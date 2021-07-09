Кирьяков: «Если сборную возглавит тренер не из России, будут проблемы»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал отставку с поста наставника национальной команды и поделился мнением о том, кто может занять его пост.

На мой взгляд, в таком решении сейчас есть определённая доля риска. Сейчас новому тренеру придётся очень быстро вникать в текущую ситуацию в нашем футболе, знакомиться с игроками. В первую очередь, это касается кандидатов из-за рубежа. Работа предстоит непростая, меня такое решение даже застало врасплох. Если я и ждал ухода Черчесова, то не такого быстрого. Я ожидал, что будут определённые встречи с самим Черчесовым, совещания, заседания Исполкома РФС , по итогам которых уже и принималось бы решение. Но всё произошло очень быстро, и я даже не понимаю, что такое решение означает. То ли замена уже найдена, и поэтому с главным тренером расстались так спокойно, то ли сейчас начнут очень быстро искать нового специалиста. В одном я уверен точно, если тренер будет не из России, то будут проблемы.

Кандидатура Лёва? Во-первых, мне кажется, что после ухода Черчесова ставку будут делать именно на иностранцев. А если выбирать именно из них, то, по моему мнению, Лёв подходит лучше всего. Пускай Виллаш-Боаш и знаком с нашим чемпионатом, но Германия является действительно футбольной страной. Специалисты там очень сильные. Достаточно вспомнить Клоппа, Тухеля, да и достижения самого Лёва со сборной Германии. Поэтому при выборе между французскими, португальскими, немецкими и остальными кандидатами, я бы отдал предпочтение именно немцу.