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Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»

07 июля 2021, 18:36
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Итальянцы были фаворитами с начала турнира. Мне нравится и Дания — это что-то новое, свежая кровь. В полуфинале Англия — Дания будем переживать за датчан. Очень нравится, как играют и основная, и молодёжная сборные. Всё футбольное сообщество знает, что случилось с Эриксеном в первом матче — датчане играют и за него тоже. И мы, конечно, его поддерживаем. В этом полуфинале Дания не считается фаворитом, но всегда интереснее болеть за тех, от кого не ждёшь результата. Уверен, датчане дадут бой — англичанам точно не будет легко.

Ранее известный политик Владимир Жириновский дал свой прогноз на оставшиеся матчи Евро-2020.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:54
Поддерживаю слова Федора ......
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 19:39
Дания ляжет под мелкобриттов.
YVG
YVG
07 июля в 19:25
Раз в свою сборную не берут, что еще остается делать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 19:15
Вот вроде хочется поболеть за датчан, нравится их игра. Но их выход в финал частично станет оправданием нашей сборной. Типа, не абы кому проиграли, финалисту (победителю?)
А вообще-то это травма Эрикссена только сплотила остальных ребят, они играли за себя и за него тоже.
Так что вполне могут побороться и за победу. Пожелаю ем в этом удачи, хотя на выезде шансов немного..
sv_1969
sv_1969
07 июля в 18:59
Датчане могут удивить
Ironigor
Ironigor
07 июля в 18:49
И не забывай переживать за свою игру ,которую ты где-то растерял !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 18:40
Правильно Феденька, и я буду болеть за датчан.
LOpp
LOpp
07 июля в 18:37
Что ещё остаётся делать российским футболистам
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