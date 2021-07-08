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Вестергор: «Мехле раздавлен из-за пенальти, которого там не было»

08 июля 2021, 06:33
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор дал комментарий после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020.

Слёзы Мехле (Прим. — защитник сборной Дании)? Он раздавлен. Он просто более явно выражает свои чувства. Остальные внутри переживают то же самое.

Для него стал ударом этот пенальти, которого, на мой взгляд, там не было. Однако Меле провёл отличный турнир.

Очень горько, что мечта об историческом лете и чём-то незабываемым для нас закончилась подобным образом. Обидно так покидать турнир вот так, но тут ничего не поделаешь.

Сейчас сложно что-то анализировать. Если бы англичане использовали какие-то моменты, созданные с игры, это было бы проще принять. Но я также горжусь нашей командой. Мы отдали все силы на поле. Сейчас нам больнее всего, но думаю, что через несколько дней мы будем гордиться собой.

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг по итогам встречи предложил историческое нововведение.

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Все комментарии
gavryushabuk
gavryushabuk
08 июля в 14:33
Щас бы халявщикам, которых левым угловым вытащили за уши с чехами, жаловаться на судейство.
sv_1969
sv_1969
08 июля в 07:16
Стремно все это.
Futurista
Futurista
08 июля в 06:48, ред.
Этот пенальти в ворота Дании, как "отравление")...на словах все было, а на деле "хайли лайкли"...типичные британцы....кушайте датчане, не обляпайтесь)...
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 06:39
Сомнительный пеналь просто их добил
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