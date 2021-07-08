Вестергор: «Мехле раздавлен из-за пенальти, которого там не было»

Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании дал комментарий после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020.

Слёзы Мехле (Прим. — защитник сборной Дании)? Он раздавлен. Он просто более явно выражает свои чувства. Остальные внутри переживают то же самое.

Для него стал ударом этот пенальти, которого, на мой взгляд, там не было. Однако Меле провёл отличный турнир.

Очень горько, что мечта об историческом лете и чём-то незабываемым для нас закончилась подобным образом. Обидно так покидать турнир вот так, но тут ничего не поделаешь.

Сейчас сложно что-то анализировать. Если бы англичане использовали какие-то моменты, созданные с игры, это было бы проще принять. Но я также горжусь нашей командой. Мы отдали все силы на поле. Сейчас нам больнее всего, но думаю, что через несколько дней мы будем гордиться собой.