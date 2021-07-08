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Уокер о пенальти: «Шанс был 50 на 50, и весы качнулись в нашу сторону»

08 июля 2021, 05:19
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Ни одна [английская] команда не выходила в финал [крупного турнира] с 1966 года, так что у этой страны, наконец, появился шанс оказаться там, где она заслуживает, и сделать это на «Уэмбли», что было бы особенно здорово. Но есть ещё одна дверь, которую мы должны выбить, и я могу заверить вас, что каждый из нас сделает всё возможное для этого.

Я не видел эпизод с пенальти, но послушайте, иногда всё складывается в вашу пользу, а иногда нет. У меня были матчи, где моей команде не везло. Можно сказать, что сегодня шанс [назначения пенальти] был 50 на 50, и весы качнулись в нашу сторону.

Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
08 июля в 18:17
Спорный эпизод, как говорится на усмотрение арбитра и абсолютно адекватное суждение Уокера....50/50...и весы качнулись в сторону сильнейших...Дания тупо отбивалась и ждала серию пенальти, какой им финал? А касание на Стерлинге было-это факт...Более несправедливым решением стало бы неназначение этого пенальти...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 июля в 14:57
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 07:15
А говорят российские футболисты ничего не дали английскому футболу:
ДСА
ДСА
08 июля в 06:12
В финале фортуна должна дать сдачу.
ОПС
ОПС
08 июля в 05:21
Никогда из футбола не исчезнут спорные моменты.
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