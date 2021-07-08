Уокер о пенальти: «Шанс был 50 на 50, и весы качнулись в нашу сторону»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Ни одна [английская] команда не выходила в финал [крупного турнира] с 1966 года, так что у этой страны, наконец, появился шанс оказаться там, где она заслуживает, и сделать это на «Уэмбли», что было бы особенно здорово. Но есть ещё одна дверь, которую мы должны выбить, и я могу заверить вас, что каждый из нас сделает всё возможное для этого.

Я не видел эпизод с пенальти, но послушайте, иногда всё складывается в вашу пользу, а иногда нет. У меня были матчи, где моей команде не везло. Можно сказать, что сегодня шанс [назначения пенальти] был 50 на 50, и весы качнулись в нашу сторону.