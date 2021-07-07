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Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»

07 июля 2021, 17:54

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге растёт из-за Евро-2020.

Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 1 906 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил проведение матчей Евро в Петербурге в условиях коронавируса.

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Источник: tass.ru
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112910415
112910415
08 июля в 07:07
политика вмешивается всегда
1-я конная
1-я конная
07 июля в 23:28
К слову о качестве вакцины:

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...На почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов, следует из опубликованного Минздравом аргентины отчета...

...В пресс-службе разработчика вакцины отметили, что новые данные Минздрава Аргентины «подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». «Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», — говорится в сообщении...

...Ранее сегодня британский научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, о чем свидетельствуют предоставленные Россией данные и опыт других стран...

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А вы и дальше рассказывайте бредни про неэффективность нашей вакцины
Project Pandora
Project Pandora
07 июля в 22:49
Быть не может.
sir_Alex
sir_Alex ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 21:22
Так перестаньте заблуждаться, верить в Навального и в «наследие» канувшего в Лету СССР.
1-я конная
1-я конная ответ Сп62 (раскрыть)
07 июля в 21:22
С тебя за это деньги берут? В чём проблема?
1-я конная
1-я конная ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 21:20
...но есть люди, которые не верят в вакцинацию
1-я конная
1-я конная ответ russell-9 (раскрыть)
07 июля в 21:19
Я знаю, что такое прививка. Да тебе надо было с детства не прививаться, ведь полиомиелит, оспа, корь да даже грипп - это всё выдумки врачей. На что только не пойдут эти злодеи, чтобы тебя бесплатно своим шмурдяком уколоть. Только вера спасает от болезней - вера в загробную жизнь и реинкарнацию. От всего остального спасают вакцины
russell-9
russell-9 ответ 1-я конная (раскрыть)
07 июля в 20:55, ред.
Прививка - это не лекарство. Запомни. У меня тоже есть знакомые которые вакцинировались и всё равно подхватили вирус. Одного на прошлой неделе госпитализировали.
Про везёт-не везет не знаю, но тот факт что после того как я бросил лет 10 назад прививаться от гриппа и перестал болеть, уже наводит на некоторые мысли.
У каждого человека свои особенности организма.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ sir_Alex (раскрыть)
07 июля в 20:38
Рад за Вас. Я вообще не противник того, что каждый волен заблуждаться как ему заблагорассудится. Кто-то приносит дары божествам, кто-то верит, что во всём виноват Навальный, кто-то вакцинируется Спутником...
Мне лично для себя печально, что в моей стране очень много людей, которые тормозят развитие. Имея потенциал и наследие Советского Союза, мы были бы уже передовой державой, но....
Сп62
Сп62
07 июля в 20:37
Прививаться теперь прийдётся постоянно (т.н. ревакцинация), потому что штамм короны постоянно меняется, как у нас цены. Угонимся ли мы?
Little Caprice
Little Caprice
07 июля в 20:32
Ладно бы те, кто не хотят прививаться, просто бы болели и заражали себе подобных. Но нет, они позволяют короне мутировать в новые штаммы, отчего эта фигня ещё нескоро нас покинет. Вирусологии уже больше сотни лет, но все труды учёных идут впустую.
sir_Alex
sir_Alex ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 20:27
Я тоже в октябре переболел, и антитела были (титр 11 по системе Вектор), а в апреле вакцинировался Спутником, потому что титры уменьшились до 3,5. И масса знакомых, заболевших второй раз, причём большинство с поражением лёгких и госпитализацией.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Союзник противников (раскрыть)
07 июля в 20:21
Да я вообще как Златан :)
Что касается веры в Запад и прочее, то...Был на отдыхе в Испании, вышел по полуночи по пляжу прогуляться, а там небольшие такие машинки чистят пляж и разравнивают песочек, чтобы с утра ты пришёл на девственно чистый и ровный пляж. И тут же по набережной гуляют молодые мамочки с колясками (полночь, напомню), которые даже среди группы из нескольких английских туристов (самые отмороженные в Европе) чувствуют себя спокойно и защищёно. А им ещё в период пандемии государство давало деньги как отдельно каждому гражданину, так и в виде помощи бизнесу, особенно малому...
И тут я подумал - вот же загнивающие, ничего о реальной жизни не знают. Когда придёшь на грязный пляж российского водоёма и ногу пропорешь осколками бутылки. А захочешь в полночь прогуляться, так не английские, а свои же местные отморозки проведут тебе весёлую экскурсию. А государство-то как наше помогает - никакому Западу не снилось. В период пандемии вместо финансовой помощи - поднятие налогов. Вот это я понимаю - своё родное. Страшно сказать - на Западе цены в магазинах...падают. Ничего они в жизни не понимают, то ли дело у нас. Утром одна цена, в обед вторая, а вечером третья.
