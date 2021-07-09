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Кирьяков: «Если сборную возглавит тренер не из России, будут проблемы»

09 июля 2021, 05:43

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды и поделился мнением о том, кто может занять его пост.

На мой взгляд, в таком решении сейчас есть определённая доля риска. Сейчас новому тренеру придётся очень быстро вникать в текущую ситуацию в нашем футболе, знакомиться с игроками. В первую очередь, это касается кандидатов из-за рубежа. Работа предстоит непростая, меня такое решение даже застало врасплох. Если я и ждал ухода Черчесова, то не такого быстрого. Я ожидал, что будут определённые встречи с самим Черчесовым, совещания, заседания Исполкома РФС, по итогам которых уже и принималось бы решение. Но всё произошло очень быстро, и я даже не понимаю, что такое решение означает. То ли замена уже найдена, и поэтому с главным тренером расстались так спокойно, то ли сейчас начнут очень быстро искать нового специалиста. В одном я уверен точно, если тренер будет не из России, то будут проблемы.

Кандидатура Лёва? Во-первых, мне кажется, что после ухода Черчесова ставку будут делать именно на иностранцев. А если выбирать именно из них, то, по моему мнению, Лёв подходит лучше всего. Пускай Виллаш-Боаш и знаком с нашим чемпионатом, но Германия является действительно футбольной страной. Специалисты там очень сильные. Достаточно вспомнить Клоппа, Тухеля, да и достижения самого Лёва со сборной Германии. Поэтому при выборе между французскими, португальскими, немецкими и остальными кандидатами, я бы отдал предпочтение именно немцу.

Ранее стало известно, что сборную России может возглавить другой немецкий специалист, которого РФС считает более приоритетным вариантом в сравнении с Йоахимом Лёвом.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
09 июля в 10:22
Ну да, а при Черчесове и других российских тренерах проблем не было)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 09:22, ред.
Если к Леву в придачу дадут с десяток натурализованных арийцев, то дело будет, иначе - те же "грабли" только на немецкий манер (дас ист фантастиш, я я натюрлих...). Помню как белорусов взялся тренировать Штанге. Ничего хорошего из этого не вышло
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 08:58
Придется Дзюбе быть и капитаном, и играющим тренером.
112910415
112910415
09 июля в 08:19
проблем будет букет при любом варианте !
batog
batog
09 июля в 08:18
Проблемы были всегда!!!!!!!! Их решать надо!!! А то что то одно нытье поперло!!!
Caniggia
Caniggia
09 июля в 07:41, ред.
Лёв уже не так мотивирован и хватка уже не та, если с такими составами, он с треском проваливает два последних турнира. Не думаю, что ему на седьмом десятке нужен новый вызов в виде сборной России. Он уже и так всем всё доказал. Да и денег он себе на шикарную старость уже заработал с самой большой зарплатой среди тренеров сборных. И разгребать этот бардак в нашем колхозе после чёткой и отстроенной футбольной системы Германии, он явно не захочет. Успокойтесь, Лёв к нам не поедет и не нужен он нам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 июля в 07:24, ред.
Лев провалился даже с сильной по составу сборной Германии, я не знаю что на нем так всех переклинило, назначать его - просто понты, Боаш - одно прозвище "Моуриньо для бедных" все о нем скажет. Хиддинг? Оставьте старичка в покое. Слуцкий? Умный человек два раза в коровью лепешку не наступает. Бердыев? Не пойдет - в сборной нет трансферов. Нужен человек, который ставил внятный футбол со схожей по силе команде. Например, как Росси в сборной Венгрии. По-моему примерно равная по классу сборная. Может быть его отжать. Да и в принципе кажется, Петкович - неплохой вариант.
xysan_8181
xysan_8181
09 июля в 06:58
Нужно делать ставки на молодых.а не на тех пешеходов,которых собрал усатый.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 06:57
С любым тренером, даже нашим, сначала будут проблемы, уж очень всё запущено
Остапчук 67
Остапчук 67
09 июля в 06:34
Они и так будут
mihaluch
mihaluch
09 июля в 06:27
А разобраться в этом бардаке и некому.
Boricku
Boricku
09 июля в 06:23
если иностранный тренер будет привит спутником ви и получит куар код, то почему бы и не тренеровать сборников !
Caniggia
Caniggia
09 июля в 06:16
Главное, Кирьякова к тренерству не допускать! Помним в какое убожество играл его Арсенал.
sir_Alex
sir_Alex
09 июля в 06:09
Кстати, Кирьяков вроде не был ГТ Сборнаяй?
beefs
beefs
09 июля в 05:57
В любом случае без проблем не обойтись...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 05:49
И так и так будут проблемы.
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