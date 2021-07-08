Оуэн: «Не уверен, что там был пенальти, но кому какое дело?»

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08 июля 2021, 06:13

Экс-нападающий сборной Англии после победы бывшей команды над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал назначение пенальти в ворота датчан.

Вот и всё! Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?

There we go!!!!

Not sure it was a pen but who cares🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😝😝 — michael owen (@themichaelowen) July 7, 2021

Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.