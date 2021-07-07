Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о новом главном тренере национальной команды.
Черчесов никуда еще не ушел. Из названных кандидатов — Лёв, Виллаш-Боаш, Петкович — мне никто не нравится. Петкович добился хороших результатов со Швейцарией, и его контракт наверняка будет продлен. Поэтому эротических фантазий насчет его кандидатуры я не строил бы.
Лёв — хороший тренер, когда-то выигрывал ЧМ, но Черчесов тоже до 1/4 финала доходил и добивался неплохих результатов с нашей сборной. К тому же, Лёв два последних ЧЕ благополучно проиграл, вот на это надо смотреть. Так что я не вижу смысла в его приглашении. Я хотел бы видеть иностранного тренера, но не вышеперечисленных и уж точно не Виллаш-Боаша.
РФС нужно посмотреть кандидатов в институтах сборных, в том числе и на уровне молодежек, где хорошо выстроена система. Я лучше бы рассмотрел Штефана Кунца, а не Йоахима Лёва.
Кунц является главным тренером молодёжной сборной Германии. Ранее стали известны имена тренеров, которые отказались возглавить сборную России.
Это намного лучшее решение, чем Лев .
Это намного лучшее решение, чем Лев .