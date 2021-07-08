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Хендерсон: «Финал с Италией будет для нас матчем всей жизни»

08 июля 2021, 07:28
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Наша реакция на пропущенный гол? Это был очень важный момент матча. Конечно, вы можете пропустить гол. Думаю, это был потрясающий штрафной удар. Но мне также кажется, что мы очень здорово отреагировали, и это главное.

Мы достаточно быстро смогли вернуться в игру и постепенно становились всё сильнее. Так что наша реакция на гол была ключевым моментом игры.

Теперь мы целиком сосредоточимся на воскресной игре [с Италией в финале Евро-2020]. Для нас это будет матч всей жизни. Мы должны попытаться снова доставить радость людям на стадионе и в этой стране. Это огромный шанс для нашей команды и страны, и мы сделаем всё, что только возможно.

На Евро-2020 голкипер англичан Джордан Пикфорд установил новый рекорд сборной.

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Все комментарии
h8you
h8you
08 июля в 12:45, ред.
весь турнир играют дома,болельщиков из других стран не пускают,осталось английского судью(оливера)поставить на финал
Аксинья
Аксинья
08 июля в 10:51
Желаю чтобы этот матч жизни стал для сборной Англии матчем смерти))
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 08:31
Надеюсь матч всей жизни для англов выйдет боком.
Италия обязана просто разгромить
Vladimir808
Vladimir808
08 июля в 08:17
Ровно такая же возможность у Италии.
Желаю Италии наказать по полной другого финалиста, которого за уши притащили в финал!!!!
Левый пенальти должен передать привет инглизам!)
ДСА
ДСА
08 июля в 08:07
Когда еще возможность представится титул выиграть.
shlomo
shlomo
08 июля в 07:50, ред.
Уж постарайтесь сделать итальянцев
YVG
YVG
08 июля в 07:45
Италии только удачи в финале ЧЕ!
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