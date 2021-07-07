Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге растёт из-за Евро-2020.
Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост.
В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 1 906 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил проведение матчей Евро в Петербурге в условиях коронавируса.
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...На почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов, следует из опубликованного Минздравом аргентины отчета...
...В пресс-службе разработчика вакцины отметили, что новые данные Минздрава Аргентины «подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». «Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», — говорится в сообщении...
...Ранее сегодня британский научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, о чем свидетельствуют предоставленные Россией данные и опыт других стран...
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А вы и дальше рассказывайте бредни про неэффективность нашей вакцины
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...На почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов, следует из опубликованного Минздравом аргентины отчета...
...В пресс-службе разработчика вакцины отметили, что новые данные Минздрава Аргентины «подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». «Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», — говорится в сообщении...
...Ранее сегодня британский научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, о чем свидетельствуют предоставленные Россией данные и опыт других стран...
=======================
А вы и дальше рассказывайте бредни про неэффективность нашей вакцины
Про везёт-не везет не знаю, но тот факт что после того как я бросил лет 10 назад прививаться от гриппа и перестал болеть, уже наводит на некоторые мысли.
У каждого человека свои особенности организма.
Про везёт-не везет не знаю, но тот факт что после того как я бросил лет 10 назад прививаться от гриппа и перестал болеть, уже наводит на некоторые мысли.
У каждого человека свои особенности организма.
Мне лично для себя печально, что в моей стране очень много людей, которые тормозят развитие. Имея потенциал и наследие Советского Союза, мы были бы уже передовой державой, но....
Мне лично для себя печально, что в моей стране очень много людей, которые тормозят развитие. Имея потенциал и наследие Советского Союза, мы были бы уже передовой державой, но....
Что касается веры в Запад и прочее, то...Был на отдыхе в Испании, вышел по полуночи по пляжу прогуляться, а там небольшие такие машинки чистят пляж и разравнивают песочек, чтобы с утра ты пришёл на девственно чистый и ровный пляж. И тут же по набережной гуляют молодые мамочки с колясками (полночь, напомню), которые даже среди группы из нескольких английских туристов (самые отмороженные в Европе) чувствуют себя спокойно и защищёно. А им ещё в период пандемии государство давало деньги как отдельно каждому гражданину, так и в виде помощи бизнесу, особенно малому...
И тут я подумал - вот же загнивающие, ничего о реальной жизни не знают. Когда придёшь на грязный пляж российского водоёма и ногу пропорешь осколками бутылки. А захочешь в полночь прогуляться, так не английские, а свои же местные отморозки проведут тебе весёлую экскурсию. А государство-то как наше помогает - никакому Западу не снилось. В период пандемии вместо финансовой помощи - поднятие налогов. Вот это я понимаю - своё родное. Страшно сказать - на Западе цены в магазинах...падают. Ничего они в жизни не понимают, то ли дело у нас. Утром одна цена, в обед вторая, а вечером третья.
Ты прав целиком в том, что Запад загнивает, а мы мчимся в светлую даль...к апостолу Петру)
Что касается веры в Запад и прочее, то...Был на отдыхе в Испании, вышел по полуночи по пляжу прогуляться, а там небольшие такие машинки чистят пляж и разравнивают песочек, чтобы с утра ты пришёл на девственно чистый и ровный пляж. И тут же по набережной гуляют молодые мамочки с колясками (полночь, напомню), которые даже среди группы из нескольких английских туристов (самые отмороженные в Европе) чувствуют себя спокойно и защищёно. А им ещё в период пандемии государство давало деньги как отдельно каждому гражданину, так и в виде помощи бизнесу, особенно малому...
И тут я подумал - вот же загнивающие, ничего о реальной жизни не знают. Когда придёшь на грязный пляж российского водоёма и ногу пропорешь осколками бутылки. А захочешь в полночь прогуляться, так не английские, а свои же местные отморозки проведут тебе весёлую экскурсию. А государство-то как наше помогает - никакому Западу не снилось. В период пандемии вместо финансовой помощи - поднятие налогов. Вот это я понимаю - своё родное. Страшно сказать - на Западе цены в магазинах...падают. Ничего они в жизни не понимают, то ли дело у нас. Утром одна цена, в обед вторая, а вечером третья.
Ты прав целиком в том, что Запад загнивает, а мы мчимся в светлую даль...к апостолу Петру)
Тем более шмурдяком спутник v.
Для меня лучшая вакцина это собственный иммунитет.
В детстве и юности всегда болел после прививок.
Не колюсь почти 10 лет и максимум отделываюсь насморком.
Прививаться - не прививаться, каждый должен сам решать за себя.
А то у нас страна двойных стандартов. Запрещают массовые мероприятия и в это время проводят "Алые паруса".. "Л" - Логика.
Тем более шмурдяком спутник v.
Для меня лучшая вакцина это собственный иммунитет.
В детстве и юности всегда болел после прививок.
Не колюсь почти 10 лет и максимум отделываюсь насморком.
Прививаться - не прививаться, каждый должен сам решать за себя.
А то у нас страна двойных стандартов. Запрещают массовые мероприятия и в это время проводят "Алые паруса".. "Л" - Логика.
Отдельно хочу сказать про обязательную вакцинацию. Россия является членом ВОЗ, а ВОЗ, как я уже говорил, не признала Спутник, то гражданин России при принудительной вакцинации вправе потребовать вакцинировать его только той вакциной, которую признала всемирная организация здравоохранения. Пфайзеровской, например. А если они не могут обеспечить вакцинацию тем, что признано официально, а принуждают вакцинироваться непризнанной вакциной, то это в любой демократической стране подсудное дело.
Отдельно хочу сказать про обязательную вакцинацию. Россия является членом ВОЗ, а ВОЗ, как я уже говорил, не признала Спутник, то гражданин России при принудительной вакцинации вправе потребовать вакцинировать его только той вакциной, которую признала всемирная организация здравоохранения. Пфайзеровской, например. А если они не могут обеспечить вакцинацию тем, что признано официально, а принуждают вакцинироваться непризнанной вакциной, то это в любой демократической стране подсудное дело.
В Москве тоже рост, но там Евро не было.
В Москве тоже рост, но там Евро не было.
Когда нет никакой конкретики, то это называется: "напустила туману." В общем, в стиле С.Черчесова... Сказала много, но ни о чём!
Когда нет никакой конкретики, то это называется: "напустила туману." В общем, в стиле С.Черчесова... Сказала много, но ни о чём!