодого Дамсгорда или опытного Кьера это приключение может стать уникальным. Но не спешите именовать Данию сборной, что положилась строго на традицию Евро – соперники России часто заходят далеко.

В полуфинале будет три команды из первой четверки по владению мячом. Только Англия играет иначе, но умеет давить, как показала вчера. Саутгейт против Хьюлманда, Манчини против Энрике – будут интересные тренерские дуэли. А также сражения сплоченных коллективов. Все, кто пытался выехать на классе, не имея единства – в первую очередь, бельгийцы и французы, где явно есть проблемы и не хватило драйва, уже вылетели.

Один в поле не воин, но при поддержке коллег горы свернет

И автоголы, и рекорд по результативным ударам головами говорят о важности фланговой игры. Прострелы, навесы, дальние удары срабатывают. Не индивидуализм, а усилия всех и каждого. Так даже интереснее. Италии, Испании, Англии и Дании нужно сделать по два перевоплощающих шага, чтобы обрести статус чемпионов Европы. Все заслужили кубок, и это прекрасный итог первых двух раундов плей-офф.

Роналду, Погба, Левандовски и Де Брюйне едут домой, а Филлипс, Хейбьерг, Инсинье и Ольмо остаются. Символично и красиво. Жаль, что в полуфинале не увидим Эриксена – Кристиан заслужил успех вместе с Данией, ведь прошел трудный путь в «Интере». Но трагичная деталь вписывается в историю классного турнира. Не в супервездах дело, сборные играют сердцем, как чехи, швейцарцы и датчане – неожиданные герои.

Разумеется, если бы из группы с бельгийцами второй вышла Россия, то при аналогичном подходе прошли и валлийцев, и чехов – не самые сильные команды мира. Иногда все полуфиналисты скатывались в жуткую рациональность. Работали на фоне усталости и без клубных фишек – сыгранности, сложнейших тактик и игры мышцами без драйва со страстью. Всем было сложно. Итальянцы мучились с австрийцами, испанцы — с хорватами и швейцарцами.

Датчанам непросто жилось против чехов, а англичанам стало не по себе на отрезке второго тайма с немцами. Но выстояли и разыграют трофей в Лондоне на «Уэмбли». Во вторник классика – Италия против Испании. А в среду последний шанс на сенсацию – Англия против Дании. Командный класс против командного класса, красота.