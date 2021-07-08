Райс: «Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмём датчан»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии прокомментировал победу над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

С нашей стороны было бы неправильно не воспринимать Данию всерьёз. Мы понимали, что нам нужен правильный настрой на игру. Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмём датчан.

Пропущенный гол был нашим первым препятствием. Нужно было сделать глубокий вдох и не дать ситуации выйти из-под контроля.

Это наш первый финал [крупного турнира] с 1966 года. Я так хочу сделать это для людей дома. По моей реакции видно, что я тоже фанат [сборной Англии]. Хотел бы я праздновать вместе с ними, но мы ещё ничего не выиграли. Италия — топ-команда, но мы готовы.