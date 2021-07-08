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Оуэн: «Не уверен, что там был пенальти, но кому какое дело?»

08 июля 2021, 06:13
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн после победы бывшей команды над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал назначение пенальти в ворота датчан.

Вот и всё! Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?

Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
08 июля в 13:38
Вот за за таких как Рахит Стерлинг и противно смотреть футбол, цель современного нападающего сводится к тому, что бы добежать до штрафной и оскароносно там сыграть.
Billy Shears
Billy Shears
08 июля в 12:38
Кончились в Англии джентельмены...
bublikyo
bublikyo
08 июля в 11:01
Нам, простым зрителям есть дело, Оуэн
Ozabot
Ozabot
08 июля в 07:49
Из категории «деньги не пахнут», так и тут, говница с пенкой привезли, но ведь «победа не пахнет».
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 07:14
Хайли лайкли и до футбола дополз)))
swed27
swed27
08 июля в 06:45
Англичане признают сомнительность пенальти в их пользу Нонсенс
112910415
112910415
08 июля в 06:36
кому какое дело ?
просто судья подарил финал одной из команд !
Mangur
Mangur
08 июля в 06:27
Вот так, недостойный и выигрывает.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 06:23
Не уверен не назначай.
ОПС
ОПС
08 июля в 06:19
Назад уже не вернешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 06:17
Потому что Англия выиграла...
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