Райс: «Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмём датчан»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.
С нашей стороны было бы неправильно не воспринимать Данию всерьёз. Мы понимали, что нам нужен правильный настрой на игру. Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмём датчан.
Пропущенный гол был нашим первым препятствием. Нужно было сделать глубокий вдох и не дать ситуации выйти из-под контроля.
Это наш первый финал [крупного турнира] с 1966 года. Я так хочу сделать это для людей дома. По моей реакции видно, что я тоже фанат [сборной Англии]. Хотел бы я праздновать вместе с ними, но мы ещё ничего не выиграли. Италия — топ-команда, но мы готовы.
Англия обыграла датчан благодаря скандальному пенальти. Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.