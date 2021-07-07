Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»

Нападающий ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Итальянцы были фаворитами с начала турнира. Мне нравится и Дания — это что-то новое, свежая кровь. В полуфинале Англия — Дания будем переживать за датчан. Очень нравится, как играют и основная, и молодёжная сборные. Всё футбольное сообщество знает, что случилось с Эриксеном в первом матче — датчане играют и за него тоже. И мы, конечно, его поддерживаем. В этом полуфинале Дания не считается фаворитом, но всегда интереснее болеть за тех, от кого не ждёшь результата. Уверен, датчане дадут бой — англичанам точно не будет легко.