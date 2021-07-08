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Дамсгорд: «Ужасные ощущения после вылета. Это был безумный турнир для нас»

08 июля 2021, 03:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Полузащитник «Сампдории» и сборной Дании Миккел Дамсгорд поделился эмоциями после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020.

Ужасные ощущения в эту минуту. Это очень тяжело. Это был безумный турнир для нас — взлёты и падения. Мы отдали всё. Я был безумно счастлив, когда забил гол, и очень горд, поэтому кричал что есть мочи.

В Копенгагене у нас было преимущество своих трибун, так что мы не можем жаловаться [на «Уэмбли»]. Английские болельщики играли большую роль сегодня. Сегодняшний матч подарил сумасшедшие чувства, но прямо сейчас я опустошён.

В раздевалке все были расстроены. Слов было немного. [Главный тренер] Каспер [Хьюлманд] говорил недолго и сказал, что гордится нами.

Дамсгорд стал первым, кто поразил ворота Англии на турнире. Ранее на Евро-2020 голкипер англичан Джордан Пикфорд установил новый рекорд сборной.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 05:38
Один из лучших у датчан
ДСА
ДСА
08 июля в 04:57
И так далеко забрались.
swed27
swed27
08 июля в 04:38
Действительно очень жаль датчан. Если бы не сомнительный пенальти кто знает кому бы повезло больше
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 03:50
Дамсгорд понравился. Может зря его заменили???
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