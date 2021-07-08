Кьер: «На Евро-2020 сборная Дании превзошла все мои надежды»

Защитник «Милана» и капитан сборной Дании дал комментарий после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020.

Я думаю, что постепенно, когда пройдёт достаточно времени, мы начнём замечать некоторые важные вещи. Нам сложно всё это осознать, но это было удивительное приключение. Это превзошло все мои надежды. Я горжусь, но также разочарован тем, что мы не прошли весь путь до финала.