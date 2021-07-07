Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге растёт из-за Евро-2020.

Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост.