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Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»

07 июля 2021, 16:10

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в клубе из Екатеринбурга.

У нас вакцинировались 74 человека. Общее количество людей, которым было рекомендовано это сделать – более 100.

Конкретно называть имен не хотелось бы. Скажу, что некоторые иностранцы вакцинировались, но не все. Есть какой-то процент отказников, не сумели убедить всех футболистов, но большинство вакцинировались и сделали это на добровольной основе. 7 июля к нам приехала лаборатория и привила большинство футболистов нашего клуба.

Конечно, пришлось убеждать. Я сам говорил, что у нас в стране каждый день умирает по 700 человек. Это касается всех: молодых, взрослых, старых. Почему-то люди думают, что это их не коснется, но это не так. К таким вещам они начинают прислушиваться, и мы будем дальше продолжать работу, чтобы остальные тоже привились.

Почему-то в Европе все вакцинируются, а наши футболисты и обычные люди думают, что всех пронесет. Могу признаться, что у меня тоже такие мысли были, но я очень серьезно переболел.

Сейчас просто рад, что живу на этом свете, а многих моих хороших товарищей Бог уже прибрал. А молодые, в том числе и футболисты, этого не понимают.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 06:50
сложно всё, не однозначно
Vave666
Vave666
07 июля в 23:07
Да да вакцинируйтесь-перевакцинируйтесь-подсаживайтесь))
Только все прививки от штамма covid-19, а сейчас 21 год...
Качайте иммунитет, а не карманы главного бизнесмена и его друзей!
sir_Alex
sir_Alex ответ Happyboy Barca (раскрыть)
07 июля в 21:27
Ждёшь астразенека?😂😂😂 Б-г в помощь!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
07 июля в 20:08
С декабря 2020 года вне рамок клинических испытаний началась вакцинация «ЭпиВакКороной» — препаратом, разработанным предприятием ГНЦ «Вектор» [1], — а в феврале планируется массовая вакцинация [2]. Сообщается, что у препарата 100-процентная иммунологическая эффективность [3]. Что это значит? Независимым экспертам или врачам про эту вакцину известно мало. Научных публикаций нет никаких. Вместо заявленной 100-процентной эффективности мы пока что имеем большую научную непрозрачность.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Mangur (раскрыть)
07 июля в 20:00
пошла истерика? путинская вакцина не нужна миру и в стране духовных скреп
протон1
протон1
07 июля в 19:39
не доверяют люди вакцине.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Mangur (раскрыть)
07 июля в 16:57
По этому вопросу у нас специалист дзюба, у него надо спросить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 16:56
Гриша решил агитацией заняться видно с футболом туговато.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 16:43
Значит плохо убеждали
Mangur
Mangur ответ Happyboy Barca (раскрыть)
07 июля в 16:34
Для скептиков COVID19 и просто отважных парней антипрививочников- ДЗЮБИДЗЕЙ ,найдена альтернатива вакцинированию
Mangur
Mangur
07 июля в 16:25
ЭТО ИЗВЕСТНОЕ РУССКОЕ АВОСЬ."Почему-то в Европе все вакцинируются, а наши футболисты и обычные люди думают, что всех пронесет" .Не пронесёт. Вакцинируйтесь. Совет переболевшего.
beefs
beefs
07 июля в 16:16
таков менталитет наших граждан, пока гром не грянет...
Happyboy Barca
Happyboy Barca
07 июля в 16:12
ложил я болт на этот спутник ви
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