Оуэн: «Не уверен, что там был пенальти, но кому какое дело?»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн после победы бывшей команды над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал назначение пенальти в ворота датчан.
Вот и всё! Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?
There we go!!!!— michael owen (@themichaelowen) July 7, 2021
Not sure it was a pen but who cares🏴🏴😝😝
Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.
просто судья подарил финал одной из команд !
просто судья подарил финал одной из команд !