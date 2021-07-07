Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о новом главном тренере национальной команды.

Черчесов никуда еще не ушел. Из названных кандидатов — Лёв, Виллаш-Боаш, Петкович — мне никто не нравится. Петкович добился хороших результатов со Швейцарией, и его контракт наверняка будет продлен. Поэтому эротических фантазий насчет его кандидатуры я не строил бы.