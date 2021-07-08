Дамсгорд: «Ужасные ощущения после вылета. Это был безумный турнир для нас»

Полузащитник «Сампдории» и сборной Дании поделился эмоциями после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020.

Ужасные ощущения в эту минуту. Это очень тяжело. Это был безумный турнир для нас — взлёты и падения. Мы отдали всё. Я был безумно счастлив, когда забил гол, и очень горд, поэтому кричал что есть мочи.

В Копенгагене у нас было преимущество своих трибун, так что мы не можем жаловаться [на «Уэмбли»]. Английские болельщики играли большую роль сегодня. Сегодняшний матч подарил сумасшедшие чувства, но прямо сейчас я опустошён.

В раздевалке все были расстроены. Слов было немного. [Главный тренер] Каспер [Хьюлманд] говорил недолго и сказал, что гордится нами.