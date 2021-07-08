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Райс: «Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмём датчан»

08 июля 2021, 04:20
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

С нашей стороны было бы неправильно не воспринимать Данию всерьёз. Мы понимали, что нам нужен правильный настрой на игру. Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмём датчан.

Пропущенный гол был нашим первым препятствием. Нужно было сделать глубокий вдох и не дать ситуации выйти из-под контроля.

Это наш первый финал [крупного турнира] с 1966 года. Я так хочу сделать это для людей дома. По моей реакции видно, что я тоже фанат [сборной Англии]. Хотел бы я праздновать вместе с ними, но мы ещё ничего не выиграли. Италия — топ-команда, но мы готовы.

Англия обыграла датчан благодаря скандальному пенальти. Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.

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Ozabot
Ozabot
08 июля в 07:51
Англичанка не сможет — судья поможет.
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 06:19
Просто очень повезло.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 июля в 04:29
Качество у вас не очень...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 04:24
Дания играла здорово
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