Ты прав целиком в том, что Запад загнивает, а мы мчимся в светлую даль...к апостолу Петру)
1-я конная
1-я конная
07 июля в 20:20
Это же как сильно деградировала страна, что вера в Бога победила науку. Время магии возвращается и это печально
1-я конная
1-я конная ответ russell-9 (раскрыть)
07 июля в 20:17
А ещё у нас ЧЕ проводят. Ах да - не только у нас. И я не хочу играть в русскую рулетку с Богом - поэтому привился. Тебе везёт? Это пока - не переживай
russell-9
russell-9 ответ 1-я конная (раскрыть)
07 июля в 20:04
Кто не желает гробить своё здоровье - прививаться не станет.
Тем более шмурдяком спутник v.
Для меня лучшая вакцина это собственный иммунитет.
В детстве и юности всегда болел после прививок.
Не колюсь почти 10 лет и максимум отделываюсь насморком.
Прививаться - не прививаться, каждый должен сам решать за себя.
А то у нас страна двойных стандартов. Запрещают массовые мероприятия и в это время проводят "Алые паруса".. "Л" - Логика.
Сп62
Сп62
07 июля в 19:52
Голикова, как чиновник, быстро нашла виновных. При этом умолчала, что в это же время проводилось мероприятие "Алые паруса", но по указанию сверху.
1-я конная
1-я конная ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 19:52
ВОЗ не признало Спутник? Ну так это проблема ВОЗ. Кто не желает себя гробить - делают прививку. Но можно и как ты - частично угробить. Можно ещё вообще не прививаться. А можно ещё вообще не лечиться - каждый сам выбирает. Вот, например, вся либерда в один голос вопила какая плохая вакцина Спутник и всё это миф - а потом все как один пошли и привились в первых рядах
Союзник противников
Союзник противников ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 19:47
Ты ба-алшой патриот и,соответственно,специалист в области вакцинации и международных отношений,с детской верой в западный общак и его продажные институты. Интересно,а китайские вакцины признаны ВОЗ?Впрочем,не ищи,я подскажу :У них в стране разрешены(и используются) семь вакцин,и они задавили у себя эту гадость.А ВОЗ совсем недавно признал только одну-СИНОФАРМ,да и то по программе помощи БЕДНЫМ странам,в который сами себя включили окраинцы.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 19:41
Раньше называли бедных голубей "летающими крысами",а оказалось,что таковыми являются туристы.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 1-я конная (раскрыть)
07 июля в 19:20, ред.
Я совершенно не против прививок. Считаю их очень полезными. Благодаря им, например, человечество полностью победило оспу. Теперь несколько фактов: ВОЗ не признала Спутник вакциной от коронавируса. А теперь вопрос - если кто-то не желает гробить свой организм, в частности лёгкие, но при этом идёт и вакцинируется тем, что не признано вакциной - здравый смысл на чьей стороне?
Отдельно хочу сказать про обязательную вакцинацию. Россия является членом ВОЗ, а ВОЗ, как я уже говорил, не признала Спутник, то гражданин России при принудительной вакцинации вправе потребовать вакцинировать его только той вакциной, которую признала всемирная организация здравоохранения. Пфайзеровской, например. А если они не могут обеспечить вакцинацию тем, что признано официально, а принуждают вакцинироваться непризнанной вакциной, то это в любой демократической стране подсудное дело.
1-я конная
1-я конная ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 19:12
Зачем мне гробить свой организм и подвергать лёгкие безвозвратной деградации, если можно просто сделать прививку? А говоришь ещё, что с тобой здравый смысл
Garrincha58
Garrincha58
07 июля в 19:00
они себя давно защитили, а на народ наплевать это уже давно всем ясно одна болтовня по ящику, а на деле пшик
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 1-я конная (раскрыть)
07 июля в 19:00, ред.
С Вами может быть и Бог, а со мной, например, здравый смысл. Я вот переболел коронавирусом и своему организму, который теперь имеет антитела и знает что это за напасть, доверяю намного больше, чем честнейшим словам о пользе российских вакцин от людей, которые никогда нам на врали и 24 часа в сутки только о нас и заботятся.
протон1
протон1
07 июля в 18:38
эта тоже о своем ковидном бизнесе думает
LOpp
LOpp
07 июля в 18:36
А может это не из-за Евро?
В Москве тоже рост, но там Евро не было.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 18:25
Ну вот, ясна причина, осталось найти крайнего.
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 18:18
...но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост...

Когда нет никакой конкретики, то это называется: "напустила туману." В общем, в стиле С.Черчесова... Сказала много, но ни о чём!
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 18:07
Сами чиновники и допустили распространение этой заразы
Василий 50
Василий 50
07 июля в 18:02
Зачем болельщиков пускали?
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