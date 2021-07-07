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Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»

07 июля 2021, 17:07

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о новом главном тренере национальной команды.

Черчесов никуда еще не ушел. Из названных кандидатов — Лёв, Виллаш-Боаш, Петкович — мне никто не нравится. Петкович добился хороших результатов со Швейцарией, и его контракт наверняка будет продлен. Поэтому эротических фантазий насчет его кандидатуры я не строил бы.

Лёв — хороший тренер, когда-то выигрывал ЧМ, но Черчесов тоже до 1/4 финала доходил и добивался неплохих результатов с нашей сборной. К тому же, Лёв два последних ЧЕ благополучно проиграл, вот на это надо смотреть. Так что я не вижу смысла в его приглашении. Я хотел бы видеть иностранного тренера, но не вышеперечисленных и уж точно не Виллаш-Боаша.

РФС нужно посмотреть кандидатов в институтах сборных, в том числе и на уровне молодежек, где хорошо выстроена система. Я лучше бы рассмотрел Штефана Кунца, а не Йоахима Лёва.

Кунц является главным тренером молодёжной сборной Германии. Ранее стали известны имена тренеров, которые отказались возглавить сборную России.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 06:56
это хороший вариант
протон1
протон1
07 июля в 19:22
для начала уволить надо пиявку
batog
batog
07 июля в 19:12
Рома первый раз что то толковое сказал!
Alhunah
Alhunah
07 июля в 18:28
думаю что у нас сильных футболистов всеравно нет поэтому раскачать сборную можно только настроем и эмоциями а для этого подойдут либо каррера либо тедеско
Baggio R.
Baggio R.
07 июля в 18:23
"Лев благополучно проиграл два последних ЧМ". Разве? В 2018 не вышли из группы, но в 2014 - победили.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 17:55
Рома давай ты ! Хуже не будет))
mihaluch
mihaluch
07 июля в 17:45
Кунц ещё на одного отказника станет больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 17:41
Долго что то наши "умные головы" репу чешут.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
07 июля в 17:40
Со Стасиком мы туда даже и не попадем.
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 17:25
Он бредит.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 17:22
Видат денег у рФС немеренно.
beefs
beefs
07 июля в 17:22
сколько спецов. столько и мнений...
berda2003
berda2003
07 июля в 17:19
хорошо, что хоть себя не предложил...
протон1
протон1
07 июля в 17:16
где не зайди в сеть там все презирают черчесова. сейчас будем смотреть его позор на чм 22.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 17:11, ред.
Можно сегодня согласиться с Романом !!!
Это намного лучшее решение, чем Лев .
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