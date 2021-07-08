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Кьер: «На Евро-2020 сборная Дании превзошла все мои надежды»

08 июля 2021, 07:38
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Защитник «Милана» и капитан сборной Дании Симон Кьер дал комментарий после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020.

Я думаю, что постепенно, когда пройдёт достаточно времени, мы начнём замечать некоторые важные вещи. Нам сложно всё это осознать, но это было удивительное приключение. Это превзошло все мои надежды. Я горжусь, но также разочарован тем, что мы не прошли весь путь до финала.

Другой защитник сборной Дании Даниэль Васс подчеркнул, что датская команда проиграла Англии из-за «огромной» судейской ошибки.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 10:18
После двух поражений на старте от них ничего не ждали.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 09:53
Команда без ярких звезд, но составленная из качественных игроков, играющая в современный быстрый футбол. Могла бы добиться большего и выиграть чемпионат Европы. Одно из самых ярких открытий чемпионата.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
08 июля в 07:54
Усатый на коне, проиграли полуфиналисту, теперь можно со спокойной душой обсасывать бюджет РФС
Ozabot
Ozabot
08 июля в 07:47
Классная команда. Думаю, если бы Эриксен не выпал, британцы бы хапнули лиха сполна. Датчанам к слаженной обороне не хватило остроты в атаке.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 07:41
Отличная сборная у датчан
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