Хендерсон: «Финал с Италией будет для нас матчем всей жизни»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Наша реакция на пропущенный гол? Это был очень важный момент матча. Конечно, вы можете пропустить гол. Думаю, это был потрясающий штрафной удар. Но мне также кажется, что мы очень здорово отреагировали, и это главное.

Мы достаточно быстро смогли вернуться в игру и постепенно становились всё сильнее. Так что наша реакция на гол была ключевым моментом игры.

Теперь мы целиком сосредоточимся на воскресной игре [с Италией в финале Евро-2020]. Для нас это будет матч всей жизни. Мы должны попытаться снова доставить радость людям на стадионе и в этой стране. Это огромный шанс для нашей команды и страны, и мы сделаем всё, что только возможно.